Carnaval cheio de energia: 7 receitas com carboidratos para manter o pique

Veja como preparar pratos deliciosos que fornecem a disposição necessária para os dias de folia

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 19:49

Salada de quinoa com legumes (Imagem: Elena Veselova | Shutterstock)
O Carnaval é um período de muita diversão e atividade intensa. Assim, durante a folia, é essencial manter o corpo abastecido para aguentar o ritmo, e uma das melhores formas de garantir a disposição é consumindo carboidratos. Esses nutrientes são a principal fonte de energia para o corpo, especialmente quando se trata de atividades que exigem resistência e movimento contínuo.

Veja, a seguir, 7 receitas com carboidratos para dar energia para o Carnaval!

1. Salada de quinoa com legumes

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de quinoa
  • 2 xícaras de chá de água
  • 1 abobrinha picada
  • 1 xícara de chá de milho-verde cozido
  • 1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Suco de 1 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1/2 colher de chá de cominho em pó
  • Folhas de hortelã para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água, adicione a quinoa e cozinhe em fogo baixo por cerca de 15 minutos ou até a água ser absorvida. Solte os grãos com um garfo e deixe esfriar. Reserve. Aqueça uma frigideira com 1 colher de sopa de azeite e grelhe a abobrinha em fogo médio até dourar. Reserve. Em uma tigela grande, misture a quinoa cozida, os tomates-cereja, o milho-verde e a abobrinha grelhada. Regue com o suco de limão e a colher restante de azeite. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cominho. Finalize com as folhas de hortelã e sirva em seguida.

2. Tapioca com pasta de amendoim e mel

Ingredientes

  • 2 colheres de sopa de goma de tapioca
  • 1 colher de sopa de pasta de amendoim
  • 1 banana cortada em rodelas
  • 1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio. Espalhe a goma de tapioca uniformemente na frigideira. Cozinhe por cerca de 2 minutos, até a massa ficar firme. Retire do fogo e espalhe a pasta de amendoim sobre metade da tapioca. Adicione as rodelas de banana, regue com mel e dobre ao meio. Sirva em seguida.

3. Vitamina de banana com aveia e pasta de amendoim

Ingredientes

  • 1 banana madura
  • 200 ml de leite gelado
  • 2 colheres de sopa de aveia em flocos
  • 1 colher de sopa de pasta de amendoim
  • 1 colher de chá de mel
  • Gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque a banana, o leite, a aveia, o mel e a pasta de amendoim. Bata até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.

Purê de batata-doce laranja (Imagem: New Africa | Shutterstock)
4. Purê de batata-doce laranja

Ingredientes

  • 2 batatas-doceslaranjas
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 1/4 de xícara chá de leite
  • 1/2 colher de chá de sal
  • 1/4 de colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • 1/4 de colher de chá de noz-moscada em pó
  • Salsinha para decorar
  • Queijo processado cremoso para finalizar
  • Água

Modo de preparo

Descasque as batatas-doces e corte em pedaços médios. Em uma panela, cozinhe em água fervente no fogo médio até ficarem macias. Escorra a água e amasse as batatas-doces ainda quentes com um garfo ou um espremedor. Em uma tigela, coloque a batata-doce amassada, a manteiga, o leite, o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada. Misture bem até obter uma textura cremosa. Decore com o queijo processado e folhas de salsinha. Sirva em seguida. 

5. Barrinha caseira de aveia

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de aveia em flocos
  • 1/2 xícara de chá de mel
  • 1/2 xícara de chá de pasta de amendoim
  • 1/2 xícara de chá de nozes picadas
  • 1/4 de xícara de chá de frutas secas picadas
  • 1/4 de xícara de chá de linhaça

Modo de preparo

Em uma panela média, aqueça o mel e a pasta de amendoim em fogo baixo e misture bem até que estejam incorporados. Reserve. Em uma tigela grande, coloque a aveia, as nozes, as frutas secas e a linhaça. Misture bem. Despeje a mistura de mel e pasta de amendoim e mexa até que todos os ingredientes fiquem bem incorporados. 

Forre uma forma retangular com papel-manteiga. Transfira a mistura para a forma e pressione bem com uma colher para ficar compacta e uniforme. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 15 a 20 minutos, ou até as bordas começarem a dourar levemente. Retire do forno e deixe esfriar completamente na forma. Após esfriar, corte em barrinhas do tamanho desejado. Sirva em seguida.

Panqueca de banana com aveia e mel (Imagem: WS-Studio | Shutterstock)
6. Panqueca de banana com aveia e mel

Ingredientes

  • 2 bananas maduras
  • 2 ovos
  • 4 colheres de sopa de aveia em flocos finos
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • 1 pitada de canela em pó
  • Óleo para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, amasse as bananas até formar um purê . Acrescente os ovos e misture bem. Adicione a aveia, a canela e o fermento, mexendo até obter uma massa homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente untada com óleo em fogo baixo. Despeje pequenas porções da massa e cozinhe por cerca de 2 minutos de cada lado, ou até dourar. Sirva em seguida.

7. Espaguete com frango

Ingredientes

  • 250 g de macarrão espaguete
  • 2 peitos de frango cortados em cubos
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 300 g de molho de tomate
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Folhas de manjericão para decorar
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela grande, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal. Em seguida, coloque o macarrão na água e cozinhe por 8 minutos. Após o tempo de cozimento, reserve um pouco da água do cozimento e escorra o restante. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e doure o frango. Tempere com sal e pimenta-do-reino.

Na mesma frigideira do frango, adicione a cebola e o alho. Refogue até que fiquem dourados. Acrescente o molho de tomate, misture bem e deixe cozinhar por 5-7 minutos. Adicione o macarrão cozido à mistura de frango e molho. Mexa bem para o molho envolver todo o macarrão. Se necessário, adicione um pouco da água do cozimento do macarrão para ajustar a consistência do molho. Decore com folhas de manjericão. Sirva em seguida. 

