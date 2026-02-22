Fáceis e lindos

5 penteados para cabelo cacheado que você pode reproduzir em casa

Fazer um penteado é uma forma fácil de controlar os fios, elevar o visual e diferenciar do cabelo solto de todo dia

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 10:00

Dicas de penteados servem para cachos de diversas texturas Crédito: Reprodução/Instagram @carolrochabeauty @portihairdesign

Manter os cabelos bonitos e saudáveis nem sempre exige produções elaboradas. Muitas vezes, um penteado simples, feito da maneira correta, ajuda a proteger os fios, controlar o frizz e ainda garante praticidade na rotina. O segredo está em aliar cuidado e facilidade.

Em conversa com as penteadistas Janiny Venturim e Carol Rocha, selecionamos 5 penteados fáceis e perfeitos para cabelos cacheados que vão facilitar a sua vida.

Para qualquer opção, Janiny lembra que passar um protetor térmico, usando ou não fontes de calor — como chapinhas, babyliss e secador —, é essencial para proteção dos fios. Outra dica da penteadista é dar preferência a fixadores líquidos em spray, em vez dos típicos em aerosol, que atingem apenas os fios externos, enquanto o líquido penetra nos fios, alinhando o frizz e mantendo a definição dos cachos.

Já Carol não dispensa uma boa gelatina. Sua dica é adquirir uma mais consistente, que garanta mais fixação. Ela ainda reforça que os cabelos cacheados são perfeitos para penteados, por ficarem facilmente fixos na forma que foram arrumados. É só se jogar nas opções! Confira:

1. Meio-preso com coque

Nem preso, nem solto: penteado é ótima opção para tirar franja dos olhos Crédito: Reprodução/Instagram @portihairdesign

Separe a parte de cima do cabelo e puxe para trás. Com a ajuda de uma pomada ou gel, mantenha a raiz bem esticada.

Prenda toda a seção com um elástico como se fosse um rabo de cavalo, mas prendendo apenas até a metade na última volta.

Emende as pontas com um grampo, formando o coque. Ajuste os cachos que saem do coque para que eles se misturem com o cabelo que ficou solto embaixo.

2. Rabo de cavalo baixo

Elegante e meigo, o rabo de cavalo baixo é fácil de manusear Crédito: Reprodução/Instagram @portihairdesign

Puxe o cabelo suavemente para trás usando apenas os dedos e prenda na altura da nuca com um elástico. Deixe as mechas frontais soltas.

Na região da coroa, dê uma leve "afofada" para criar um volume sutil.

Pegue uma mecha pequena da parte de baixo do rabo de cavalo, enrole-a ao redor do elástico até escondê-lo completamente e prenda a ponta com um grampo por baixo.

3. Rabo de cavalo slick back

O rabo de cavalo é um clássico que pode ser elevado Crédito: Reprodução/Instagram @portihairdesign

Aplique pomada ou gel pela raiz e escove o cabelo para esticar o topo e as laterais. Deixe duas mechas na frente do cabelo soltas.

Prenda todo o cabelo em um rabo de cavalo bem alto usando um elástico firme.

Ajeite os cachos para cima com auxílio de grampos e fixador.

4. Afro puff

Afro puffs são ótimos para dias em que os cachos não estão com muita definição Crédito: Arquivo pessoal

Divida o cabelo no meio e, com o pente, alinhe bem rente ao couro cabelo, em direção à nuca. Utilize gelatina ou pomada para auxiliar.

Amarre o rabo baixo e ajeite os cachos, formando um "pompom".

5. Meio-preso lateral

Penteados laterais emolduram o rosto e destacam os brincos Crédito: Reprodução/Instagram @carolrochabeauty

Separe uma mecha próxima de uma das orelhas e faça leves torções.

Prenda lateralmente com grampos. Não precisa aplicar gelatinas, basta um óleo finalizador.

Aproveite para decorar com acessórios.

