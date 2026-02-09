Desabafo

BBB 26: Matheus compara Ana Paula à princesa Isabel em publicação

Ex-participante do BBB 26 fez longo desabafo e comentou sobre ataques que está recebendo

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 15:54

Matheus e Ana Paula tiveram embates no BBB 26 Crédito: Manoella Mello/TV Globo

O ex-BBB 26 Matheus Moreira voltou a chamar atenção após compartilhar nas redes sociais uma montagem em que Ana Paula Renault aparece segurando um chicote, acompanhada da legenda: "negro de direita / branco de esquerda". Além da publicação que viralizou, o bancário publicou um vídeo criticando a sister e dividiu opiniões entre os telespectadores.

Na quarta-feira (4), o ex-brother publicou um vídeo em que faz um desabafo sobre sua trajetória no programa e as críticas que vem recebendo desde o fim da edição. Ao comentar o embate que teve com Ana Paula dentro da casa, ele afirmou que reconhece erros cometidos ao longo do confinamento, diz se arrepender de algumas falas, mas sustenta sua leitura do jogo.

No vídeo, o ex-participante também questiona o que chama de contradição em parte do público que o critica. "Sobre letramento racial, por mais que ela é muito engajada na causa, ela continua sendo uma mulher branca. Ela não me representa. Mas vocês que são defensores da causa estão me atacando. Esquecendo que sou um cara preto para defender uma pessoa branca de estimação de vocês", declarou.

Em outro trecho, Matheus comparou a postura da jornalista à de uma "salvadora", citando a princesa Isabel. "Me soa muito como na época da Princesa Isabel, uma pessoa que é salvadora da pátria", afirmou.

O ex-BBB também mencionou Milena Moreira, dizendo que não teve a intenção de atacar a honra da colega e reconhecendo que não soube acolhê-la durante o confinamento. Ele também classificou como hipócritas alguns dos ataques que recebeu após deixar a casa do BBB.

Este vídeo pode te interessar