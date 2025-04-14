Veja receita de brigadeiro para comemorar o Dia Mundial do Café

Brigadeiro de café Crédito: Divino Fogão

O Dia Mundial do Café é comemorado em 14 de abril, e essa data foi instituída em 2015 pela Organização Internacional do Café para homenagear produtores e ressaltar a importância do grão para a economia do planeta.

Para adoçar esse dia tão especial para os coffee lovers, HZ traz uma receitinha rápida e deliciosa preparada com café coado: um brigadeiro simplesmente irresistível. Confira abaixo as quantidades e o modo de fazer.

Brigadeiro de café

Ingredientes:

1 lata de leite condensado

1 colher (sopa) de manteiga



2 colheres (sopa) de café coado forte



2 colheres (sopa) de chocolate em pó



Chocolate granulado para enrolar



Modo de preparo:

Em uma panela, misture o leite condensado, a manteiga, o café e o chocolate em pó. Cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre até desgrudar do fundo da panela. Espere esfriar, modele as bolinhas e passe no chocolate granulado.