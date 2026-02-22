Astrologia

Tarot semanal: previsão para os signos de 23 de fevereiro a 01 de março de 2026

Confira o que as cartas revelam para cada nativo sobre os próximos dias

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 08:53

A semana trará uma energia favorável para os nativos tomarem iniciativas, organizarem prioridades e fortalecerem vínculos importantes Crédito: Imagem: T.Den_Team | Shutterstock

A semana será marcada por movimento, clareza e oportunidades de ajuste de rota. Haverá uma energia favorável para tomar iniciativas, organizar prioridades e fortalecer vínculos importantes. Conforme as cartas do tarot, será um período propício para equilibrar razão e emoção, assumir protagonismo nas próprias escolhas e confiar que, mesmo pequenas atitudes, podem gerar mudanças significativas.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nesta semana. Confira!

Áries – O Sol

A sorte aparecerá quando o ariano assumir seu brilho sem medo de incomodar

A carta “O Sol” mostra que a semana será iluminada, cheia de vitalidade e clareza. A sorte aparecerá quando você assumir seu brilho sem medo de incomodar. A energia será ótima para resolver pendências e se destacar naturalmente.

Touro – Rainha de Ouros

A prosperidade, a segurança e o autocuidado do taurino estarão em alta

A carta “Rainha de Ouros” indica que a prosperidade, a segurança e o autocuidado estarão em alta. A sorte virá quando você organizar sua vida prática e valorizar o próprio conforto. Você saberá construir estabilidade como ninguém.

Gêmeos – Três de Copas

Conexões, encontros e boas conversas movimentarão a semana do geminiano

A carta “Três de Copas” indica que conexões, encontros e boas conversas movimentarão a semana. A sorte aparecerá por meio das pessoas — amigos , parcerias e até networking inesperado. Não será momento de se isolar.

Câncer – A Imperatriz

O canceriano viverá uma fase fértil em ideias, projetos e emoções

A carta “A Imperatriz” indica que será uma fase fértil em ideias, projetos e emoções. A sorte virá quando você se permitir criar, amar e nutrir algo novo. Será uma semana de expansão afetiva e crescimento.

Leão – Seis de Paus

Algo que o leonino fez começará a ser notado

A carta “Seis de Paus” mostra que haverá reconhecimento e vitória. Algo que você fez começará a ser notado. A sorte aparecerá quando você confiar em seu mérito e aceitar os aplausos sem falsa modéstia.

Virgem – O Mago

O poder pessoal do virginiano estará ativado

A carta “O Mago” indica que o seu poder pessoal estará ativado. Você terá tudo o que precisa em mãos. A sorte virá quando você tomar iniciativa e parar de esperar validação externa. Será hora de começar.

Libra – Dois de Copas

A sorte aparecerá quando o libriano escolher o diálogo e a conexão verdadeira

A carta “Dois de Copas” mostra que haverá harmonia nas relações. Poderá surgir uma parceria importante, uma reconciliação ou o fortalecimento de um vínculo. A sorte aparecerá quando você escolher o diálogo e a conexão verdadeira.

Escorpião – A Estrela

O escorpiano terá uma semana de cura, esperança e leveza

A carta “A Estrela” indica que será uma semana de cura, esperança e leveza, com renovação emocional. A sorte virá quando você voltar a acreditar e permitir que o universo reorganize o que parecia perdido.

Sagitário – Dez de Copas

A sorte aparecerá quando o sagitariano valorizar quem estiver ao seu lado

A carta “Dez de Copas” indica que o clima será de realização emocional. Será um momento de sentir que tudo está bem. A sorte aparecerá quando você valorizar quem estiver ao seu lado e celebrar as pequenas felicidades.

Capricórnio – O Imperador

Será uma ótima semana para o capricorniano organizar metas e assumir o controle com maturidade

A carta “O Imperador” indica que haverá estrutura, liderança e segurança. Será uma ótima semana para organizar metas e assumir o controle com maturidade. A sorte virá quando você agir com firmeza, mas sem rigidez excessiva.

Aquário – Ás de Ouros

Uma nova oportunidade material ou profissional poderá surgir ao aquariano

A carta “Ás de Ouros” revela que poderá surgir uma nova oportunidade material ou profissional. A sorte aparecerá quando você aceitar começar algo do zero, mesmo que pequeno. Sementes importantes serão plantadas.

Peixes – A Roda da Fortuna

O pisciano poderá passar por mudanças favoráveis e viradas inesperadas

Haverá movimento positivo, mudanças favoráveis e viradas inesperadas, conforme a carta “A Roda da Fortuna”. A sorte virá quando você confiar que o ciclo estará girando a seu favor. Será momento de aproveitar a maré.

Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidore s.