BBB 26: Big Fone pega os participantes de surpresa; saiba quem atendeu

Brother distribui plaquinhas com adjetivos para os participantes e internautas repercutem

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 15:58

Tadeu Schmidt no Big Fone Crédito: Fabio Rocha/TVGlobo

Para a surpresa do público e dos participantes do Big Brother Brasil 26, o Big Fone tocou na manhã desta segunda-feira, 9. O ex-jogador de futebol Edilson foi quem atendeu ao telefonema e teve de escolher dois confinados para receberem as placas "aliado" e "adversário". Capetinha optou por eleger Alberto Cowboy e Milena, respectivamente.

Ele também teve que escolher alguém para vestir uma pulseira amarela - e acabou escolhendo a si próprio. A dinâmica, que não havia sido anunciada pela produção do programa, pegou o público do reality show de surpresa. Nas redes sociais, os internautas passaram a debater qual era a finalidade das placas e da pulseira. Dentro da casa, Edilson também não recebeu instruções sobre as consequências da escolha.

A falta de informações, no entanto, não impediu que uma briga entre Milena e Edilson se iniciasse. Ao receber a placa de "adversária", a pipoca ironizou a decisão: "A Arquibancada resolveu entrar no jogo", alfinetou. "Acha que eu ia dar para quem? Só tem você aqui", justificou o camarote.

O ex-atleta ainda afirmou que Milena seria sua "adversária para o resto da vida", classificando a pipoca como "mentirosa", "insensata" e "mal-educada" por não dar bom-dia para ninguém. "Nunca me deu bom dia, Edilson. Quem é a mentirosa aqui?", respondeu Milena.

Enquanto ambos discutiam, uma contagem regressiva de cinco minutos surgiu no telão da sala. Os demais participantes se espalharam pela casa, incertos sobre o motivo da contagem, mas os dois rivais não deram trégua. "Você é tudo, é mentirosa, insensata, mal-educada. Você é tudo. Além de tudo, ainda é fofoqueira", disparou Edilson.

"Sou leva-e-traz, é o meu posto, fui eleita", ironizou Milena. "Não é a mesma coisa que ser fofoqueira?", questionou o veterano. A pipoca, então, afirmou que sequer sabia quem Edilson era quando entrou na casa. "Ganhou uma Copa do Mundo há quanto tempo? Não era nem nascida quando você foi campeão", finalizou.

Qual a consequência do Big Fone?

Após a contagem de cinco minutos zerar, a apresentadora Ceci Ribeiro apareceu no telão da sala e revelou as consequências do Big Fone. "Milena e Alberto, cada um de vocês vai receber R$ 1 mil em compras", informou a apresentadora. "Pode comemorar também, Edilson, porque você, por causa dessa pulseira amarela, ganhou R$ 10 mil", afirmou. A dinâmica fez parte de uma ação de marketing de um dos patrocinadores do programa.

