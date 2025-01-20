Queijo vegano de tofu Crédito: Nadezhda K | ShutterStock

Os queijos veganos têm conquistado cada vez mais espaço na culinária, atendendo tanto às necessidades de quem segue uma dieta à base de plantas quanto àqueles que buscam alternativas mais saudáveis ou sustentáveis. Além de estarem amplamente disponíveis em mercados, é possível preparar diversas opções em casa, utilizando ingredientes simples e acessíveis.

A seguir, confira como preparar 5 receitas fáceis de queijo vegano!

Queijo vegano de tofu

Ingredientes:

200 g de tofu firme picado

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de suco de limão

1 colher de chá de vinagre de maçã

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de alho em pó

1 colher de chá de cebola em pó

2 colheres de sopa de levedura nutricional

Modo de preparo:

Escorra e pressione o tofu para remover o excesso de água. Em um processador de alimentos, adicione o tofu, o azeite de oliva, o suco de limão, o vinagre de maçã, o sal, o alho em pó e a cebola em pó. Processe até obter uma mistura cremosa e homogênea . Adicione a levedura nutricional e misture para incorporar. Transfira a mistura para um recipiente e leve à geladeira por algumas horas para firmar. Sirva em seguida.

Queijo parmesão vegano

Ingredientes:

1 xícara de chá de castanha-do-pará

3 colheres de sopa de levedura nutricional

1/2 colher de chá de sal

1/4 de colher de chá de alho em pó

Modo de preparo:

No liquidificador ou processador de alimentos, coloque a castanha-do-pará, a levedura nutricional, o sal e o alho em pó. Bata até que a mistura fique com uma textura de pó fino, semelhante ao queijo parmesão ralado. Transfira o queijo vegano para um pote de vidro com tampa e armazene na geladeira. Conserve até 2 semanas.

Queijo vegano tipo muçarela com mandioca

Ingredientes:

1 xícara de chá de mandioca cozida e amassada

1/2 xícara de chá de água do cozimento da mandioca

3 colheres de sopa de polvilho doce

3 colheres de sopa de polvilho azedo

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de levedura nutricional

1/2 colher de chá de sal

1/4 de colher de chá de alho em pó

Óleo para untar

Modo de preparo:

Em um liquidificador ou processador, coloque a mandioca amassada, a água do cozimento, o polvilho doce, o polvilho azedo, o azeite, a levedura nutricional, o sal e o alho em pó. Bata até obter uma mistura cremosa e sem grumos. Transfira a mistura para uma panela antiaderente e leve ao fogo baixo. Mexa constantemente até que a mistura engrosse e adquira a consistência elástica característica da muçarela. Retire do fogo e transfira o queijo para um recipiente untado com óleo. Deixe esfriar em temperatura ambiente e, em seguida, leve à geladeira por pelo menos 1 hora para firmar. Sirva em seguida.

Queijo vegano de batata Crédito: etiennevoss | ShutterStock

Queijo vegano de batata

Ingredientes:

2 batatas descascadas e cortadas em cubos

1/2 xícara de chá de castanha-de-caju crua, deixada de molho por pelo menos 4 horas

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de suco de limão

2 colheres de sopa de levedura nutricional

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de alho em pó

1/2 colher de chá de cebola em pó

1/2 colher de chá de páprica defumada

Água

Modo de preparo:

Em uma panela, cubra as batatas com água e leve ao fogo médio para cozinharem até ficarem macias. Escorra e reserve. Escorra as castanhas-de-caju e coloque-as no processador de alimentos. Adicione as batatas cozidas, o azeite de oliva, o suco de limão, a levedura nutricional, o sal, o alho em pó, a cebola em pó e a páprica defumada. Bata tudo até obter uma mistura cremosa e homogênea. Transfira a mistura para um recipiente e leve à geladeira por algumas horas para firmar. Sirva em seguida.

Queijo vegano de castanha-de-caju

Ingredientes:

1 xícara de chá de castanha-de-caju crua

1/4 de xícara de chá de suco de limão

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

1/4 de xícara de chá de água

2 colheres de sopa de levedura nutricional

1 colher de chá de sal

Água

Modo de preparo: