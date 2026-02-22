Editorias do Site
5 penteados para cabelo cacheado que você pode reproduzir em casa

Fazer um penteado é uma forma fácil de controlar os fios, elevar o visual e diferenciar do cabelo solto de todo dia

Lívia Guerson

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 10:00

Dicas de penteados servem para cachos de diversas texturas Crédito: Reprodução/Instagram @carolrochabeauty @portihairdesign

Manter os cabelos bonitos e saudáveis nem sempre exige produções elaboradas. Muitas vezes, um penteado simples, feito da maneira correta, ajuda a proteger os fios, controlar o frizz e ainda garante praticidade na rotina. O segredo está em aliar cuidado e facilidade.

Em conversa com as penteadistas Janiny Venturim e Carol Rocha, selecionamos 5 penteados fáceis e perfeitos para cabelos cacheados que vão facilitar a sua vida.

Para qualquer opção, Janiny lembra que passar um protetor térmico, usando ou não fontes de calor — como chapinhas, babyliss e secador —, é essencial para proteção dos fios. Outra dica da penteadista é dar preferência a fixadores líquidos em spray, em vez dos típicos em aerosol, que atingem apenas os fios externos, enquanto o líquido penetra nos fios, alinhando o frizz e mantendo a definição dos cachos.

Já Carol não dispensa uma boa gelatina. Sua dica é adquirir uma mais consistente, que garanta mais fixação. Ela ainda reforça que os cabelos cacheados são perfeitos para penteados, por ficarem facilmente fixos na forma que foram arrumados. É só se jogar nas opções! Confira:

1. Meio-preso com coque

Nem preso, nem solto: penteado é ótima opção para tirar franja dos olhos Crédito: Reprodução/Instagram @portihairdesign

  • Separe a parte de cima do cabelo e puxe para trás. Com a ajuda de uma pomada ou gel, mantenha a raiz bem esticada.
  • Prenda toda a seção com um elástico como se fosse um rabo de cavalo, mas prendendo apenas até a metade na última volta.
  • Emende as pontas com um grampo, formando o coque. Ajuste os cachos que saem do coque para que eles se misturem com o cabelo que ficou solto embaixo.

2. Rabo de cavalo baixo

Elegante e meigo, o rabo de cavalo baixo é fácil de manusear Crédito: Reprodução/Instagram @portihairdesign

  • Puxe o cabelo suavemente para trás usando apenas os dedos e prenda na altura da nuca com um elástico. Deixe as mechas frontais soltas.
  • Na região da coroa, dê uma leve "afofada" para criar um volume sutil.
  • Pegue uma mecha pequena da parte de baixo do rabo de cavalo, enrole-a ao redor do elástico até escondê-lo completamente e prenda a ponta com um grampo por baixo.

3. Rabo de cavalo slick back

O rabo de cavalo é um clássico que pode ser elevado Crédito: Reprodução/Instagram @portihairdesign

  • Aplique pomada ou gel pela raiz e escove o cabelo para esticar o topo e as laterais. Deixe duas mechas na frente do cabelo soltas.
  • Prenda todo o cabelo em um rabo de cavalo bem alto usando um elástico firme.
  • Ajeite os cachos para cima com auxílio de grampos e fixador.

4. Afro puff

Afro puffs são ótimos para dias em que os cachos não estão com muita definição Crédito: Arquivo pessoal

  • Divida o cabelo no meio e, com o pente, alinhe bem rente ao couro cabelo, em direção à nuca. Utilize gelatina ou pomada para auxiliar.
  • Amarre o rabo baixo e ajeite os cachos, formando um "pompom".

5. Meio-preso lateral

Penteados laterais emolduram o rosto e destacam os brincos Crédito: Reprodução/Instagram @carolrochabeauty

  • Separe uma mecha próxima de uma das orelhas e faça leves torções.
  • Prenda lateralmente com grampos. Não precisa aplicar gelatinas, basta um óleo finalizador.
  • Aproveite para decorar com acessórios.

