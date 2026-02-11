Carnaval cheio de energia: 7 receitas com carboidratos para manter o pique

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 19:49
O Carnaval é um período de muita diversão e atividade intensa. Assim, durante a folia, é essencial manter o corpo abastecido para aguentar o ritmo, e uma das melhores formas de garantir a disposição é consumindo carboidratos. Esses nutrientes são a principal fonte de energia para o corpo, especialmente quando se trata de atividades que exigem resistência e movimento contínuo.
Veja, a seguir, 7 receitas com carboidratos para dar energia para o Carnaval!
Em uma panela, ferva a água, adicione a quinoa e cozinhe em fogo baixo por cerca de 15 minutos ou até a água ser absorvida. Solte os grãos com um garfo e deixe esfriar. Reserve. Aqueça uma frigideira com 1 colher de sopa de azeite e grelhe a abobrinha em fogo médio até dourar. Reserve. Em uma tigela grande, misture a quinoa cozida, os tomates-cereja, o milho-verde e a abobrinha grelhada. Regue com o suco de limão e a colher restante de azeite. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cominho. Finalize com as folhas de hortelã e sirva em seguida.
Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio. Espalhe a goma de tapioca uniformemente na frigideira. Cozinhe por cerca de 2 minutos, até a massa ficar firme. Retire do fogo e espalhe a pasta de amendoim sobre metade da tapioca. Adicione as rodelas de banana, regue com mel e dobre ao meio. Sirva em seguida.
No liquidificador, coloque a banana, o leite, a aveia, o mel e a pasta de amendoim. Bata até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.
Descasque as batatas-doces e corte em pedaços médios. Em uma panela, cozinhe em água fervente no fogo médio até ficarem macias. Escorra a água e amasse as batatas-doces ainda quentes com um garfo ou um espremedor. Em uma tigela, coloque a batata-doce amassada, a manteiga, o leite, o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada. Misture bem até obter uma textura cremosa. Decore com o queijo processado e folhas de salsinha. Sirva em seguida.
Em uma panela média, aqueça o mel e a pasta de amendoim em fogo baixo e misture bem até que estejam incorporados. Reserve. Em uma tigela grande, coloque a aveia, as nozes, as frutas secas e a linhaça. Misture bem. Despeje a mistura de mel e pasta de amendoim e mexa até que todos os ingredientes fiquem bem incorporados.
Forre uma forma retangular com papel-manteiga. Transfira a mistura para a forma e pressione bem com uma colher para ficar compacta e uniforme. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 15 a 20 minutos, ou até as bordas começarem a dourar levemente. Retire do forno e deixe esfriar completamente na forma. Após esfriar, corte em barrinhas do tamanho desejado. Sirva em seguida.
Em um recipiente, amasse as bananas até formar um purê . Acrescente os ovos e misture bem. Adicione a aveia, a canela e o fermento, mexendo até obter uma massa homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente untada com óleo em fogo baixo. Despeje pequenas porções da massa e cozinhe por cerca de 2 minutos de cada lado, ou até dourar. Sirva em seguida.
Em uma panela grande, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal. Em seguida, coloque o macarrão na água e cozinhe por 8 minutos. Após o tempo de cozimento, reserve um pouco da água do cozimento e escorra o restante. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e doure o frango. Tempere com sal e pimenta-do-reino.
Na mesma frigideira do frango, adicione a cebola e o alho. Refogue até que fiquem dourados. Acrescente o molho de tomate, misture bem e deixe cozinhar por 5-7 minutos. Adicione o macarrão cozido à mistura de frango e molho. Mexa bem para o molho envolver todo o macarrão. Se necessário, adicione um pouco da água do cozimento do macarrão para ajustar a consistência do molho. Decore com folhas de manjericão. Sirva em seguida.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta