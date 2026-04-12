Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cozinha caseira

Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia

Consumida com recheios salgados ou doces, tanto enrolada como aberta, a massa é uma preparação bastante versátil
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 12 de Abril de 2026 às 08:01

Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Panqueca de carne moída com molho de tomate Crédito: Marca Knorr
Panqueca é uma das receitas mais práticas e versáteis que existem na cozinha. Aceita recheios salgados ou doces, e coberturas variadas, que dão a ela suculência e cremosidade.
Se você curte a clássica panqueca de carne moída, enrolada, coberta por molho de tomate e gratinada com um queijinho, não deixe de conferir abaixo essa dica saborosa e econômica do HZ.
A massa da panqueca que mostramos abaixo é super versátil e pode ser usada com todos os tipos de recheios - e até mesmo consumida aberta, com frutas e mel.
Se preferir, você pode substituir a carne moída por frango desfiado com requeijão, ou rechear com preparações vegetarianas à base de abobrinha ou palmito, por exemplo.

Panqueca de carne moída

Rendimento: de 6 a 8 unidades
Tempo de preparo: 80 minutos, em média
Nível: fácil
Ingredientes: 
  • Massa
  • 1 1/2 xícara (chá) de leite
  • 1 xícara (chá) de farinha de trigo
  • 2 ovos
  • 1 colher (café) de sal
  • 1 colher (chá) de manteiga ou óleo para untar frigideira
  • Recheio
  • 2 colheres (sopa) de azeite
  • 1/2 cebola
  • 2 dentes de alho picados
  • 500g de carne moída
  • 2 colheres (sopa) de extrato de tomate
  • 1 cubo de caldo de carne
  • 2 xícara de água fervente
  • 2 colheres (sopa) de salsinha picada
  • Montagem
  • 100g de muçarela ralada (opcional)
Modo de preparo:
  1. No liquidificador, bata todos os ingredientes da massa até ficar homogênea. Deixe descansar por 20 minutos.
  2. Enquanto isso, prepare o recheio: em uma frigideira, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho por 1 minuto até murcharem. Junte a carne e refogue até dourar por igual, mexendo bem para desmanchar.
  3. Acrescente o extrato de tomate e o cubo de caldo de carne já dissolvido na água. Tampe a panela e deixe cozinhar por 5 minutos, mexendo de vez em quando. Retire do fogo, junte a salsa e reserve.
  4. Após o tempo de descanso da massa, aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio. Unte com manteiga ou óleo e derrame com uma concha da massa no centro fazendo movimentos circulares para espalhar a massa na frigideira.
  5. Quando a panqueca perder o aspecto de molhada e começarem a aparecer bolhas, vire com uma espátula. Aguarde dourar do outro lado e transfira para um prato. Repita o procedimento até acabar a massa.
  6. Recheie os discos de panqueca com o recheio reservado e enrole.
  7. Disponha as panquecas em um refratário e cubra com o molho de sua preferência.
Fonte: Knorr. 

Veja Também

Panqueca salgada: 3 receitas deliciosas e práticas para o dia a dia

Receita de panqueca de frango para o dia a dia: veja como fazer

5 receitas práticas de panquecas veganas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

culinaria Gastronomia Receitas HZ
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Helô Pinheiro é a musa inspiradora da canção "Garota de Ipanema" (1962), composta por Tom Jobim e Vinícius de Moraes
Aos 82 anos, a eterna Garota de Ipanema conta seus segredos no ES
Imagem de destaque
Expresso GV: Av. Lindenberg vai ter duas faixas para carro em alguns trechos
Imagem de destaque
Estrela do balé russo inspira competição no RJ aos moldes do Prix Lausanne; capixaba está participando

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados