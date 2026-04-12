Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia

Panqueca de carne moída com molho de tomate Crédito: Marca Knorr

Panqueca é uma das receitas mais práticas e versáteis que existem na cozinha. Aceita recheios salgados ou doces, e coberturas variadas, que dão a ela suculência e cremosidade.

Se você curte a clássica panqueca de carne moída, enrolada, coberta por molho de tomate e gratinada com um queijinho, não deixe de conferir abaixo essa dica saborosa e econômica do HZ.

A massa da panqueca que mostramos abaixo é super versátil e pode ser usada com todos os tipos de recheios - e até mesmo consumida aberta, com frutas e mel.



Se preferir, você pode substituir a carne moída por frango desfiado com requeijão, ou rechear com preparações vegetarianas à base de abobrinha ou palmito, por exemplo.

Panqueca de carne moída

Rendimento: de 6 a 8 unidades

Tempo de preparo: 80 minutos, em média

Nível: fácil

Ingredientes:

Massa

1 1/2 xícara (chá) de leite

1 xícara (chá) de farinha de trigo



2 ovos



1 colher (café) de sal



1 colher (chá) de manteiga ou óleo para untar frigideira



Recheio



2 colheres (sopa) de azeite



1/2 cebola



2 dentes de alho picados



500g de carne moída



2 colheres (sopa) de extrato de tomate



1 cubo de caldo de carne



2 xícara de água fervente



2 colheres (sopa) de salsinha picada



Montagem

100g de muçarela ralada (opcional)

