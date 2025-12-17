Televisão

Após polêmica, SBT troca Zezé Di Camargo por Chaves inédito

Anúncio foi feito pelas redes sociais da emissora. "Você pediu e o SBT atendeu! Vai ter Chaves sim!"

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 15:11

SBT exibirá episódio inédito de Chaves Crédito: Reprodução/SBT

O SBT exibirá um episódio inédito de Chaves para substituir o especial de Natal é Amor, de Zezé Di Camargo, cancelado após a polêmica envolvendo o cantor.

O anúncio foi feito pelas redes sociais da emissora. "Você pediu e o SBT atendeu! Vai ter Chaves sim! Quarta-feira, após o Programa do Ratinho, você vai conferir um episódio especial nunca exibido na TV aberta!", informou o canal em publicação no Instagram. Na manhã desta quarta, 17, a assessoria de imprensa do SBT confirmou a exibição ao Estadão.

A atração vai ao ar nesta quarta-feira, 17, logo após o Programa do Ratinho, que começa às 22h15.

O especial Natal é Amor, gravado por Zezé, foi retirado da programação após o próprio cantor pedir publicamente o cancelamento da exibição porque Lula havia sido convidado para participar da inauguração do SBT News. A decisão foi confirmada pelo SBT ao Estadão na tarde de segunda-feira, 15.

O que aconteceu entre Zezé Di Camargo e o SBT

Na madrugada de segunda-feira, 15, Zezé publicou um vídeo no Instagram em que pedia o cancelamento do especial pelo SBT por discordar da presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na inauguração do SBT News, na última sexta-feira, 12.

O especial de Natal é Amor, com Zezé, já está gravado e contou com participações de outros artistas. Ainda assim, o sertanejo pediu que a emissora reconsiderasse a exibição. "Se vocês puderem fazer um favor pra mim: tirem meu especial do ar. Não quero participar disso", disse.

Sem mencionar nomes diretamente, Zezé fez críticas às filhas de Silvio Santos, fundador da emissora, ao afirmar que decisões recentes estariam em desacordo com os valores defendidos pelo empresário. "Filho que não honra pai e mãe, para mim, não existe", declarou.

Em resposta ao vídeo, o SBT divulgou uma carta aberta assinada pela presidente da emissora, Daniela Abravanel Beyruti. Sem citar o nome do cantor, a emissora afirmou que o lançamento do SBT News está alinhado a um projeto de jornalismo confiável, plural e apartidário. Na sequência, a emissora informou que a transmissão do especial seria mantida, mas voltou atrás logo em seguida e anunciou seu cancelamento.

Nesta terça, 16, Zezé Di Camargo pediu desculpas por usar a expressão "se prostituindo". No fim de seu vídeo, ele disse: "Acho que vocês estão se prostituindo. Então, não faço parte disso". Leia mais sobre o pedido de desculpa.

Este vídeo pode te interessar