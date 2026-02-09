Cultura

Novidades da Netflix: filmes, séries e documentários que estreiam entre 9 e 15 de fevereiro de 2026

Confira os lançamentos eletrizantes que chegam à plataforma de streaming nos próximos dias

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 19:49

Histórias de resistência, mistério e sobrevivência movimentam as estreias da semana na Netflix Crédito: Imagem: Mouse family | Shutterstock

A semana chega movimentada ao catálogo da Netflix com estreias que transitam por universos distintos e carregados de tensão. De um lado, “Salve Geral: Irmandade” expande o drama criminal ao retratar o cenário de caos desencadeado por uma ofensiva da facção após o sequestro de Elisa, filha do fundador. De outro, o dorama “A Arte de Sarah” aposta no suspense psicológico ao revelar a trajetória de uma mulher envolta em identidades inventadas e segredos perturbadores.

A seguir, veja mais informações sobre esses e outros lançamentos da Netflix entre 9 e 15 de fevereiro!

1. Matter of Time (09/02)

Em “Matter of Time”, Eddie e Jill Vedder unem música e ciência para dar visibilidade à luta por uma cura para a epidermólise bolhosa Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

O documentário é dedicado à luta por avanços no tratamento da epidermólise bolhosa (EB), condição genética rara marcada por dores intensas e extrema fragilidade da pele. A produção acompanha o engajamento do músico Eddie Vedder, vocalista do Pearl Jam, e de Jill Vedder, sua esposa, responsáveis pela co-criação da entidade EB Research Partnership (EBRP), voltada ao financiamento de estudos que possam acelerar terapias e caminhos para a cura.

Com depoimentos de pessoas diagnosticadas, familiares, profissionais de saúde e cientistas, além de registros de apresentações beneficentes realizadas em Seattle em 2023, o filme conecta arte e pesquisa para mostrar de que forma a união de diferentes iniciativas pode transformar a realidade de quem convive com a doença.

2. Salve Geral: Irmandade (11/02)

Em “Salve Geral: Irmandade”, Cristina enfrenta o submundo do crime para resgatar a sobrinha e impedir que São Paulo mergulhe no caos Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix e O2 Filmes

O filme, derivado da série “Irmandade”, aprofunda o universo apresentado na produção . A narrativa tem início com a transferência dos chefes da facção para presídios de segurança máxima, situação que provoca instabilidade interna e altera o equilíbrio do crime na capital paulista. Nesse contexto, Elisa (Camilla Damião), filha de Edson (Seu Jorge) — fundador do grupo —, é capturada por agentes envolvidos em corrupção.

A advogada Cristina (Naruna Costa), tia da jovem, inicia uma arriscada tentativa de resgate. Em reação, a organização decreta o chamado Salve Geral, mobilização que desencadeia ações coordenadas contra forças de segurança pública e mergulha São Paulo em um período de tensão, expondo dilemas sobre lealdade, justiça e relações familiares.

3. Filhos do Chumbo (11/02)

Em “Filhos do Chumbo”, uma médica desafia o regime para revelar a contaminação que ameaça a vida de crianças na Polônia dos anos 70 Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

A história se passa na década de 1970, em uma região industrial da Polônia, e é inspirada em acontecimentos reais. A médica Jolanta Wadowska-Król (Joanna Kulig) começa a notar um aumento preocupante de crianças doentes, com sintomas compatíveis com intoxicação por chumbo. Ao investigar a origem do problema, ela relaciona os casos à atividade de uma siderúrgica local e aos altos níveis de poluição liberados na área.

Determinada a alertar sobre os riscos à saúde dos trabalhadores e de suas famílias, Jolanta procura apoio das autoridades, mas encontra barreiras políticas e tentativas de abafamento. Mesmo sob pressão e ameaças, ela mobiliza a comunidade para denunciar a situação, lutar por tratamento às vítimas e impedir que novas gerações sejam condenadas às mesmas consequências.

4. O Grande Hotel Budapeste (12/02)

Em “O Grande Hotel Budapeste”, Gustave e Zero se envolvem numa trama de mistério e perseguições após uma herança inesperada Crédito: Imagem: Reprodução digital | Fox Film do Brasil

A história se passa em um famoso hotel europeu no período entre as duas guerras mundiais e acompanha Gustave H. (Ralph Fiennes), o dedicado e excêntrico concierge, e Zero (Tony Revolori), um jovem funcionário que se torna seu protegido. Quando uma rica hóspede morre e deixa para Gustave uma valiosa obra de arte em um testamento inesperado, desencadeia-se uma série de eventos.

Gustave é acusado de um crime que não cometeu, e ele e Zero embarcam numa aventura repleta de perseguições, conspirações familiares e encontros com personagens bizarros enquanto tentam provar sua inocência. Ao mesmo tempo, o hotel e seus frequentadores testemunham as grandes mudanças sociais e políticas que transformam a Europa.

5. A Arte de Sarah (13/02)

Em “A Arte de Sarah”, um investigador tenta desvendar quem foi a mulher que construiu múltiplas identidades para esconder o passado Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

O dorama acompanha a vida aparentemente impecável de Sarah Kim (Shin Hye-sun), figura influente ligada ao universo do luxo, que começa a ruir quando um cadáver encontrado em Seul é identificado com o seu nome. O caso passa às mãos do investigador Park Mu-gyeong (Lee Joon-hyuk), que logo percebe que quase não existem registros confiáveis sobre a mulher.

Conforme avança na apuração, ele descobre que Sarah construiu diversas versões de si mesma, sustentadas por documentos forjados e histórias cuidadosamente planejadas. Cada nova pista revela camadas ocultas de manipulação e ambição, colocando em dúvida quem ela realmente foi e quais segredos tentou esconder.