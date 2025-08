Fácil de fazer

Brownie de café é dica para adoçar o fim de semana; veja receita

Se você já sabe como fazer a versão tradicional do doce, inove com essa sugestão especial do HZ

Publicado em 2 de agosto de 2025 às 07:00

Brownie de café rende em média seis pedaços Crédito: Marca Piracanjuba

O brownie é uma sobremesa de chocolate queridinha nos restaurantes e também muito fácil de fazer em casa. Se você já sabe fazer o tradicional, mas quer inovar com um toque de café, HZ mostra passo a passo uma receita de dar água na boca: brownie de café.>

Gostou da ideia? Então bora colocar a mão na massa e caprichar na sobremesa para o fim de semana. >

Brownie de café

Rendimento: 6 porções

Tempo médio de preparo: 50 minutos

Nível: fácil>

Ingredientes:>

>

Brownie

200g de chocolate amargo (1¼ de xícara chá) em gotas



175g de manteiga com sal



3 ovos



⅔ de xícara (chá) de açúcar mascavo



⅓ de xícara (chá) de açúcar



⅔ de xícara (chá) de farinha de trigo



2 colheres (sopa) de café solúvel



1 pitada de sal



1 colher de chá de extrato de baunilha



⅔ de xícara (chá) de nozes picadas



Manteiga para untar a assadeira



Calda de café



3 colheres (sopa) de açúcar



3 colheres (sopa) de chocolate em gotas



100ml de café



1 colher (café) de manteiga com sal



5 colheres (sopa) de leite integral >

Modo de preparo:>

Brownie:>

Preaqueça o forno a 180 °C (temperatura média). Unte com a manteiga uma assadeira quadrada. Coloque um pedaço de papel-manteiga para forrar a fôrma.

Numa tigela grande, coloque o chocolate em gotas, a manteiga e o café solúvel. Leve para derreter em banho-maria (a água não deve encostar no fundo da tigela) até o derreterem completamente.

Numa tigela pequena, coloque o ovo, adicione os açúcares e o sal. Adicione a mistura de chocolate e misture bem. Incorpore.

Adicione a farinha aos poucos, misturando a cada adição. Por último, misture metade das nozes picadas.

Transfira a massa para a assadeira e nivele a superfície com a espátula, salpique o sal e o restante das nozes e leve ao forno para assar por cerca de 25 minutos.

Retire do forno e deixe amornar por 10 minutos. >

Calda de café:>

Em uma pequena panela, leve ao fogo o leite, a manteiga, o café já dissolvido, o açúcar e o chocolate em gotas. Mexa bem até tudo ficar homogêneo. Sirva com o brownie quentinho. >

Fonte: Marca Piracanjuba. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas. >

