Cerâmica, velas e tapeçaria: veja onde fazer oficinas de artes no Espírito Santo

Adquirir novos hobbies pode ter fins terapêuticos, além de ser uma ótima opção para ocupar o tempo livre longe das telas

Isadora Lima Reporter

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 10:00

Cerâmica, velas e tapeçaria: benefícios e onde fazer oficinas de artes manuais no ES Crédito: Reprodução Instagram @unadua.atelier | Grun Cerâmicas | Reprodução Instagram @thais.daherceramica

Aprender um novo passatempo pode ser uma excelente forma de adquirir novas habilidades, além de ajudar a reduzir o uso excessivo de telas no tempo livre. E esse movimento já está acontecendo por aqui no Espírito Santo.

De acordo com dados do Google Search (Pesquisa Google na Web), o índice de buscas pelo tópico "artesanato", em 2025, no Estado, saltou de 69 para 81.

Uma das possíveis explicações é que, além do entretenimento, as artes também podem ter fins terapêuticos. É o que explica Roddo Makore, arte-terapeuta e artista: "Acredito que as atividades manuais oferecem muitos benefícios, especialmente porque nossa psique, consciência e também nosso inconsciente, é atravessada por afetos, emoções, sinais e comunicações internas e externas".

Quando alguém vivencia uma situação de grande angústia e reprime esse sentimento, o ato de “guardar” pode se transformar em adoecimento

Roddo explica ainda que as atividades manuais possibilitam o alívio dessas tensões internas por meio do movimento e do contato com os materiais. Assim, a angustia pode ser trabalhada e transformada em linguagem.

Na Grande Vitória, existem diversos ateliês que promovem oficinas, aulas e workshops de artes manuais. Para além do hobby, também é aconselhável a busca por arte-terapeutas, que trabalham com esse tipo específico de abordagem.

UNA DUE

UNA DUE Crédito: Reprodução Instagram @unadue.atelier

Localizado em Vitória, o Una Due Atelier tem a proposta de ser uma pausa na rotina corrida do dia a dia. Por lá, é possível fazer de tudo um pouco, como cerâmica de alta temperatura, pintura em porcelana, criação de velas artesanais, tapeçaria com pistola de tufting, confeitaria de bolos. O espaço que já tem uma gama de possibilidades planeja criar ainda mais experiência como oficinas de café e bordado.

Como funcionam as aulas?

Por querer ser um ponto fora da curva da rotina das pessoas, o ateliê oferece três formatos: aulas fixas (que acontecem em dias e horários definidos, como as turmas regulares de cerâmica e pintura em porcelana), oficinas pontuais (com data e horário específicos, pensadas como vivências únicas) e experiências avulsas (reserva é de acordo com a agenda do cliente).

Além das aulas, o espaço também recebe eventos como aniversários, chás, encontros entre amigas, família, casais, confraternizações e workshops. É possível realizar até eventos corporativos.

Requisitos

O ateliê recebe crianças a partir dos 10 anos de idade, e não é preciso ter experiência anterior. É o que explica Bruna Schauffert, proprietária do espaço:

O ateliê foi criado para ser um espaço de pausa, reconexão e prazer. Aqui está tudo bem errar, testar, mudar de ideia e aprender fazendo. O mais importante não é só o resultado, mas o tempo que você se permite viver ali

THAIS DAHER

THAIS DAHER Crédito: Reprodução Instagram @thais.daherceramica

Pelo ateliê Thais Daher, é possível aprender cerâmica em argila nas suas formas de modelagem, manual ou em torno.

Como funcionam as aulas?

Existem diversas possibilidades para aprender, entre os formatos estão: aulas regulares, workshops, oficinas especiais e participação no coworking, onde o aluno pode fazer suas obras livremente e é acompanhado por monitores treinados.

O espaço realiza eventos como workshops, aniversários, treinamentos empresariais e treinamentos de habilidades. Há também a possibilidade de oficinas fora do espaço acontecerem.

Requisitos

As oficinas são organizadas conforme a idade dos participantes, ou seja, não há idade mínima. O ateliê já realizou oficinas até em creche.

GRUN CERÂMICAS

Grun Cerâmicas Crédito: Mariana Andrich

No Grun Cerâmicas é possível aprender cerâmica artesanal de alta temperatura, as aulas vão desde o processo de produção até técnicas variadas de confecção. O espaço acredita que a arte também pode ser um refúgio e que o simples pode ser profundo.

Como funcionam as aulas?

O espaço trabalha com o formato de workshop (experiência de um dia) e também com aulas regulares. Atualmente, existem 6 turmas de aulas regulares ao longo da semana, que funcionam como uma mentoria. Assim, os alunos trazem ideias de projetos e são auxiliados no processo de criação.

Eventos como aniversários também podem ser realizados no local. As atividades costumam ser mais simples como modelagem ou pinturas de peças.

⁠As aulas regulares funcionam com uma mensalidade e o consumo de argila e queimas é cobrado à parte.

Requisitos

O local atende pessoas a partir dos 12 anos.

ESPAÇOS CULTURAIS

Existem também possibilidades gratuitas, como o Sesc Glória, Parque Cultural Casa do Governador e Hub ES+, que oferecem oficinas sazonais variadas como gravura, oficinas literárias e mais.

COMO ESCOLHER A ATIVIDADES IDEAL?

Para Roddo, a relação entre arte e saúde mental depende muito da pessoa e do momento que ela está vivendo. Cada elemento do universo artístico atua de forma diferente no trabalho com a psique. "Por exemplo, uma pessoa que atravessa um momento de intensa expansão, com a mente acelerada e dificuldade de desacelerar, pode se beneficiar de práticas mais conectadas ao corpo e à materialidade".

Nesses casos, atividades como o trabalho com argila ou cerâmica costumam ser especialmente indicadas. O contato direto com o barro, o uso das mãos e o próprio processo de modelagem favorecem o enraizamento, ajudando a 'aterrar' a energia e a promover maior presença, equilíbrio e tranquilidade

