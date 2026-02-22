Editorias do Site
Receita de panqueca de frango para o dia a dia: veja como fazer

Dica do HZ é uma opção de prato simples, farto e barato, com recheio cremoso e finalização no forno, coberto por molho de tomate

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 09:00

Panqueca de frango
Panquecas de frango sugeridas por HZ têm recheio cremoso Crédito: Marca Perdigão

Panqueca é um prato simples e muito gostoso para as refeições do dia a dia. O recheio mais usado no preparo é o de carne moída, mas um franguinho desfiado com temperos e um toque de requeijão cremoso tem o seu lugar.

Se você concorda, então preste atenção na receita que o HZ traz a seguir. 

Ensinamos a fazer panquecas de frango suculentas, com um recheio que dá água na boca. Finalizadas no forno com molho de tomate, elas são perfeitas para um almoço de família farto e barato. Confira! 

Panqueca de frango

Rendimento: 8 porções
Tempo médio de preparo: 50 minutos
Nível: médio

Ingredientes:

  • Massa
  • 1 ovo
  • 1 xícara (chá) de farinha de trigo
  • 1 xícara (chá) de leite
  • 1 colher (sopa) de óleo vegetal (mais um pouco para untar a frigideira)
  • ½ colher (café) de sal
  • Recheio
  • 1 cebola descascada e cortada em cubos pequenos
  • 1 colher (sopa) de azeite
  • 1 pimentão vermelho sem sementes cortado em cubos pequenos
  • 2 filés de peito de frango cozidos e desfiados
  • 1 colher (café) de sal
  • Salsinha picada finamente a gosto
  • 1 pote de requeijão
  • Molho
  • 4 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 colher (sopa) de azeite
  • 8 tomates cortados em cubos pequenos
  • 2 xícaras (chá) de água
  • ½ colher (café) de sal
  • Pimenta-do-reino preta moída a gosto
  • Manjericão picado a gosto

Modo de preparo: 

  • Massa
  1. Em um liquidificador, bata todos os ingredientes da massa até obter uma mistura homogênea.
  2. Em uma frigideira untada com óleo, coloque um pouco de massa e, com a ajuda de uma concha, espalhe-a pela frigideira, virando-a de um lado para o outro e deixando-a cozinhar até que o disco se solte (aprox. 1 minuto).
  3. Vire o disco com a ajuda de uma espátula e deixe dourar a outra face. Repita o procedimento com toda a massa e reserve (você obterá aproximadamente 8 discos de massa).
  4. Em uma panela, doure a cebola no azeite, acrescente o pimentão e refogue.
  5. Acrescente o frango desfiado, o sal, a salsinha e o requeijão, e misture tudo. Reserve o recheio.
  • Molho
  1. Em uma panela, doure o alho no azeite, acrescente os tomates e refogue.
  2. Acrescente a água e tempere com o sal e a pimenta. 
  3. Deixe cozinhar até que os tomates desmanchem (de 15 a 20 minutos). Finalize com o manjericão e reserve.
  • Montagem
  1. Recheie cada disco de massa com o frango desfiado e enrole formando as panquecas.
  2. Distribua as panquecas lado a lado em um refratário que possa ir ao forno.
  3. Cubra com o molho de tomates previamente preparado. 
  4. Leve as panquecas para finalizar em forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 15 minutos.

Fonte: Marca Perdigão. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

