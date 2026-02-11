Carnaval de rua

Conheça o Carnaval dos Bois Pintadinhos, tradição que preserva a identidade de Muqui

Considerada Patrimônio Cultural do município, festividade dos bois deve reunir mais de 10 mil pessoas por noite

Julia Galter Estagiária / [email protected]

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 17:29

Bois Pintadinhos de Muqui Crédito: Divulgação Secult

Reconhecido oficialmente como Patrimônio Cultural de Muqui, o Carnaval do Boi Pintadinho mistura tradição, identidade e alegria popular. Em 2026, a festa promete movimentar a cidade entre os dias 13 e 17 de fevereiro, com uma programação extensa e repleta de atividades.

Ao todo, 24 blocos culturais participam do evento. Com seus bois pintadinhos, os grupos percorrem o tradicional Corredor da Boiada, atraindo moradores e visitantes. A expectativa da organização é de que mais de 10 mil pessoas acompanhem os desfiles a cada noite.

A tradição do boi pintadinho tem origem folclórica e reúne influências indígenas, africanas e europeias. Em Muqui, a manifestação ganhou força a partir da década de 1970, quando passou a integrar oficialmente o Carnaval da cidade. Atualmente, o município conta com 22 grupos de bois pintadinhos, incluindo dois grupos de Vacas, formados exclusivamente por mulheres — um símbolo da força feminina dentro da festa.

Festividade é considerada Patrimônio Cultural de Muqui Crédito: Divulgação Prefeitura de Muqui

Programação completa

Sexta (13 de fevereiro)

19h – Abertura

19h20 – Bloco Carrinho de Mão

20h – Boi Furioso

20h40 – Boi Fortunato

21h20 – Formiguinha

22h – Vaca Furiosa

22h40 – Boi Duas Cabeças

23h20 – Boi Amigo

00h – Boi Cycloninho

00h40 – Boi Chapado

01h20 – Boi Guerreirinho

02h – Boi Cyclone

Sábado (14 de fevereiro)

17h – Painel Entre Ritos e Raízes: a cultura popular no interior



18h – Pagode do Juninho



19h – Boi Chapadinho



19h40 – Boi Formigão



20h20 – Boi Cycloninho



21h – Boi Duas Cabeças



21h40 – Boi Xodó



22h20 – Boi Sumidouro



23h – Boi Cyclone



23h40 – Boi Az de Ouro



00h20 – Boi Tornado



00h40 – Boi Chapado



01h20 – Boi Bijoca



02h – Boi Tsunami



Domingo (15 de fevereiro)

17h – Matinê (Xodozinho e Furioso) e DJ Teco



18h – Bloco do Loró



18h30 – Bloco das Piranhas



19h – Guerreirinho



19h40 – Boi Formigão



20h20 – Boi Amigo



21h – Boi Gaspar



21h40 – Vaca Mocha



22h20 – Boi Tornado



23h – Boi do Bijoca



23h40 – Boi Tsunami



00h20 – Boi Sumidouro



00h40 – Boi Xodó



01h20 – Boi Chapado



Segunda-feira (16 de fevereiro)

19h20 – Boi Fortunato



20h40 – Boi Gaspar



21h20 – Boi Xodó



22h – Boi Cyclone



22h40 – Boi Danado



23h20 – Boi Tornado



00h – Boi Az de Ouro



00h40 – Vaca Furiosa



01h20 – Boi Duas Cabeças



02h – Boi Chapado



Terça-feira (17 de fevereiro)

18h – Boi Chapadinho



18h40 – Jaguará



19h20 – Boi Xodozinho



20h – Boi Amigo



20h40 – Vaca Mocha



21h20 – Boi Danado



22h – Vaca Furiosa



22h40 – Boi Bijoca



23h20 – Boi Tsunami



00h – Boi Guerreirinho



00h40 – Boi Formiguinha



