Conheça o Carnaval dos Bois Pintadinhos, tradição que preserva a identidade de Muqui

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 17:29
Reconhecido oficialmente como Patrimônio Cultural de Muqui, o Carnaval do Boi Pintadinho mistura tradição, identidade e alegria popular. Em 2026, a festa promete movimentar a cidade entre os dias 13 e 17 de fevereiro, com uma programação extensa e repleta de atividades.
Ao todo, 24 blocos culturais participam do evento. Com seus bois pintadinhos, os grupos percorrem o tradicional Corredor da Boiada, atraindo moradores e visitantes. A expectativa da organização é de que mais de 10 mil pessoas acompanhem os desfiles a cada noite.
A tradição do boi pintadinho tem origem folclórica e reúne influências indígenas, africanas e europeias. Em Muqui, a manifestação ganhou força a partir da década de 1970, quando passou a integrar oficialmente o Carnaval da cidade. Atualmente, o município conta com 22 grupos de bois pintadinhos, incluindo dois grupos de Vacas, formados exclusivamente por mulheres — um símbolo da força feminina dentro da festa.
