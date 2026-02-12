Sofisticação

Cabelo “old money”: conheça tendência que caiu no gosto dos capixabas

Estética clássica é difundida principalmente pela geração Z, em oposição ao luxo ostentação

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 09:30

O modelo Oliver Chéshire e o ator Charles Melton apostam no visual "old money" nos cabelos e, muitas vezes, também nos looks Crédito: Reprodução/Instagram @oliver_cheshire @melton

Você já ouviu falar no estilo “old money”? Traduzindo literalmente, significa “dinheiro velho”, referindo-se às famílias que possuem grandes fortunas que perduram há tempos. É o visual clássico e discreto dessas pessoas que inspira a tal estética, expressa em roupas, acessórios e até cortes de cabelo.

Em oposição ao luxo ostentação, a tendência tem sido difundida já há alguns anos, principalmente pela geração Z nas redes sociais, explorando as diversas formas de transmitir a vibe de herdeiro naturalmente.

Uma maneira comum de se aderir ao visual é com o corte de cabelo. Segundo o barbeiro Thiago Paiva, que atende em Cachoeiro de Itapemirim, o estilo está bem famoso e promete continuar sendo tendência ao longo deste ano, especialmente entre os homens.

Thiago explica que o corte pode ser adaptado para diferentes texturas de fios, apesar de muitos clientes optarem por aplicar químicas como selagem ou botox para chegarem no resultado liso mais emblemático.

Jeitos de arrumar os fios longos são variados e dependem dos produtos que se utiliza Crédito: Reprodução/Instagram @whagnertorezani @rickycabelo @thiago_paiwa

O cabeleireiro Whagner Torezani, sócio de um salão de Vitória, descreve o corte masculino como alinhado, polido, com fios longos e camadas pesadas, resultando em um efeito “embutido”. Ele ressalta, porém, que é raro o cliente usar o termo “old money” para descrever o visual, o costumeiro é chegar com fotos de referência, como de celebridades.

EXISTE A VERSÃO FEMININA?

Já o cabeleireiro Ricky Rocha relata que é menos comum que mulheres decidam testar a estética aristocrática, uma vez que elas não têm o hábito de trocar seu visual apenas motivadas por tendências. Quando ocorre, porém, são cortes retos ou abaulados, com camadas longas e sem técnicas modernas de repicados.

O estilo "old money" é uma boa aposta para quem quer uma aparência refinada e elegante sem esforço Crédito: Reprodução/Instagram @whagnertorezani @rickycabelo

Para chegar nos resultados ideais, em ambos os casos, é necessário acabamento. Para os homens, normalmente se recomenda o uso de pomadas para modelar e spray fixador para garantir que fique no lugar, especialmente em fios mais grossos. Já as mulheres tendem a fazer escovas bem modeladas e a passar óleos finalizadores, mantendo o balanço do cabelo.

Este vídeo pode te interessar