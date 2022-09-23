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Confira receita de pavê gelado com cookies para o Dia do Sorvete

A data que celebra os geladinhos no Brasil é 23 de setembro e abre a temporada em que mais se consome esse alimento no país
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 23 de Setembro de 2022 às 02:00

Pavê de sorvete com cookies
O pavê de sorvete com cookies rende em média 10 fatias Crédito: Divino Fogão/Divulgação
Celebrado em 23 de setembro, o Dia do Sorvete é uma homenagem brasileira à iguaria gelada criada há mais de quatro mil anos pelos chineses.
A data comemorativa foi escolhida pela Associação Brasileira das Indústrias de Sorvete (ABIS) em 2002 e coincide com o início da primavera no Hemisfério Sul. É nessa época, com temperaturas mais altas, que o consumo do alimento em nosso país fica ainda maior. 
Inspirados por essa gostosura refrescante que todo mundo ama, sugerimos uma receita fácil e deliciosa para comemorar: pavê de sorvete com cookies e chantili. Curtiu? Veja como fazer:

PAVÊ DE SORVETE DE CHOCOLATE COM COOKIES

Rendimento: 10 fatias, em média
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES: 
  • 2 latinhas de leite condensado
  • 1 xícara (chá) de leite integral
  • 1 colher (sopa) de margarina
  • 200ml de creme de leite
  • 2 litros de sorvete de chocolate
  • 6 colheres (sopa) de chocolate em pó
  • 2 pacotes de cookies de chocolate
  • Chantili para decorar
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma panela, misture o leite condensado, o leite, a margarina e o chocolate em pó. 
  2. Leve essa mistura ao fogo baixo, mexendo sem parar até engrossar. 
  3. Em seguida, desligue o fogo, acrescente o creme de leite e deixe esfriar. 
  4. Em uma forma com fundo falso, intercale camadas de cookies, sorvete e brigadeiro, finalizando com uma camada de sorvete, e leve ao freezer por pelo menos três horas. 
  5. Passado esse tempo, retire e esfarele alguns cookies. Decore com chantili e sirva.
Fonte: Divino Fogão. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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