BBB 26: Brothers especulam Paredão Falso após saída de Sarah

Após a eliminação de Sarah, brothers começaram a especular sobre a saída de Sarah e apostam que ela saiu para um Paredão Falso

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 10:26

BBB 26: Brothers especulam Paredão Falso após saída de Sarah Crédito: Reprodução Globo

Logo após Sarah ser eliminada no quarto Paredão do BBB 26 (Globo), alguns participantes cogitaram a possibilidade da berlinda ser falsa.

Sol disse acreditar que Sarah retorna em algum momento. "Eu acredito que ela pode voltar amanhã ou depois. Fica um dia pra ver o ego."

Cowboy deu apoio à ideia. "Ela vai presenciar a festa do Jonas por um bom motivo, mas ela vai assistir."

Marciele disse também torcer. "Tomara que ela [Sarah] esteja assistindo a gente."

Jordana brincou. "Ela está chorando agora vendo a gente falando 'calma, calma, vou voltar com tudo. Que ela volte bem plena."

