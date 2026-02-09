Signos no Carnaval: descubra o que cada nativo busca na folia

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 17:49
O Carnaval não é só festa: é expressão, escape, encontro e, para muitos, um verdadeiro ritual de renovação. Cada signo do zodíaco vive esse período de um jeito muito particular — alguns querem intensidade, outros, descanso. Alguns, por sua vez, buscam conexão emocional ou inspiração criativa na folia.
A seguir, descubra o que cada signo realmente procura no Carnaval.
O ariano busca adrenalina, ação e conquista. Quer blocos cheios, movimento constante, paquera sem enrolação e experiências intensas. Carnaval parado não é opção para Áries.
O taurino procura prazer e conforto. Boa comida, bebida gelada, música envolvente e momentos sensoriais são bem aproveitados pelo nativo. Pode amar a festa — desde que seja prazerosa e sem perrengue nenhum. De preferência, gosta das festas mais privadas.
O signo de Gêmeos quer movimento, variedade e histórias para contar. Um bloco agora, outro depois, conversas com desconhecidos e risadas até cansar . O tédio é o único inimigo.
O canceriano busca acolhimento e segurança emocional. Prefere curtir com pessoas queridas, em ambientes onde se sinta confortável. Carnaval, para o signo de Câncer, também pode ser afeto, não só multidão.
O leonino procura brilhar. Fantasia marcante, elogios, palco (mesmo que improvisado) e atenção garantida atraem esse nativo. O Carnaval é o seu momento de protagonismo.
O virginiano busca organização e propósito. Gosta de planejar a folia, escolher bem onde vai e até ajudar nos bastidores. Se divertir, sim — mas sem caos excessivo.
O libriano procura beleza, harmonia e boas conexões. Ambientes charmosos, clima leve, muitos flertes e música agradável fazem toda a diferença para o signo de Libra.
O escorpiano busca intensidade e profundidade. Vive o Carnaval como um mergulho emocional ou sensual. Pode preferir noites quentes, encontros marcantes e experiências transformadoras.
O sagitariano procura muita liberdade e aventura. Quer explorar novos lugares, blocos diferentes e viver o Carnaval como uma viagem — externa ou interna. Contudo, regras demais não combinam.
O capricorniano busca equilíbrio entre diversão e responsabilidade. Pode até trabalhar durante o Carnaval, mas, quando decide curtir, faz isso com foco e sem excessos desnecessários.
O aquariano procura originalidade e autenticidade. Ama blocos alternativos, causas coletivas, fantasias criativas e tudo que fuja do óbvio. Carnaval também é uma forma de expressão para o signo de Aquário.
O pisciano busca encantamento e fuga da realidade, bem como música, dança, fantasia e emoção. Vive o Carnaval como um sonho acordado — quanto mais mágico, melhor.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.
