Aline Campos chama eliminação do BBB 26 de livramento

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 09:48
Primeira eliminada do BBB 26, Aline Campos voltou s comentar, nas redes sociais, sobre a sua saída do reality show. A atriz e bailarina concordou com a avaliação de uma seguidora que classificou a eliminação como um "livramento".
"Foi livramento ter saído daquele programa. Linda", escreveu a internauta. "Sim", respondeu Aline, em um comentário no Instagram. Ela disputou a permanência na casa com Ana Paula Renault e Milena Moreira e deixou o jogo com 61,64% dos votos, após se envolver em conflitos nos primeiros dias de confinamento.
Ao endossar a ideia de que a saída representou algo positivo para sua saúde mental e espiritual, a ex-sister recebeu manifestações de apoio de parte do público. A declaração, no entanto, também gerou críticas e comentários irônicos nas redes sociais.
Logo após deixar o reality da Globo, Aline Campos publicou uma carta aberta em seu perfil. No texto, a atriz afirmou que não é perfeita e criticou o que chamou de julgamentos precipitados. "Resolvi escrever porque nem tudo o que aparece é tudo o que existe. Eu sigo em processo, aprendendo, errando, vivendo do jeito que acredito, sem personagem e sem máscara", escreveu.
Ela completou destacando suas escolhas pessoais: "Escolher cuidado, silêncio e consciência nem sempre é confortável, mas é verdadeiro para mim. E é assim que eu sigo. Gratidão. Namastê".
Nos comentários, enquanto alguns internautas defenderam a ideia de que a saída foi um "livramento", outros ironizaram a postura da dançarina dentro do jogo. "Livramento pra gente, né? Não ter que assistir essa planta", escreveu um usuário. Já outros saíram em defesa da ex-BBB: "Você é evoluída demais para esse programa" e "Uma campeã nem sempre precisa ganhar o prêmio".
