Confira receita de pavê gelado com cookies para o Dia do Sorvete

Celebrado em 23 de setembro, o Dia do Sorvete é uma homenagem brasileira à iguaria gelada criada há mais de quatro mil anos pelos chineses.
A data comemorativa foi escolhida pela Associação Brasileira das Indústrias de Sorvete (ABIS) em 2002 e coincide com o início da primavera no Hemisfério Sul. É nessa época, com temperaturas mais altas, que o consumo do alimento em nosso país fica ainda maior.
Inspirados por essa gostosura refrescante que todo mundo ama, sugerimos uma receita fácil e deliciosa para comemorar: pavê de sorvete com cookies e chantili. Curtiu? Veja como fazer:
PAVÊ DE SORVETE DE CHOCOLATE COM COOKIES
Rendimento: 10 fatias, em média
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 2 latinhas de leite condensado
- 1 xícara (chá) de leite integral
- 1 colher (sopa) de margarina
- 200ml de creme de leite
- 2 litros de sorvete de chocolate
- 6 colheres (sopa) de chocolate em pó
- 2 pacotes de cookies de chocolate
- Chantili para decorar
MODO DE PREPARO:
- Em uma panela, misture o leite condensado, o leite, a margarina e o chocolate em pó.
- Leve essa mistura ao fogo baixo, mexendo sem parar até engrossar.
- Em seguida, desligue o fogo, acrescente o creme de leite e deixe esfriar.
- Em uma forma com fundo falso, intercale camadas de cookies, sorvete e brigadeiro, finalizando com uma camada de sorvete, e leve ao freezer por pelo menos três horas.
- Passado esse tempo, retire e esfarele alguns cookies. Decore com chantili e sirva.
Fonte: Divino Fogão. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.