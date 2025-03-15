Bolo sorvete de biscoito: receita é dica do HZ para o fim de semana

Faltam poucos dias para o fim do verão e a chegada do outono, mas o calor segue firme em terras capixabas. Para driblar a quintura com uma sobremesa refrescante, HZ traz a dica: bolo sorvete de biscoito Calipso (coberto com chocolate).
A receita é bastante simples, feita com poucos ingredientes e em poucas etapas. Quer ver como fica uma delícia? Confira abaixo as instruções de preparo.
Bolo sorvete de biscoito
Ingredientes:
- 1 lata ou caixinha de leite condensado (395 g)
- 1 lata de creme de leite gelada
- 1 pacote de biscoito Calipso
- Meia xícara (chá) de leite integral
- 200g de cobertura de chocolate ao leite derretido
Modo de preparo:
- Em um recipiente, misture bem o leite condensado e o creme de leite usando um batedor de arame, até obter um creme homogêneo e consistente.
- Umedeça os biscoitos no leite e forre uma forma de bolo inglês (9 x 7 x 19 cm) com uma parte deles.
- Em seguida, cubra com metade do creme e leve ao congelador por 30 minutos até firmar.
- Retire e repita com mais uma camada de biscoito e creme.
- Leve ao freezer por pelo menos quatro horas. Antes de servir, decore com chocolate derretido e mais biscoitos.
Fonte: Nestlé.