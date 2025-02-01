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Delícias refrescantes

3 receitas de sorvetes com frutas para fazer em casa

Aprenda a preparar opções saudáveis e deliciosas para se refrescar no calor
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 01 de Fevereiro de 2025 às 07:30

Sorvete de banana com iogurte (Imagem: Tatiana Volgutova | Shutterstock)
Sorvete de banana com iogurte Crédito: Imagem: Tatiana Volgutova | Shutterstock
De acordo com estudos do Centro de Medicina da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, além de delicioso, o sorvete pode ser um ótimo aliado para ajudar a diminuir o estresse e sentimentos negativos, graças ao triptofano, um aminoácido presente em sua composição que acalma e reduz a agressividade, aumentando a produção de serotonina, o famoso hormônio do bem-estar.
Apesar disso, por ser pobre em nutrientes e rico em açúcar, seu consumo em excesso pode favorecer o aumento de peso. Então, uma alternativa para quem não abre mão desta sobremesa é apostar em versões que não possuam alto teor calórico. Pensando nisso, selecionamos 3 receitas de sorvetes saudáveis para você preparar em casa e se refrescar. Confira!

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Sorvete de banana com iogurte

Ingredientes

  • 3 bananas descascadas, picadas e congeladas
  • 1/4de xícara de chá de iogurte natural desnatado
  • ​Chocolate em pó 70% cacau 
  • 2 colheres de sopa de castanha-do-pará picada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as rodelas de banana e o iogurte e bata por 4 minutos. Despeje a mistura em um recipiente com tampa e leve ao congelador por 2 horas. Após, retire do congelador e disponha novamente no liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para o recipiente com tampa e leve ao congelador por mais 2 horas. Sirva decorado com o chocolate em pó e as castanhas-do-pará.

Sorvete de banana e manga

Ingredientes

  • 1 banana descascada, congelada e cortada em fatias
  • 3/4 de xícara de chá de polpa de manga congelada e cortada em cubos
  • 1/4 de xícara de chá de água de coco
  • 2 colheres de sopa de flocos de coco

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a banana, a manga e a água de coco e bata por 5 minutos. Disponha em um recipiente com tampa e leve ao congelador por 2 horas. Após, retire do congelador e disponha novamente no liquidificador. Bata até obter consistência cremosa e transfira para o recipiente com tampa. Espalhe os flocos de coco por cima. Leve ao congelador por mais 2 horas. Sirva em seguida.
Sorvete de morango (Imagem: Anastasiia from Ukraine | Shutterstock)
Sorvete de morango Crédito: Imagem: Anastasiia from Ukraine | Shutterstock

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Sorvete de morango

Ingredientes

  • 2 bananas descascadas, picadas e congeladas
  • 500 g de morango picado e congelado
  • 1/4 de xícara de chá de aveia em flocos
  • 1/4 de xícara de chá de iogurte natural desnatado
  • 1 colher de chá de água de rosas

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a banana, os morangos, a aveia, o iogurte e a água de rosas e bata até obter uma pasta, raspando as laterais ocasionalmente. Transfira o sorvete para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 2 horas. Após, retire do congelador e disponha novamente no liquidificador. Bata até obter consistência cremosa e coloque no recipiente com tampa. Leve ao congelador por mais 2 horas. Sirva em seguida.
Dica: deixe amolecer um pouco antes de servir.

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