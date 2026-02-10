Editorias do Site
No BBB 26, equipe de Breno se desculpa após fala sobre maternidade de Ana Paula

Equipe se solidarizou com as pessoas que se sentiram ofendidas, mas considerou que a fala do brother foi feita em "tom de brincadeira"

Estadão Conteúdo

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 13:44

Breno atende o Big Fone e veta Brigido das provas da semana do BBB 26
Breno do BBB 26 Crédito: TV Globo

Após um comentário de Breno sobre maternidade direcionado por Ana Paula Renault repercutir negativamente no BBB 26, a equipe do brother publicou uma nota de esclarecimento nas redes sociais nesta segunda-feira, 9. O comunicado disse que, embora Breno não tenha feito o comentário "na intenção de ferir, desrespeitar ou constranger", a fala gerou um "impacto negativo significativo".

A conversa entre Breno e Ana Paula aconteceu durante o final de semana. Na ocasião, a sister disse não ter congelado óvulos e que, por conta da idade, não pretende engravidar. Breno, que ouviu o relato, afirmou: "Os espíritos que iam reencarnar nela dando graças a Deus que decidiu não ter".

A equipe do brother considerou que a fala foi feita em tom de "brincadeira". Apesar disso, "atingiu muitas pessoas e despertou dor e sentimentos legítimos, especialmente em mulheres que vivenciam ou já vivenciaram questões delicadas relacionadas a esse tema".

"Nos solidarizamos sinceramente com todas as pessoas magoadas, tocadas ou afetadas por essa situação", disse o comunicado. "Sabemos que a maternidade, assim como o desejo de ter filhos, as impossibilidades, as perdas e as frustrações, envolve vivências profundamente pessoais, marcadas por histórias que merecem absoluto respeito, cuidado e sensibilidade."

Leia a nota completa:

"A equipe do Breno vem, com profundo respeito e humildade, prestar esclarecimentos e pedir desculpas pelo comentário feito por ele durante uma conversa na casa, envolvendo uma brincadeira relacionada à participante Ana Paula e a um tema extremamente sensível: a maternidade.

Temos plena consciência de que, ainda que não tenha havido qualquer intenção de ferir, desrespeitar ou constranger, a fala acabou gerando um impacto negativo significativo. A frase dita atingiu muitas pessoas e despertou dor e sentimentos legítimos, especialmente em mulheres que vivenciam ou já vivenciaram questões delicadas relacionadas a esse tema.

Nos solidarizamos sinceramente com todas as pessoas magoadas, tocadas ou afetadas por essa situação. Sabemos que a maternidade, assim como o desejo de ter filhos, as impossibilidades, as perdas e as frustrações, envolve vivências profundamente pessoais, marcadas por histórias que merecem absoluto respeito, cuidado e sensibilidade.

Reconhecemos que, independentemente da intenção, o impacto de uma fala precisa ser assumido com responsabilidade. Nenhuma explicação apaga o efeito causado e, por isso, reafirmamos nosso pedido de desculpas, de forma clara e direta, a todas as pessoas que se sentiram atingidas, em especial às mulheres.

Mais uma vez, pedimos desculpas.

Equipe Breno Corã"

