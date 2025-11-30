Sorvete de cereal matinal crocante: veja receita passo a passo

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 07:00
Falta pouco para o início do verão e a guloseima mais cobiçada da estação vem com crocância extra em uma sugestão do HZ para você fazer em casa: sorvete de cereal matinal crocante. A receita do chef Matheus Morais, fundador da Lechera Helados, não requer uso de sorveteira na preparação.
“Não é tão difícil fazer sorvete caseiro, diferente do que as pessoas possam imaginar. É um processo de paciência e também de certa criatividade para unir o preparo tradicional aos sabores diferenciados”, comenta o chef.
O tempo total de produção chega a seis horas, mas o resultado compensa: além do gostinho de cereal que traz aconchego e conquista principalmente o público infantil, a finalização com cereais crocantes garante um charme todo especial à sobremesa.
Se você curtiu a dica, acompanhe abaixo as instruções de preparo, passo a passo!
Rendimento: aproximadamente 1 litro
Tempo total estimado de preparo: 6 horas e 20 minutos
Nível: médio
Ingredientes:
Modo de preparo:
Dicas extras:
Sirva o sorvete com calda de caramelo, mel ou leite condensado.
Para dar um toque gourmet à receita, caramelize os cereais rapidamente na frigideira com um pouco de açúcar antes de usá-los na finalização.
Se quiser uma versão mais leve desse sorvete, substitua metade do creme de leite por iogurte natural. O resultado vai te lembrar um frozen yogurt de cereal!
Fonte: chef Matheus Morais, da Lechera Helados. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta