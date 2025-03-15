Para refrescar

Bolo sorvete de biscoito: receita é dica do HZ para o fim de semana

Sobremesa gelada é fácil de preparar e leva poucos ingredientes. Segredo do doce é a bolacha coberta com chocolate
Evelize Calmon

Publicado em 15 de Março de 2025 às 08:00

Prepare a receita de bolo sorvete em uma forma retangular Crédito: Nestlé
Faltam poucos dias para o fim do verão e a chegada do outono, mas o calor segue firme em terras capixabas. Para driblar a quintura com uma sobremesa refrescante, HZ traz a dica: bolo sorvete de biscoito Calipso (coberto com chocolate).
A receita é bastante simples, feita com poucos ingredientes e em poucas etapas. Quer ver como fica uma delícia? Confira abaixo as instruções de preparo. 

Bolo sorvete de biscoito 

Ingredientes: 
  • 1 lata ou caixinha de leite condensado (395 g)
  • 1 lata de creme de leite gelada
  • 1 pacote de biscoito Calipso
  • Meia xícara (chá) de leite integral
  • 200g de cobertura de chocolate ao leite derretido
Modo de preparo:
  1. Em um recipiente, misture bem o leite condensado e o creme de leite usando um batedor de arame, até obter um creme homogêneo e consistente.
  2. Umedeça os biscoitos no leite e forre uma forma de bolo inglês (9 x 7 x 19 cm) com uma parte deles. 
  3. Em seguida, cubra com metade do creme e leve ao congelador por 30 minutos até firmar. 
  4. Retire e repita com mais uma camada de biscoito e creme. 
  5. Leve ao freezer por pelo menos quatro horas. Antes de servir, decore com chocolate derretido e mais biscoitos.
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

