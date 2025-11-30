Para refrescar

Sorvete de cereal matinal crocante: veja receita passo a passo

Sugestão do chef Matheus Morais não requer o uso de sorveteira em sua produção, que dura aproximadamente seis horas

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 07:00

Sorvete caseiro é finalizado com cereal matinal crocante Crédito: Lechera Helados

Falta pouco para o início do verão e a guloseima mais cobiçada da estação vem com crocância extra em uma sugestão do HZ para você fazer em casa: sorvete de cereal matinal crocante. A receita do chef Matheus Morais, fundador da Lechera Helados, não requer uso de sorveteira na preparação.

“Não é tão difícil fazer sorvete caseiro, diferente do que as pessoas possam imaginar. É um processo de paciência e também de certa criatividade para unir o preparo tradicional aos sabores diferenciados”, comenta o chef.

O tempo total de produção chega a seis horas, mas o resultado compensa: além do gostinho de cereal que traz aconchego e conquista principalmente o público infantil, a finalização com cereais crocantes garante um charme todo especial à sobremesa.

Se você curtiu a dica, acompanhe abaixo as instruções de preparo, passo a passo!

Sorvete caseiro de cereal matinal crocante

Rendimento: aproximadamente 1 litro

Tempo total estimado de preparo: 6 horas e 20 minutos

Nível: médio

Ingredientes:

2 xícaras (chá) de creme de leite fresco (ou nata)



1 lata de leite condensado



1 colher (chá) de essência de baunilha



1 e ½ xícara (chá) de cereal matinal (Sucrilhos ou similar), de preferência sem açúcar



½ xícara (chá) de leite integral



Uma pitada de sal



½ xícara de cereal matinal extra para misturar e decorar (opcional)

Modo de preparo:

Prepare o leite com sabor de cereal matinal, colocando o leite e 1 xícara do cereal em uma tigela. Deixe descansar por cerca de 15 minutos, para o cereal liberar sabor e aroma.

Coe e descarte os cereais amolecidos (ou bata tudo no liquidificador para obter um sabor mais intenso).

Agora, monte a base do sorvete: no liquidificador, bata o leite condensado, o leite saborizado de cereal, a baunilha e uma pitada de sal até a mistura ficar bem homogênea. Adicione o creme de leite.

Bata o creme de leite fresco até obter um chantili leve (não muito firme).

Incorpore-o delicadamente à mistura anterior, fazendo movimentos suaves de baixo para cima.

Congele e bata novamente.

Transfira a mistura para um recipiente com tampa e leve ao freezer por duas horas.

Retire do refrigerador, bata com uma batedeira ou fouet, para quebrar cristais de gelo, e volte ao freezer por mais três a quatro horas, até firmar.

Finalize com crocância: antes de servir, misture ½ xícara de cereais matinais crocantes na massa ou use para decorar as taças.

Dicas extras: Sirva o sorvete com calda de caramelo, mel ou leite condensado. Para dar um toque gourmet à receita, caramelize os cereais rapidamente na frigideira com um pouco de açúcar antes de usá-los na finalização. Se quiser uma versão mais leve desse sorvete, substitua metade do creme de leite por iogurte natural. O resultado vai te lembrar um frozen yogurt de cereal!



Fonte: chef Matheus Morais, da Lechera Helados. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

