5 receitas de doces veganos incríveis

Rolo de canela vegano Crédito: GladkovPhoto | Shutterstock

É perfeitamente possível preparar doces veganos deliciosos, repletos de sabor e criatividade, utilizando ingredientes simples e acessíveis.

Ao substituir produtos de origem animal por alternativas vegetais, dá para criar sobremesas incríveis que agradam a todos os paladares. Por isso, a seguir, confira cinco receitas de doces veganos incríveis!

Rolo de canela vegano (cinnamon roll)

Ingredientes:

Massa

1 colher de sopa de canela em pó

4 colheres de sopa de óleo de amendoim

1 xícara de chá de água morna

10 g de fermento biológico

1 xícara de chá de açúcar

3 xícaras de chá de farinha de trigo

1 pitada de sal

Recheio

2 colheres de sopa de amido de milho

1 xícara de chá de leite vegetal

2 colheres de sopa de açúcar

1 colher de café de essência de baunilha

1 colher de sopa de óleo de amendoim

1 colher de chá de canela em pó

Montagem

3 colheres de sopa de canela em pó

3 colheres de sopa de açúcar

Óleo para untar

Modo de preparo:

Massa

Em um recipiente, coloque a água morna, o fermento biológico e o açúcar. Misture bem os ingredientes e reserve por 15 minutos para fermentar. Em seguida , adicione a canela em pó, o óleo de amendoim, a farinha de trigo e o sal e sove a massa. Cubra com um pano e deixe crescer por 40 minutos.

Recheio

Em uma panela, coloque todos os ingredientes e misture até ficar homogêneo. Leve ao fogo médio e mexa até formar um creme homogêneo. Reserve o creme.

Montagem

Abra a massa com a ajuda de um rolo e deixe-a bem fininha. Passe uma camada do creme sobre a massa e, com a ajuda de uma peneira, polvilhe com canela em pó e açúcar. Em seguida, enrole a massa e corte em fatias. Coloque em uma forma untada com óleo e leve ao forno preaquecido a temperatura média por 20 minutos. Sirva em seguida.

Pão de melado vegano

Ingredientes:

Massa

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 xícara de chá de farinha de trigo comum

1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

1 colher de chá de fermento em pó

1 colher de chá de canela em pó

1/2 colher de chá de gengibre em pó

1/2 colher de chá de noz-moscada ralada

1/4 de colher de chá de cravo-da-índia moído

1/4 de xícara de óleo vegetal

1/2 xícara de chá de melado de cana

1 xícara de chá de leite vegetal

1 colher de sopa de vinagre de maçã

1 colher de chá de essência de baunilha

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

200 g de chocolate meio amargo vegano

1 colher de sopa de óleo de coco

Modo de preparo:

Em uma tigela grande, peneire as farinhas, o açúcar mascavo, o bicarbonato, o fermento e as especiarias (canela, gengibre, noz-moscada e cravo-da-índia). Misture bem. Em outra tigela, misture o óleo vegetal, o melado de cana, o leite vegetal, o vinagre de maçã e a essência de baunilha. Mexa até incorporar.

Aos poucos, adicione a mistura líquida aos ingredientes secos, mexendo com uma espátula até obter uma massa homogênea. Despeje a massa em forminhas individuais untadas com óleo e enfarinhadas com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20-25 minutos.

Derreta o chocolate vegano no micro-ondas em intervalos de 30 segundos, mexendo a cada pausa. Adicione o óleo de coco e misture. Retire os pães do forno e deixe esfriar antes de desenformar. Cubra com o chocolate derretido e deixe a cobertura endurecer antes de servir.

Sonho vegano Crédito: WS Studio BR | Shutterstock

Sonho vegano

Ingredientes:

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 pitada de sal

2 colheres de sopa de açúcar

1/2 colher de sopa de fermento biológico seco

2 colheres de sopa de óleo

2/3 de xícara de chá de água morna

Óleo para fritar

Farinha de trigo para enfarinhar

Creme

1 xícara de chá de leite vegetal

2 colheres de sopa de amido de milho

3/4 de xícara de chá de açúcar

1 colher de chá de essência de baunilha

Montagem

Açúcar de confeiteiro para polvilhar

Modo de preparo:

Massa

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, adicionando a água morna aos poucos, e mexa bem. Em seguida, passe a massa para uma superfície lisa enfarinhada com farinha de trigo e sove até ficar macia. Coloque a massa novamente no recipiente, cubra e deixe crescer por 40 minutos. Depois, estique a massa e corte em 8 pedaços iguais. Faça bolinhos e deixe crescer por mais 30 minutos.

Enquanto isso, em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma escumadeira, frite os bolinhos até dourar os dois lados. Coloque em um recipiente coberto com papel-toalha para retirar o excesso de óleo. Reserve.

Creme

Em uma panela, misture todos os ingredientes e leve ao fogo médio para cozinhar, mexendo sempre, até o creme engrossar. Desligue o fogo e espere o creme esfriar para rechear os sonhos. Corte os sonhos ao meio, recheie com o creme e feche. Polvilhe com açúcar de confeiteiro para finalizar. Sirva em seguida.

Rocambole vegano de frutas vermelhas

Ingredientes:

1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de açúcar demerara

1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio

1 colher de chá de fermento em pó

1/2 xícara de chá de leite vegetal

1/4 xícara de chá de óleo vegetal

1 colher de sopa de vinagre de maçã

1 colher de chá de essência de baunilha

Geleia de frutas vermelhas a gosto

Açúcar de confeiteiro para polvilhar

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture a farinha, o açúcar, o bicarbonato e o fermento. Em outra tigela, misture o leite vegetal, o óleo, o vinagre de maçã e a essência de baunilha. Adicione os ingredientes líquidos aos secos, misturando suavemente até obter uma massa homogênea.

Despeje a massa em uma assadeira retangular (aproximadamente 25×35 cm) com papel-manteiga. Espalhe uniformemente com uma espátula e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 10 a 12 minutos, até que a massa esteja cozida, mas ainda flexível.

Retire do forno e, enquanto ainda estiver quente, desenforme a massa sobre um pano limpo polvilhado com açúcar de confeiteiro. Retire o papel-manteiga com cuidado e, com o auxílio do pano, enrole a massa delicadamente no formato de rocambole. Deixe esfriar enrolada.

Quando a massa estiver fria, desenrole com cuidado e espalhe a geleia de frutas vermelhas. Enrole o rocambole novamente, apertando suavemente para que fique firme. Polvilhe com açúcar de confeiteiro. Sirva em seguida.

Cannoli vegano com creme de baunilha Crédito: arinahabich | Shutterstock

Cannoli vegano com creme de baunilha

Ingredientes:

Massa

1 xícara de chá de farinha de trigo

2 colheres de sopa de açúcar

2 colheres de sopa de margarina vegetal

40 ml de vinho branco

1/2 colher de chá de canela em pó

Óleo para fritar

Farinha de trigo para enfarinhar

Creme de baunilha

1 colher de sopa de açúcar

1 colher de chá de essência de baunilha

2 xícaras de chá de leite de coco

1 colher de sobremesa de amido de milho

Modo de preparo:

Massa

Em um recipiente, misture bem todos os ingredientes até obter uma massa homogênea. Cubra o recipiente e deixe a massa descansar por 1 hora. Depois, em uma superfície lisa e enfarinhada com farinha de trigo, abra a massa, corte em círculos, enrole deixando uma cavidade no meio e grude as pontas. Reserve.

Em uma panela, coloque o óleo, leve ao fogo médio para aquecer e frite a massa reservada. Coloque o cannoli em um recipiente coberto com papel-toalha para retirar o excesso de óleo. Repita o processo com toda a massa e reserve.

Creme de baunilha