Sarah Andrade é a quarta eliminada o BBB 26; veja o porcentual de votos

Ela enfrentou um Paredão contra Babu Santana e Sol Vega, mas levou a pior

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 09:55

Sarah Andrade no BBB 26 Crédito: Manoella Mello /Globo

A veterana Sarah Andrade é a quarta participante eliminada do Big Brother Brasil 26. A eliminação da sister foi anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt nesta terça-feira, 10. Ela enfrentou um Paredão contra Babu Santana e Sol Vega, mas levou a pior com 69,13% dos votos. Babu e Sol receberam 28,49% e 2,38%, respectivamente.

A quarta eliminada foi indicado ao Paredão por Babu Santana no contragolpe e marcou a temporada por seus atritos com a veterana Ana Paula Renault. Além da rivalidade com a ex-BBB, Sarah também ficou conhecida por ser parte do grupo da "Trindade", formado por ela, por Jonas Sulzbach e por Alberto Cowboy.

A veterana de 34 anos voltou ao programa após sua participação na edição histórica de 2021. Na época, ela ganhou destaque ao formar o trio conhecido como "G3" com Gil do Vigor e Juliette, a campeã daquela edição. Sarah também conquistou a fama de espiã na casa do BBB, por ser observadora e estratégica em suas trocas de informações.

A consultora de marketing, no entanto, foi a oitava eliminada do BBB 21, com 76,76% dos votos. Ela enfrentou o Paredão contra Juliette e Rodolffo. Do lado de fora da casa, Sarah foi duramente criticada nas redes sociais por ironizar a pandemia do coronavírus durante uma conversa em uma das festas do programa.

Veja as porcentagens da eliminação

Na edição de 2026, o programa está utilizando um novo sistema de votação: o Voto Único, onde cada CPF pode votar uma única vez por Paredão, agora conta 70% de peso no resultado. O Voto Torcida, onde é possível votar várias vezes por Paredão, contou com 30% de peso. O resultado da eliminação é a média ponderada dos dois formatos, considerando os diferentes pesos.

Sarah Andrade

- Média: 69,13%- Voto Único: 73,53%- Voto Torcida: 58,86%

Babu Santana

- Média: 28,49%- Voto Único: 23,34%- Voto Torcida: 40,52%

Sol Vega

- Média: 2,38%- Voto Único: 3,13 %- Voto Torcida: 0,62%

