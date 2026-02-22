Cozinha caseira

Receita de panqueca de frango para o dia a dia: veja como fazer

Dica do HZ é uma opção de prato simples, farto e barato, com recheio cremoso e finalização no forno, coberto por molho de tomate

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 09:00

Panquecas de frango sugeridas por HZ têm recheio cremoso Crédito: Marca Perdigão

Panqueca é um prato simples e muito gostoso para as refeições do dia a dia. O recheio mais usado no preparo é o de carne moída, mas um franguinho desfiado com temperos e um toque de requeijão cremoso tem o seu lugar.

Se você concorda, então preste atenção na receita que o HZ traz a seguir.

Ensinamos a fazer panquecas de frango suculentas, com um recheio que dá água na boca. Finalizadas no forno com molho de tomate, elas são perfeitas para um almoço de família farto e barato. Confira!

Panqueca de frango

Rendimento: 8 porções

Tempo médio de preparo: 50 minutos

Nível: médio

Ingredientes:

Massa

1 ovo



1 xícara (chá) de farinha de trigo



1 xícara (chá) de leite



1 colher (sopa) de óleo vegetal (mais um pouco para untar a frigideira)



½ colher (café) de sal



Recheio

1 cebola descascada e cortada em cubos pequenos



1 colher (sopa) de azeite



1 pimentão vermelho sem sementes cortado em cubos pequenos



2 filés de peito de frango cozidos e desfiados



1 colher (café) de sal



Salsinha picada finamente a gosto



1 pote de requeijão



Molho

4 dentes de alho descascados e amassados



1 colher (sopa) de azeite



8 tomates cortados em cubos pequenos



2 xícaras (chá) de água



½ colher (café) de sal



Pimenta-do-reino preta moída a gosto



Manjericão picado a gosto



Modo de preparo:

Massa

Em um liquidificador, bata todos os ingredientes da massa até obter uma mistura homogênea. Em uma frigideira untada com óleo, coloque um pouco de massa e, com a ajuda de uma concha, espalhe-a pela frigideira, virando-a de um lado para o outro e deixando-a cozinhar até que o disco se solte (aprox. 1 minuto). Vire o disco com a ajuda de uma espátula e deixe dourar a outra face. Repita o procedimento com toda a massa e reserve (você obterá aproximadamente 8 discos de massa). Em uma panela, doure a cebola no azeite, acrescente o pimentão e refogue. Acrescente o frango desfiado, o sal, a salsinha e o requeijão, e misture tudo. Reserve o recheio. Molho Em uma panela, doure o alho no azeite, acrescente os tomates e refogue. Acrescente a água e tempere com o sal e a pimenta. Deixe cozinhar até que os tomates desmanchem (de 15 a 20 minutos). Finalize com o manjericão e reserve. Montagem Recheie cada disco de massa com o frango desfiado e enrole formando as panquecas. Distribua as panquecas lado a lado em um refratário que possa ir ao forno. Cubra com o molho de tomates previamente preparado. Leve as panquecas para finalizar em forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 15 minutos.

Fonte: Marca Perdigão. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

