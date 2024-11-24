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Guloseima

Cookie-brownie de chocolate: veja receita para adoçar o domingo

Doce simples de preparar reúne dois queridinhos da confeitaria, o cookie e o brownie, em uma única preparação
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 24 de Novembro de 2024 às 08:05

Cookie brownie de chocolate
Receita de cookie-brownie rende em média oito porções Crédito: Claybom
Cookie e brownie estão entre os doces queridinhos nas confeitarias, e ambos são bem fáceis de preparar em casa. Com sabor amanteigado e doses generosas de chocolate, a receita sugerida por HZ reúne essa dupla em uma única guloseima: cookie-brownie de chocolate
Essa preparação é prática, rende em média oito porções e leva pouco mais de meia hora para ficar pronta. Curtiu? Então, confira abaixo o passo a passo.  

COOKIE BROWNIE DE CHOCOLATE

Rendimento: oito porções
Tempo médio de preparo: 35 minutos
Nível: fácil 

Ingredientes: 

  • ½ xícara (chá) de margarina cremosa sabor manteiga
  • 1 ¼ xícara (chá) de chocolate meio amargo em gotas
  • 1 ¼ xícara (chá) de açúcar
  • 2 ovos
  • 1 xícara (chá) de farinha de trigo
  • 2 colheres (sopa) de cacau em pó
  • ½ colher (chá) de fermento em pó

Modo de preparo: 

  1. Em um bowl médio, derreta a margarina sabor manteiga junto com o chocolate meio amargo no micro-ondas. Misture bem e reserve.
  2. No bowl da batedeira, bata o açúcar e os ovos até dobrar de volume.
  3. Adicione a mistura de margarina e chocolate derretido, incorporando bem aos ingredientes.
  4. Acrescente a farinha de trigo, o cacau em pó e o fermento em pó, misturando até que todos os ingredientes estejam bem integrados. A massa ficará mais mole do que a de um cookie tradicional.
  5. Em uma assadeira média forrada com papel manteiga, distribua colheradas da massa, deixando espaço entre cada porção.
  6. Asse em forno pré-aquecido a 180°C por aproximadamente oito minutos. Deixe esfriar e sirva. 
Fonte: Claybom. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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