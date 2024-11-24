Cookie-brownie de chocolate: veja receita para adoçar o domingo

Essa preparação é prática, rende em média oito porções e leva pouco mais de meia hora para ficar pronta. Curtiu? Então, confira abaixo o passo a passo.
COOKIE BROWNIE DE CHOCOLATE
Rendimento: oito porções
Tempo médio de preparo: 35 minutos
Nível: fácil
Tempo médio de preparo: 35 minutos
Nível: fácil
Ingredientes:
- ½ xícara (chá) de margarina cremosa sabor manteiga
- 1 ¼ xícara (chá) de chocolate meio amargo em gotas
- 1 ¼ xícara (chá) de açúcar
- 2 ovos
- 1 xícara (chá) de farinha de trigo
- 2 colheres (sopa) de cacau em pó
- ½ colher (chá) de fermento em pó
Modo de preparo:
- Em um bowl médio, derreta a margarina sabor manteiga junto com o chocolate meio amargo no micro-ondas. Misture bem e reserve.
- No bowl da batedeira, bata o açúcar e os ovos até dobrar de volume.
- Adicione a mistura de margarina e chocolate derretido, incorporando bem aos ingredientes.
- Acrescente a farinha de trigo, o cacau em pó e o fermento em pó, misturando até que todos os ingredientes estejam bem integrados. A massa ficará mais mole do que a de um cookie tradicional.
- Em uma assadeira média forrada com papel manteiga, distribua colheradas da massa, deixando espaço entre cada porção.
- Asse em forno pré-aquecido a 180°C por aproximadamente oito minutos. Deixe esfriar e sirva.
Fonte: Claybom. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.