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Veja receita de brigadeiro para comemorar o Dia Mundial do Café

Data foi criada em 2015 pela Organização Internacional do Café para homenagear produtores e ressaltar a importância do grão para a economia
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 14 de Abril de 2025 às 12:45

Brigadeiro de café
Brigadeiro de café Crédito: Divino Fogão
O Dia Mundial do Café é comemorado em 14 de abril, e essa data foi instituída em 2015 pela Organização Internacional do Café para homenagear produtores e ressaltar a importância do grão para a economia do planeta.
Para adoçar esse dia tão especial para os coffee lovers, HZ traz uma receitinha rápida e deliciosa preparada com café coado: um brigadeiro simplesmente irresistível. Confira abaixo as quantidades e o modo de fazer.   

Brigadeiro de café

Ingredientes:
  • 1 lata de leite condensado
  • 1 colher (sopa) de manteiga
  • 2 colheres (sopa) de café coado forte
  • 2 colheres (sopa) de chocolate em pó
  • Chocolate granulado para enrolar
Modo de preparo:
Em uma panela, misture o leite condensado, a manteiga, o café e o chocolate em pó. Cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre até desgrudar do fundo da panela. Espere esfriar, modele as bolinhas e passe no chocolate granulado. 
Fonte: Divino Fogão. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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