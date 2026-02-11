BBB 26: Brothers especulam Paredão Falso após saída de Sarah

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 10:26
Logo após Sarah ser eliminada no quarto Paredão do BBB 26 (Globo), alguns participantes cogitaram a possibilidade da berlinda ser falsa.
Sol disse acreditar que Sarah retorna em algum momento. "Eu acredito que ela pode voltar amanhã ou depois. Fica um dia pra ver o ego."
Cowboy deu apoio à ideia. "Ela vai presenciar a festa do Jonas por um bom motivo, mas ela vai assistir."
Marciele disse também torcer. "Tomara que ela [Sarah] esteja assistindo a gente."
Jordana brincou. "Ela está chorando agora vendo a gente falando 'calma, calma, vou voltar com tudo. Que ela volte bem plena."
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta