Expulsão

Sarah diz que encontrou Sol após desclassificação do BBB 26: 'Acalmei ela'

Ex-sister revela que pôde conversar rapidamente com a Veterana, que deixou o reality nesta quarta (11)

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 10:56

Sarah Andrade no BBB 26 Crédito: Manoella Mello /Globo

Em participação no Mesacast (Globoplay) desta quarta-feira (11), Sarah Andrade, eliminada nesta terça-feira (10), contou já ter encontrado Sol após a desclassificação da veterana do BBB 26 (Globo).

A eliminada desta terça-feira (10) disse estar mais calmo após ter encontrado a amiga. "Tô feliz, to calma. Estava meio aflita com a Sol. Encontrei ela, acalmei ela e tá tudo certo. Ela tá bem agora. A gente fica meio assustado."

Sarah contou como reagiu à desclassificação da aliada. "Quando eu vi que ela foi expulsa, eu fiquei: 'Me arranja um jeito de eu falar com ela nem que seja um pouquinho, pra acalmar.'".

Sol deixou o BBB 26 no início da tarde desta quarta-feira (11), após empurrar Ana Paula durante uma treta que aconteceu durante o café da manhã.

