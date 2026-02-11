Saídas fora do paredão

BBB 26 bate recorde de expulsões e desistências em um mês de programa

Sol Vega foi expulsa nesta quarta-feira (11) por agredir Ana Paula Renault durante uma discussão

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 19:27

Sol participou do BBB 4 e voltou neste ano como veterana Crédito: Globo

Com apenas um mês no ar, o BBB 26 já entrou para a história do reality como a edição com o maior número de expulsões. Com a desclassificação de Sol Vega na tarde desta quarta-feira (11), o programa soma quatro participantes que deixaram a casa por desclassificação ou desistência em circunstâncias que resultaram em desligamento contratual. O número é o mesmo de eliminados no paredão.

A primeira baixa de edição aconteceu com Marcel Lucena que destituiu de entrar no programa ainda no confinamento após ser escolhido pelo público como o representante masculino da região sudeste. O participante foi substituído por Breno Corã, com quem disputava a vaga.

O caso mais delicado envolveu Pedro Henrique Espindola. Ele apertou o botão de desistência ainda na primeira semana, mas a Globo informou que, mesmo que não tivesse saído por vontade própria, seria retirado do programa por comportamento classificado como inaceitável em relação à Jordana Morais.

Paulo Augusto Carvalhaes foi expulso após empurrar Jonas Sulzbach, que caiu no chão, durante a corrida para atender ao Big Fone no dia 30 de janeiro. Sol Vega foi expulsa por agredir Ana Paula Renault durante uma discussão na caso motivada pela decisão de Milena Moreira acordar todos os brothers.

BBB 19 ERA O RECORDISTA ATÉ ENTÃO

Até agora, o posto de edição com mais expulsões pertencia ao BBB 19, que teve três saídas fora do paredão. Fábio Alano foi desclassificado antes mesmo da estreia oficial por descumprimento contratual. Ele era patrocinado por uma marca de roupas, o que não era permitido.

Vanderson Brito também foi retirado do programa após ser intimado a prestar depoimento em inquérito instaurado, após receber denúncias por importunação sexual, estupro e violência doméstica.

E, já na reta final, Hariany Almeida foi expulsa após empurrar Paula durante uma discussão.

ANA PAULA NO BBB 16

Entre os episódios mais lembrados da história do reality está a expulsão de Ana Paula Renault no BBB 16. Durante uma festa, ela deu dois tapas em Renan durante uma discussão.

A desclassificação da veterana foi assunto no BBB 26 diversas vezes, inclusive mencionado por Sol Vega durante conversas na casa.

OUTRAS EXPULSÕES

Nos últimos anos, o programa também passou a enquadrar com mais rigor situações envolvendo importunação e condutas inadequadas. No BBB 23, MC Guimê e Cara de Sapato foram expulsos por comportamento considerado inadequado com a visitante mexicana Dania Mendez No BBB 22, Maria deixou o jogo após acertar um balde na cabeça de Natália durante o Jogo da Discórdia.

Em 2012, no BBB 12, Daniel Echaniz foi o primeiro expulso da história do programa após suspeita de comportamento inadequado sob o edredom com Monique Amin. Posteriormente, a estudante afirmou que a troca entre eles foi concensual.

O médico Marcos Harter também deixou o BBB 17 após investigação por agressão contra Emilly Araújo, em um caso que também envolveu análise de imagens e apuração externa.

Já no BBB 24, Wanessa Camargo foi retirada do jogo após atingir Davi Britto enquanto ele dormia, após uma festa.

