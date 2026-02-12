Cabelo “old money”: conheça tendência que caiu no gosto dos capixabas

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 09:30
Você já ouviu falar no estilo “old money”? Traduzindo literalmente, significa “dinheiro velho”, referindo-se às famílias que possuem grandes fortunas que perduram há tempos. É o visual clássico e discreto dessas pessoas que inspira a tal estética, expressa em roupas, acessórios e até cortes de cabelo.
Em oposição ao luxo ostentação, a tendência tem sido difundida já há alguns anos, principalmente pela geração Z nas redes sociais, explorando as diversas formas de transmitir a vibe de herdeiro naturalmente.
Uma maneira comum de se aderir ao visual é com o corte de cabelo. Segundo o barbeiro Thiago Paiva, que atende em Cachoeiro de Itapemirim, o estilo está bem famoso e promete continuar sendo tendência ao longo deste ano, especialmente entre os homens.
Thiago explica que o corte pode ser adaptado para diferentes texturas de fios, apesar de muitos clientes optarem por aplicar químicas como selagem ou botox para chegarem no resultado liso mais emblemático.
O cabeleireiro Whagner Torezani, sócio de um salão de Vitória, descreve o corte masculino como alinhado, polido, com fios longos e camadas pesadas, resultando em um efeito “embutido”. Ele ressalta, porém, que é raro o cliente usar o termo “old money” para descrever o visual, o costumeiro é chegar com fotos de referência, como de celebridades.
Já o cabeleireiro Ricky Rocha relata que é menos comum que mulheres decidam testar a estética aristocrática, uma vez que elas não têm o hábito de trocar seu visual apenas motivadas por tendências. Quando ocorre, porém, são cortes retos ou abaulados, com camadas longas e sem técnicas modernas de repicados.
Para chegar nos resultados ideais, em ambos os casos, é necessário acabamento. Para os homens, normalmente se recomenda o uso de pomadas para modelar e spray fixador para garantir que fique no lugar, especialmente em fios mais grossos. Já as mulheres tendem a fazer escovas bem modeladas e a passar óleos finalizadores, mantendo o balanço do cabelo.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta