3 receitas de sorvete proteico para os dias quentes

Os sorvetes proteicos são uma alternativa deliciosa e nutritiva para quem busca se refrescar nos dias quentes sem abrir mão de uma alimentação equilibrada.
Feitos com ingredientes naturais e ricos em proteínas, eles oferecem benefícios como saciedade prolongada, suporte à recuperação muscular e uma dose extra de energia, sendo ideais para incluir na rotina de quem busca opções saudáveis e práticas.
Abaixo, confira 3 receitas de sorvetes proteicos para os dias quentes!
Sorvete de framboesa e iogurte
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de framboesas congeladas
- 1/2 xícara de chá de iogurte grego natural
- 1 colher de sopa de mel
- 1 scoop de whey protein sabor frutas vermelhas
- 1/4 de xícara de chá de leite vegetal
- Framboesas para decorar
Modo de preparo:
No liquidificador ou processador, bata as framboesas congeladas, o whey protein e o iogurte até formar uma mistura homogênea e cremosa. Adicione o mel e bata mais um pouco. Se a mistura estiver muito densa, adicione o leite vegetal aos poucos, até atingir a consistência desejada. Transfira para um recipiente e leve ao congelador por cerca de 2-4 horas. Sirva com framboesas frescas.
Sorvete de banana e pasta de amendoim
Ingredientes:
- 2 bananas picadas congeladas
- 2 colheres de sopa de pasta de amendoim integral
- 1 scoop de whey protein sabor chocolate
- 1/4 de xícara de chá de leite vegetal
- Banana cortadas em rodelas para servir
Modo de preparo:
Coloque as bananas, a pasta de amendoim e o whey protein no liquidificador ou processador. Bata até obter uma textura cremosa. Se necessário, adicione o leite vegetal para ajudar a processar. Transfira para um recipiente e leve ao congelador por cerca de 2-3 horas. Sirva com rodelas de banana.
Sorvete de abacate e cacau
Ingredientes:
- Polpa de 2 abacates
- 2 colheres de sopa de cacau em pó
- 1/4 de xícara de chá de leite de coco
- 2 colheres de sopa de mel
- 1 scoop de whey protein sabor baunilha
Modo de preparo:
Coloque no liquidificador ou processador o abacate, o cacau, o whey protein, o leite de coco e o mel. Bata até obter uma mistura bem cremosa e homogênea. Transfira a mistura para um recipiente com tampa e leve ao congelador por pelo menos 3 horas. Antes de servir, deixe o sorvete fora do congelador por 5-10 minutos para facilitar na hora de fazer as bolas.