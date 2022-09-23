Confira receita de pavê gelado com cookies para o Dia do Sorvete

O pavê de sorvete com cookies rende em média 10 fatias Crédito: Divino Fogão/Divulgação

Celebrado em 23 de setembro, o Dia do Sorvete é uma homenagem brasileira à iguaria gelada criada há mais de quatro mil anos pelos chineses.

A data comemorativa foi escolhida pela Associação Brasileira das Indústrias de Sorvete (ABIS) em 2002 e coincide com o início da primavera no Hemisfério Sul. É nessa época, com temperaturas mais altas, que o consumo do alimento em nosso país fica ainda maior.

Inspirados por essa gostosura refrescante que todo mundo ama, sugerimos uma receita fácil e deliciosa para comemorar: pavê de sorvete com cookies e chantili. Curtiu? Veja como fazer:

PAVÊ DE SORVETE DE CHOCOLATE COM COOKIES

Rendimento: 10 fatias, em média

Tempo de preparo: 40 minutos

Nível: fácil



INGREDIENTES:

2 latinhas de leite condensado



1 xícara (chá) de leite integral



1 colher (sopa) de margarina



200ml de creme de leite



2 litros de sorvete de chocolate



6 colheres (sopa) de chocolate em pó



2 pacotes de cookies de chocolate



Chantili para decorar



MODO DE PREPARO:

Em uma panela, misture o leite condensado, o leite, a margarina e o chocolate em pó. Leve essa mistura ao fogo baixo, mexendo sem parar até engrossar. Em seguida, desligue o fogo, acrescente o creme de leite e deixe esfriar. Em uma forma com fundo falso, intercale camadas de cookies, sorvete e brigadeiro, finalizando com uma camada de sorvete, e leve ao freezer por pelo menos três horas. Passado esse tempo, retire e esfarele alguns cookies. Decore com chantili e sirva.