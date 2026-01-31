Picolé caseiro de café: veja receita fácil que é perfeita para o verão

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 09:00
Picolés caseiros são sempre uma ótima pedida para o verão, e o que não faltam aqui no HZ são versões irresistíveis dessa receita pra lá de refrescante.
Já mostramos como fazer picolé de leite em pó e picolé de biscoito recheado, e hoje a dica é combina duas delícias que os capixabas produzem com maestria: café e chocolate. Acompanhe o passo a passo!
Rendimento: 6 unidades
Tempo de preparo: 5 horas e 20 minutos (inclui tempo de geladeira)
Nível: médio
Ingredientes:
Modo de preparo:
Fonte: União. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.
