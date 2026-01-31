Cerâmica, velas e tapeçaria: veja onde fazer oficinas de artes no Espírito Santo

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 10:00
Aprender um novo passatempo pode ser uma excelente forma de adquirir novas habilidades, além de ajudar a reduzir o uso excessivo de telas no tempo livre. E esse movimento já está acontecendo por aqui no Espírito Santo.
De acordo com dados do Google Search (Pesquisa Google na Web), o índice de buscas pelo tópico "artesanato", em 2025, no Estado, saltou de 69 para 81.
Uma das possíveis explicações é que, além do entretenimento, as artes também podem ter fins terapêuticos. É o que explica Roddo Makore, arte-terapeuta e artista: "Acredito que as atividades manuais oferecem muitos benefícios, especialmente porque nossa psique, consciência e também nosso inconsciente, é atravessada por afetos, emoções, sinais e comunicações internas e externas".
Roddo explica ainda que as atividades manuais possibilitam o alívio dessas tensões internas por meio do movimento e do contato com os materiais. Assim, a angustia pode ser trabalhada e transformada em linguagem.
Na Grande Vitória, existem diversos ateliês que promovem oficinas, aulas e workshops de artes manuais. Para além do hobby, também é aconselhável a busca por arte-terapeutas, que trabalham com esse tipo específico de abordagem.
Localizado em Vitória, o Una Due Atelier tem a proposta de ser uma pausa na rotina corrida do dia a dia. Por lá, é possível fazer de tudo um pouco, como cerâmica de alta temperatura, pintura em porcelana, criação de velas artesanais, tapeçaria com pistola de tufting, confeitaria de bolos. O espaço que já tem uma gama de possibilidades planeja criar ainda mais experiência como oficinas de café e bordado.
Por querer ser um ponto fora da curva da rotina das pessoas, o ateliê oferece três formatos: aulas fixas (que acontecem em dias e horários definidos, como as turmas regulares de cerâmica e pintura em porcelana), oficinas pontuais (com data e horário específicos, pensadas como vivências únicas) e experiências avulsas (reserva é de acordo com a agenda do cliente).
Além das aulas, o espaço também recebe eventos como aniversários, chás, encontros entre amigas, família, casais, confraternizações e workshops. É possível realizar até eventos corporativos.
O ateliê recebe crianças a partir dos 10 anos de idade, e não é preciso ter experiência anterior. É o que explica Bruna Schauffert, proprietária do espaço:
Pelo ateliê Thais Daher, é possível aprender cerâmica em argila nas suas formas de modelagem, manual ou em torno.
Existem diversas possibilidades para aprender, entre os formatos estão: aulas regulares, workshops, oficinas especiais e participação no coworking, onde o aluno pode fazer suas obras livremente e é acompanhado por monitores treinados.
O espaço realiza eventos como workshops, aniversários, treinamentos empresariais e treinamentos de habilidades. Há também a possibilidade de oficinas fora do espaço acontecerem.
As oficinas são organizadas conforme a idade dos participantes, ou seja, não há idade mínima. O ateliê já realizou oficinas até em creche.
No Grun Cerâmicas é possível aprender cerâmica artesanal de alta temperatura, as aulas vão desde o processo de produção até técnicas variadas de confecção. O espaço acredita que a arte também pode ser um refúgio e que o simples pode ser profundo.
O espaço trabalha com o formato de workshop (experiência de um dia) e também com aulas regulares. Atualmente, existem 6 turmas de aulas regulares ao longo da semana, que funcionam como uma mentoria. Assim, os alunos trazem ideias de projetos e são auxiliados no processo de criação.
Eventos como aniversários também podem ser realizados no local. As atividades costumam ser mais simples como modelagem ou pinturas de peças.
As aulas regulares funcionam com uma mensalidade e o consumo de argila e queimas é cobrado à parte.
O local atende pessoas a partir dos 12 anos.
Existem também possibilidades gratuitas, como o Sesc Glória, Parque Cultural Casa do Governador e Hub ES+, que oferecem oficinas sazonais variadas como gravura, oficinas literárias e mais.
Para Roddo, a relação entre arte e saúde mental depende muito da pessoa e do momento que ela está vivendo. Cada elemento do universo artístico atua de forma diferente no trabalho com a psique. "Por exemplo, uma pessoa que atravessa um momento de intensa expansão, com a mente acelerada e dificuldade de desacelerar, pode se beneficiar de práticas mais conectadas ao corpo e à materialidade".
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta