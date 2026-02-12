Carnaval do ES tem Simone Mendes, Zé Elias, Barões da Pisadinha e muito mais

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 11:10
Com pop, electro e closy hits. Horário: a partir das 23h. Local: Bolt Redux.
Com Pincnic Dogs. Horário: a partir das 21h. Local: PUB 426. Entrada: gratuita.
Arly canta Gal e Bethânia. Horário: a partir das 20h. Local: Brizz. Entrada: R$ 15 a partir das 19h.
Jazz. Horário: a partir das 19h. Local: Casa Caipora. Entrada: gratuita.
Abertura da Temporada de Concertos da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo com o pianista Cristian Budu. Horário: 20h. Local: Sesc Glória. Entrada: ingressos a partir de R$ 10, à venda no local.
Um Cabra Bom de Bola - Prestes a ser escolhido para um dos maiores times de sua modalidade, Cameron sofre um acidente que pode botar tudo a perder.
Caminhos do Crime - Um detetive busca um ladrão de joias membro de uma gangue de criminosos que ataca na Costa do Pacífico.
Orwell: 2+2=5 - Um emocionante documentário sobre a existência e trajetória de um dos maiores escritores ingleses do século XX. George Orwell se tornou conhecido por suas obras com um teor de crítica ao totalitarismo.
Robin: Inteligência Assassina - Um pai especialista em robótica perde o filho de 11 anos numa trágedia e cai num luto profundo. Para lidar com essa dor, ele canaliza toda sua energia em criar um robô chamado Robin que pareça com seu falecido filho. O boneco, porém, parece não ser apenas um objeto estático e inocente.
Socorro! - Dois colegas de trabalho com uma relação conturbada ficam presos numa ilha deserta após um acidente de avião brutal. Sem ideia se serão resgatados ou se sobreviverão ao local inóspito, a dupla será obrigada a enfrentar velhos ressentimentos e novas dinâmicas de poder.
Com pop br, hits de carnaval e remixes de verão. Horário: a partir das 22h. Local: Fluente.
Com pop, funk, electropop e térreo especial com summer eletrohits. Horário: a partir das 23h. Local: Bolt Redux.
Com Felipe FERR, Melanie, Karolla, Cris e Vinni Tosta. Horário: a partir das 22h. Local: A Selva.
Com a banda Duets. Horário: a partir das 21h. Local: PUB 426. Entrada: gratuita.
Jefinho Faraó canta Claudinho e Buchecha. Horário: a partir das 18h. Local: Brizz. Entrada: couvert R$ 20, a partir das 19h.
Com Samba Júnior, Leqsamba, Lafon do MD, Gabriel Pratti e DJ Fabrício V. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Sambão. Entrada: gratuita até às 23h.
Carnaval de Guriri com Simone Mendes, DJ Cocão e Chocolate & Cia. Horário: a partir das 21h30. Local: Av. Oceano Atlântico, em Guriri. Entrada: gratuita.
Com Banda 522. Horário: a partir das 15h. Local: Clericot Café. Entrada: gratuita.
Tributo a Linkin Park, Evanescence e Paramore com as bandas Echoes Of Tomorrow, Amprizu e Mizbiz. Horário: a partir das 22h. Local: Correria Music Bar. Entrada: a partir de R$ 20, pelo sympla.
Bloquinho Montserrat com recreação infantil, bandinha carnavalesca e personagens temáticos, além de concurso de fantasia. Horário: a partir das 16h. Local: Shopping Montserrat. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo sympla.
Com Teagá, Pappi, Killa, Marinna, Rycka, Karolla e Vinni Tosta. Horário: a partir das 19h. Local: Fluente.
Com Amanda Peyneru, Kulza, Pho e Emolaila. Horário: a partir das 23h. Local: Bolt Redux.
Com Resenha do Abreu e DJ Camarão / Com Cleiton Rasta, Gegeo, Lua Ross e Hermax. Horário: primeiro evento a partir das 14h, e segundo começando às 22h. Local: A Selva.
Com Já Gamei, DJ Mark Dias e DJ Karine Nunes. Horário: a partir das 16h. Local: Brizz. Entrada: a partir de R$ 30, pelo zigtickets.
Com Pagode e Cia, Pratikerê, Curtição e DJ Fabrício V. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Sambão. Entrada: gratuita até às 23h.
Com Regional da Nair, djs convidados e escola de samba. Horário: a partir das 17h. Local: Cazabrava (antigo Embrazado). Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo site meubilhete.
Com Lilian Lomeu. Horário: a partir das 19h. Local: saída da Avenida Beira-Mar e chegada no Sambão do Povo. Gratuito.
Com Mano Gueto, Oz Mannoz, Flavynho, Zé Elias (Serestão do Zé), Selakuatro e Tom Paiva. Horário: a partir das 15h. Local: Av. Oceano Atlântico, em Guriri. Entrada: gratuita.
Trio com Débora Fassarela. Horário: a partir das 15h. Local: Clericot Café. Entrada: gratuita.
Pracinha Montserrat com brincadeiras temáticas e muita música, além de concurso de fantasia pet. Horário: a partir das 15h. Local: Shopping Montserrat. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo sympla.
Pop br, axé, carnahits e funk com diversos dj's. Horário: a partir das 19h. Local: Fluente.
Com Xá da Índia e DJ Relima / Com Jamboo, Lauar, Cybertrans, Phi, Karolla, Uncle Wender. Horário: primeiro evento a partir das 14h, e segundo começando às 22h. Local: A Selva.
Samba raiz com Sol Pessoa. Horário: a partir das 13h. Local: Brizz. Entrada: gratuita.
Com LeqSamba, Sem Medida e DJ Fabrício V. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Sambão. Entrada: gratuita até às 23h.
Com Andréa Nery. Horário: a partir das 19h. Local: saída da Avenida Beira-Mar e chegada no Sambão do Povo. Gratuito.
Carnaval de Guriri com Barões da Pisadinha, Long Dong, Taiana França, Jô e Letícia, Zé Paulo e O Giro. Horário: a partir das 15h. Local: Av. Oceano Atlântico, em Guriri. Entrada: gratuita.
Para conferir a programação completa dos blocos de rua que acontecem no Espírito Santo, acesse a ferramento HZ NA FOLIA.
Sábado, 14h40 - TV Gazeta Viagens, cultura, personagens e histórias do Espírito Santo.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta