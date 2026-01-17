Picolés caseiros: 9 receitas com frutas para se refrescar no verão

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 12:51
Os picolés são excelentes para se refrescar durante o verão. Simples e fáceis de fazer, são alternativas ideais para quem deseja consumir um delicioso doce gelado sem sair da dieta, já que eles podem ser preparados com diferentes tipos de frutas. Além disso, são uma maneira prática de incluir mais nutrientes na alimentação, proporcionando vitaminas e minerais essenciais de forma saborosa.
A seguir, confira 9 receitas de picolés de frutas saudáveis para você incluir na dieta!
Em um liquidificador, coloque os morangos, o iogurte desnatado e o adoçante e bata até obter uma consistência homogênea. Após, despeje em formas para picolé e leve ao congelador por 30 minutos. Retire do congelador, coloque os palitos e leve novamente para gelar por mais 2 horas. Sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata por 5 minutos. Após, despeje a mistura em formas para picolé e leve ao congelador por 30 minutos. Retire do congelador, coloque os palitos e leve novamente para gelar até que os picolés endureçam completamente. Sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque a polpa da jabuticaba e o leite e bata até ficar homogêneo. Adicione a banana e os morangos e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Após, despeje a mistura em formas para picolé e leve ao congelador por 30 minutos. Retire do congelador, adicione os palitos e leve para gelar por mais 40 minutos. Sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque os kiwis e a água de coco. Bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o adoçante e bata novamente para misturar. Despeje a mistura em formas para picolé e leve ao congelador por 30 minutos. Retire do congelador, coloque os palitos e leve para gelar novamente. Sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque as mangas e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Despeje a mistura em formas para picolé e leve ao congelador por 20 minutos. Retire do congelador, adicione os palitos e leve para gelar por mais 40 minutos. Sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque a acerola e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Coe para retirar as sementes e disponha novamente no liquidificador. Adicione o suco de limão e o mel e bata para incorporar. Após, despeje a mistura em formas para picolé e leve ao congelador por 30 minutos. Retire do congelador, coloque os palitos e leve para gelar novamente. Sirva em seguida.
Em um recipiente com tampa, coloque todos os ingredientes e misture. Tampe e deixe descansar por 10 minutos. Após, despeje o suco em formas para picolé e leve ao congelador por 30 minutos. Retire do congelador e coloque os palitos. Leve para gelar por 4 horas. Sirva em seguida.
No liquidificador, coloque o abacaxi, o leite de coco e o mel. Bata bem até obter uma mistura completamente homogênea. Despeje o líquido diretamente nas forminhas de picolé. Leve ao congelador por cerca de 1 hora. Retire, coloque os palitos e retorne ao congelador. Deixe congelar por no mínimo 4 horas ou até ficar bem firme. Sirva em seguida.
No liquidificador, coloque os pêssegos, o iogurte natural, água e o mel. Bata até obter um creme homogêneo. Distribua a mistura em forminhas de picolé. Leve ao congelador por cerca de 1 hora. Retire, coloque os palitos e retorne ao congelador. Deixe congelar por no mínimo 4 horas ou até ficar bem firme. Sirva em seguida.
