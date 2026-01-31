É vapt-vupt!

Picolé caseiro de café: veja receita fácil que é perfeita para o verão

Feita com creme de leite e chocolate derretido, guloseima combina duas delícias que os capixabas produzem com maestria

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 09:00

Receita de picolé caseiro rende em média seis porções, de acordo com a forma utilizada Crédito: Marca União

Picolés caseiros são sempre uma ótima pedida para o verão, e o que não faltam aqui no HZ são versões irresistíveis dessa receita pra lá de refrescante.

Já mostramos como fazer picolé de leite em pó e picolé de biscoito recheado, e hoje a dica é combina duas delícias que os capixabas produzem com maestria: café e chocolate. Acompanhe o passo a passo!

Picolé de café com chocolate

Rendimento: 6 unidades

Tempo de preparo: 5 horas e 20 minutos (inclui tempo de geladeira)

Nível: médio

Ingredientes:

1 lata de creme de leite com soro (300g)



1 xícara (chá) de café extraforte coado (200ml)



1 xícara (chá) de leite em pó (90g)



4 colheres (sopa) de açúcar refinado (80g)



6 unidades de palitos de sorvete



100g de chocolate ao leite hidrogenado derretido

Modo de preparo:

Em uma tigela, adicione o creme de leite, o café coado, o leite em pó e o açúcar refinado. Misture bem até que todos os cristais de açúcar derretam. Divida o chocolate derretido em seis porções e espalhe na lateral de copos descartáveis ou de forminhas próprias para sorvete, e aguarde endurecer.

Em seguida, coloque nos copinhos a mistura reservada e espete um palito em cada porção. Depois, leve os picolés ao congelador, deixando refrigerar por ao menos cinco horas ou até firmar.

Sirva em seguida.



Fonte: União. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

