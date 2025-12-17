Cauã Reymond, Angélica, Diogo Nogueira: confira famosos que torcem pelo Flamengo

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 14:12
A ansiedade é grande entre os flamenguistas, que às 14h desta quarta-feira (17) podem ser campeões mais uma vez neste ano de resultados espetaculares para o clube: o time conquistou os títulos da Supercopa do Brasil, do Campeonato Carioca, da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro.
O Flamengo encara o Paris Saint-Germain pela final da Copa Intercontinental, o equivalente ao Mundial de Clubes. É a chance real de conquista do segundo troféu dessa competição —o primeiro veio em 1981 contra o Liverpool.
Que famosos devem estar à frente da TV —ou mesmo no estádio, em Doha, onde a partida será disputada? Nomes como Diogo Nogueira, Dudu Nobre, Bruno Gagliasso, Angélica, Carolina Dieckmmann e Ludmilla torcem para o rubro-negro.
