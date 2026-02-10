BBB 26

Aline Campos chama eliminação do BBB 26 de livramento

Primeira eliminada do reality concorda com seguidora ao comentar saída do confinamento

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 09:48

Aline Campos teve uma confusão com Ana Paula Renault nos primeiros dias do BBB 26 Crédito: Reprodução/Globoplay

Primeira eliminada do BBB 26, Aline Campos voltou s comentar, nas redes sociais, sobre a sua saída do reality show. A atriz e bailarina concordou com a avaliação de uma seguidora que classificou a eliminação como um "livramento".

"Foi livramento ter saído daquele programa. Linda", escreveu a internauta. "Sim", respondeu Aline, em um comentário no Instagram. Ela disputou a permanência na casa com Ana Paula Renault e Milena Moreira e deixou o jogo com 61,64% dos votos, após se envolver em conflitos nos primeiros dias de confinamento.

Ao endossar a ideia de que a saída representou algo positivo para sua saúde mental e espiritual, a ex-sister recebeu manifestações de apoio de parte do público. A declaração, no entanto, também gerou críticas e comentários irônicos nas redes sociais.

Logo após deixar o reality da Globo, Aline Campos publicou uma carta aberta em seu perfil. No texto, a atriz afirmou que não é perfeita e criticou o que chamou de julgamentos precipitados. "Resolvi escrever porque nem tudo o que aparece é tudo o que existe. Eu sigo em processo, aprendendo, errando, vivendo do jeito que acredito, sem personagem e sem máscara", escreveu.

Ela completou destacando suas escolhas pessoais: "Escolher cuidado, silêncio e consciência nem sempre é confortável, mas é verdadeiro para mim. E é assim que eu sigo. Gratidão. Namastê".

Nos comentários, enquanto alguns internautas defenderam a ideia de que a saída foi um "livramento", outros ironizaram a postura da dançarina dentro do jogo. "Livramento pra gente, né? Não ter que assistir essa planta", escreveu um usuário. Já outros saíram em defesa da ex-BBB: "Você é evoluída demais para esse programa" e "Uma campeã nem sempre precisa ganhar o prêmio".

