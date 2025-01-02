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Prepare em casa

Taça de brownie com calda de café é refrescante e fácil de fazer

Confira receita prática de sobremesa para saborear com o sorvete de sua preferência nos dias de calor
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 02 de Janeiro de 2025 às 08:00

Taça de brownie com calda de café
Taça de brownie com calda de café Crédito: Sterna Café
Quer uma dica de sobremesa geladinha, simples de fazer em casa e que vai agradar a todo mundo? Então, fique de olho nessa sugestão do HZ: taça de brownie e sorvete com calda de café.
A receita é uma dica da nutricionista Daniela Zaminiani, da rede de cafeterias Sterna Café, e é perfeita para amenizar o calor do verão capixaba. Curtiu? Então, separe as taças e os ingredientes e siga o passo a passo: 

Taça de brownie com calda de café

Ingredientes: 

  • 1 litro do sorvete de sua preferência
  • Brownie:
  • 250g de chocolate meio amargo
  • 250g de manteiga
  • 200g de açúcar
  • 100g de farinha de trigo
  • ½ colher (café) de sal
  • 4 ovos
  • Calda de café:
  • 8 colheres (sopa) de açúcar refinado
  • 6 colheres (sopa) de chocolate em pó
  • 1 colher (sopa) bem rasa de margarina
  • 50ml de café especial coado (quente) 

Modo de preparo:

  • Brownie - Em uma tigela, misture o açúcar, a farinha e o sal. Reserve. Em outro recipiente, derreta o chocolate com a manteiga em banho-maria, e em seguida adicione os ovos ao chocolate, um de cada vez. Delicadamente, acrescente os ingredientes secos até formar a massa. Coloque em uma forma untada e leve para assar, em forno médio preaquecido a 170º C por 35 minutos. Quando ele estiver firme, está pronto. Retire do forno e deixe esfriar.
  • Calda - Em uma panela, misture todos os ingredientes e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até reduzir e virar uma calda.
  • Montagem - Corte o brownie em pedaços pequenos. Com a ajuda de uma colher, espalhe um pouco da calda por dentro da taça, e em seguida faça camadas com o sorvete e o brownie. Finalize caprichando na calda.
Fonte: Sterna Café. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.  

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