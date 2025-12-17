Investigação

Filha encontrou o corpo de Rob Reiner, mas só soube da morte da mãe depois

Romy, filha caçula de Rob e Michele Reimer, foi quem encontrou o corpo do pai no domingo (14), mas ela não sabia da morte da mãe

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 11:23

cineasta Rob Reiner é encontrado morto em casa ao lado da esposa Crédito: Lucas Jackson / Reuters/Folhapress

Romy, 28, foi até a casa dos pais após receber uma ligação de um massagista. Segundo o depoimento de uma fonte anônima ao New York Times, o profissional estava tocando a campainha do imóvel em Los Angeles, sem resposta. Então, a filha do casal foi até o local com uma colega de quarto.

Ela entrou na casa e se deparou com o corpo do pai. Romy saiu do local, transtornada, e sua colega de quarto ligou para a polícia.

Foi um socorrista quem informou Romy que sua mãe também estava morta. De acordo com o relato, ela não viu o corpo de Michele. A fonte pediu anonimato ao jornal porque a família "ainda não está pronta para falar publicamente".

As fontes do New York Times questionam relatos divulgados anteriormente. Segundo as pessoas entrevistadas pelo jornal, Romy não disse aos policiais que seu irmão Nick deveria ser um suspeito porque é "perigoso". Ela teria dito apenas que ele também vivia na casa. Além disso, outra pessoa próxima à família negou que Nick e Rob tiveram uma "briga acalorada" em festa na véspera do crime. Essa fonte, que pediu anonimado para "preservar relações", relatou apenas que Rob disse ao filho que seu comportamento não era apropriado para um convidado na casa de alguém.

