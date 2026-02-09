Inscrições abertas para curso de mediação cultural no Cais das Artes

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 17:05
Estão abertas, a partir desta segunda-feira (9), as inscrições para o 1º Curso de Formação em Mediação Cultural e Experimentações Artístico-Pedagógicas, que será realizado no Cais das Artes, em Vitória. Ao todo, serão disponibilizadas 50 vagas, preenchidas por ordem de inscrição. Os interessados podem se inscrever até o próximo domingo (15), por meio da plataforma Mapa Cultural, no site mapa.cultura.es.gov.br.
A formação tem como principal espaço o Cais das Artes, além do Museu de Arte do Espírito Santo. O curso é voltado para educadores, professores, artistas e pesquisadores dos campos da arte e da educação que desejam aprofundar o diálogo entre obras, territórios e públicos.
A proposta parte da mediação cultural como uma prática educativa e crítica, capaz de criar vínculos e produzir sentidos nas experiências culturais. As atividades acontecem entre os dias 5 e 14 de março, combinando aulas teóricas no MAES com experimentações estéticas e práticas no Cais das Artes.
Durante o curso, os participantes irão discutir temas como o histórico da educação museal, diferentes abordagens da mediação cultural, curadoria educativa e práticas artístico-pedagógicas acessíveis. As serão preenchidas por ordem de inscrição, incluindo vagas afirmativas.
