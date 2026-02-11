Editorias do Site
Conheça o Carnaval dos Bois Pintadinhos, tradição que preserva a identidade de Muqui

Considerada Patrimônio Cultural do município, festividade dos bois deve reunir mais de 10 mil pessoas por noite

Julia Galter

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 17:29

Bois Pintadinhos de Muqui
Bois Pintadinhos de Muqui Crédito: Divulgação Secult

Reconhecido oficialmente como Patrimônio Cultural de Muqui, o Carnaval do Boi Pintadinho mistura tradição, identidade e alegria popular. Em 2026, a festa promete movimentar a cidade entre os dias 13 e 17 de fevereiro, com uma programação extensa e repleta de atividades.

Ao todo, 24 blocos culturais participam do evento. Com seus bois pintadinhos, os grupos percorrem o tradicional Corredor da Boiada, atraindo moradores e visitantes. A expectativa da organização é de que mais de 10 mil pessoas acompanhem os desfiles a cada noite.

A tradição do boi pintadinho tem origem folclórica e reúne influências indígenas, africanas e europeias. Em Muqui, a manifestação ganhou força a partir da década de 1970, quando passou a integrar oficialmente o Carnaval da cidade. Atualmente, o município conta com 22 grupos de bois pintadinhos, incluindo dois grupos de Vacas, formados exclusivamente por mulheres — um símbolo da força feminina dentro da festa.

Festividade é considerada Patrimônio Cultural de Muqui
Festividade é considerada Patrimônio Cultural de Muqui Crédito: Divulgação Prefeitura de Muqui

Programação completa

Sexta (13 de fevereiro)

  • 19h – Abertura
  • 19h20 – Bloco Carrinho de Mão
  • 20h – Boi Furioso
  • 20h40 – Boi Fortunato
  • 21h20 – Formiguinha
  • 22h – Vaca Furiosa
  • 22h40 – Boi Duas Cabeças
  • 23h20 – Boi Amigo
  • 00h – Boi Cycloninho
  • 00h40 – Boi Chapado
  • 01h20 – Boi Guerreirinho
  • 02h – Boi Cyclone

Sábado (14 de fevereiro)

  • 17h – Painel Entre Ritos e Raízes: a cultura popular no interior
  • 18h – Pagode do Juninho
  • 19h – Boi Chapadinho
  • 19h40 – Boi Formigão
  • 20h20 – Boi Cycloninho
  • 21h – Boi Duas Cabeças
  • 21h40 – Boi Xodó
  • 22h20 – Boi Sumidouro
  • 23h – Boi Cyclone
  • 23h40 – Boi Az de Ouro
  • 00h20 – Boi Tornado
  • 00h40 – Boi Chapado
  • 01h20 – Boi Bijoca
  • 02h – Boi Tsunami

Domingo (15 de fevereiro)

  • 17h – Matinê (Xodozinho e Furioso) e DJ Teco
  • 18h – Bloco do Loró
  • 18h30 – Bloco das Piranhas
  • 19h – Guerreirinho
  • 19h40 – Boi Formigão
  • 20h20 – Boi Amigo
  • 21h – Boi Gaspar
  • 21h40 – Vaca Mocha
  • 22h20 – Boi Tornado
  • 23h – Boi do Bijoca
  • 23h40 – Boi Tsunami
  • 00h20 – Boi Sumidouro
  • 00h40 – Boi Xodó
  • 01h20 – Boi Chapado

Segunda-feira (16 de fevereiro)

  • 19h20 – Boi Fortunato
  • 20h40 – Boi Gaspar
  • 21h20 – Boi Xodó
  • 22h – Boi Cyclone
  • 22h40 – Boi Danado
  • 23h20 – Boi Tornado
  • 00h – Boi Az de Ouro
  • 00h40 – Vaca Furiosa
  • 01h20 – Boi Duas Cabeças
  • 02h – Boi Chapado

Terça-feira (17 de fevereiro)

  • 18h – Boi Chapadinho
  • 18h40 – Jaguará
  • 19h20 – Boi Xodozinho
  • 20h – Boi Amigo
  • 20h40 – Vaca Mocha
  • 21h20 – Boi Danado
  • 22h – Vaca Furiosa
  • 22h40 – Boi Bijoca
  • 23h20 – Boi Tsunami
  • 00h – Boi Guerreirinho
  • 00h40 – Boi Formiguinha

