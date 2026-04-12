Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia

Panqueca é uma das receitas mais práticas e versáteis que existem na cozinha. Aceita recheios salgados ou doces, e coberturas variadas, que dão a ela suculência e cremosidade.
Se você curte a clássica panqueca de carne moída, enrolada, coberta por molho de tomate e gratinada com um queijinho, não deixe de conferir abaixo essa dica saborosa e econômica do HZ.
A massa da panqueca que mostramos abaixo é super versátil e pode ser usada com todos os tipos de recheios - e até mesmo consumida aberta, com frutas e mel.
Se preferir, você pode substituir a carne moída por frango desfiado com requeijão, ou rechear com preparações vegetarianas à base de abobrinha ou palmito, por exemplo.
Panqueca de carne moída
Rendimento: de 6 a 8 unidades
Tempo de preparo: 80 minutos, em média
Nível: fácil
Tempo de preparo: 80 minutos, em média
Nível: fácil
Ingredientes:
- Massa
- 1 1/2 xícara (chá) de leite
- 1 xícara (chá) de farinha de trigo
- 2 ovos
- 1 colher (café) de sal
- 1 colher (chá) de manteiga ou óleo para untar frigideira
- Recheio
- 2 colheres (sopa) de azeite
- 1/2 cebola
- 2 dentes de alho picados
- 500g de carne moída
- 2 colheres (sopa) de extrato de tomate
- 1 cubo de caldo de carne
- 2 xícara de água fervente
- 2 colheres (sopa) de salsinha picada
- Montagem
- 100g de muçarela ralada (opcional)
Modo de preparo:
- No liquidificador, bata todos os ingredientes da massa até ficar homogênea. Deixe descansar por 20 minutos.
- Enquanto isso, prepare o recheio: em uma frigideira, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho por 1 minuto até murcharem. Junte a carne e refogue até dourar por igual, mexendo bem para desmanchar.
- Acrescente o extrato de tomate e o cubo de caldo de carne já dissolvido na água. Tampe a panela e deixe cozinhar por 5 minutos, mexendo de vez em quando. Retire do fogo, junte a salsa e reserve.
- Após o tempo de descanso da massa, aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio. Unte com manteiga ou óleo e derrame com uma concha da massa no centro fazendo movimentos circulares para espalhar a massa na frigideira.
- Quando a panqueca perder o aspecto de molhada e começarem a aparecer bolhas, vire com uma espátula. Aguarde dourar do outro lado e transfira para um prato. Repita o procedimento até acabar a massa.
- Recheie os discos de panqueca com o recheio reservado e enrole.
- Disponha as panquecas em um refratário e cubra com o molho de sua preferência.
Fonte: Knorr.