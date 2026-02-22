5 penteados para cabelo cacheado que você pode reproduzir em casa

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 10:00
Manter os cabelos bonitos e saudáveis nem sempre exige produções elaboradas. Muitas vezes, um penteado simples, feito da maneira correta, ajuda a proteger os fios, controlar o frizz e ainda garante praticidade na rotina. O segredo está em aliar cuidado e facilidade.
Em conversa com as penteadistas Janiny Venturim e Carol Rocha, selecionamos 5 penteados fáceis e perfeitos para cabelos cacheados que vão facilitar a sua vida.
Para qualquer opção, Janiny lembra que passar um protetor térmico, usando ou não fontes de calor — como chapinhas, babyliss e secador —, é essencial para proteção dos fios. Outra dica da penteadista é dar preferência a fixadores líquidos em spray, em vez dos típicos em aerosol, que atingem apenas os fios externos, enquanto o líquido penetra nos fios, alinhando o frizz e mantendo a definição dos cachos.
Já Carol não dispensa uma boa gelatina. Sua dica é adquirir uma mais consistente, que garanta mais fixação. Ela ainda reforça que os cabelos cacheados são perfeitos para penteados, por ficarem facilmente fixos na forma que foram arrumados. É só se jogar nas opções! Confira:
