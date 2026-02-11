Editorias do Site
Sol Vega é expulsa do BBB 26 após episódio com Ana Paula Renaut

Veterana foi ao confessionário e logo após os outros participantes foram avisados sobre sua saída

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 14:41

Sol participou do BBB 4 e voltou neste ano como veterana
Sol participou do BBB 4 e voltou neste ano como veterana Crédito: Globo

A participante Sol Vega foi desclassificada do Big Brother Brasil 26 na nesta quarta-feira (11), após um confronto com Ana Paula Renault dentro da casa. A decisão ocorreu depois de a produção analisar as imagens do momento e considerar uma violação das regras do reality.

A confusão aconteceu durante o café da manhã, quando Sol discutiu com outros participantes e avançou em direção à jornalista, segurando seus braços, empurrando-a e chegando a pisar em seu pé, o que provocou reação imediata de quem estava por perto.

O episódio gerou forte repercussão nas redes sociais, com pedidos de expulsão por parte do público, já que o regulamento do programa proíbe agressões físicas ou qualquer contato não consentido que coloque a integridade de outros confinados em risco, podendo resultar em punições severas, incluindo expulsão imediata.

Pouco depois do ocorrido, a produção chamou Sol ao confessionário e comunicou aos demais participantes que a sister havia ultrapassado os limites permitidos e, por isso, estava desclassificada do programa.

