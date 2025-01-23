Bem fresquinhos

3 receitas de sorvete proteico para os dias quentes

Veja como preparar sobremesas refrescantes, saborosas e nutritivas
Portal Edicase

Publicado em 23 de Janeiro de 2025 às 16:01

Sorvete de framboesa e iogurte (Imagem: Julia Mikhaylova | Shutterstock)
Os sorvetes proteicos são uma alternativa deliciosa e nutritiva para quem busca se refrescar nos dias quentes sem abrir mão de uma alimentação equilibrada.
Feitos com ingredientes naturais e ricos em proteínas, eles oferecem benefícios como saciedade prolongada, suporte à recuperação muscular e uma dose extra de energia, sendo ideais para incluir na rotina de quem busca opções saudáveis e práticas.
Abaixo, confira 3 receitas de sorvetes proteicos para os dias quentes!

Sorvete de framboesa e iogurte

Ingredientes:
  • 1 xícara de chá de framboesas congeladas
  • 1/2 xícara de chá de iogurte grego natural
  • 1 colher de sopa de mel
  • 1 scoop de whey protein sabor frutas vermelhas
  • 1/4 de xícara de chá de leite vegetal
  • Framboesas para decorar
Modo de preparo:
No liquidificador ou processador, bata as framboesas congeladas, o whey protein e o iogurte até formar uma mistura homogênea e cremosa. Adicione o mel e bata mais um pouco. Se a mistura estiver muito densa, adicione o leite vegetal aos poucos, até atingir a consistência desejada. Transfira para um recipiente e leve ao congelador por cerca de 2-4 horas. Sirva com framboesas frescas.
Sorvete de banana e amendoim (Imagem: Liudmyla Chuhunova | Shutterstock)
Sorvete de banana e pasta de amendoim

Ingredientes:
  • 2 bananas picadas congeladas
  • 2 colheres de sopa de pasta de amendoim integral
  • 1 scoop de whey protein sabor chocolate
  • 1/4 de xícara de chá de leite vegetal
  • Banana cortadas em rodelas para servir
Modo de preparo:
Coloque as bananas, a pasta de amendoim e o whey protein no liquidificador ou processador. Bata até obter uma textura cremosa. Se necessário, adicione o leite vegetal para ajudar a processar. Transfira para um recipiente e leve ao congelador por cerca de 2-3 horas. Sirva com rodelas de banana. 

Sorvete de abacate e cacau

Ingredientes:
  • Polpa de 2 abacates
  • 2 colheres de sopa de cacau em pó
  • 1/4 de xícara de chá de leite de coco
  • 2 colheres de sopa de mel
  • 1 scoop de whey protein sabor baunilha
Modo de preparo:
Coloque no liquidificador ou processador o abacate, o cacau, o whey protein, o leite de coco e o mel. Bata até obter uma mistura bem cremosa e homogênea. Transfira a mistura para um recipiente com tampa e leve ao congelador por pelo menos 3 horas. Antes de servir, deixe o sorvete fora do congelador por 5-10 minutos para facilitar na hora de fazer as bolas. 

