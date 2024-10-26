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6 receitas de acompanhamentos veganos para churrasco

Aprenda a preparar pratos saborosos e sem ingredientes de origem animal
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 26 de Outubro de 2024 às 10:35

Chimichurri (Imagem: Svetlana Monyakova | Shutterstock)
Chimichurri Crédito: Svetlana Monyakova | Shutterstock
O churrasco vegano tem se popularizado como uma opção saborosa e nutritiva, que permite às pessoas aproveitarem uma deliciosa refeição sem consumir proteína animal. Foi pensando nisso que o Chef Lucio Manosso criou um cardápio especial utilizando carnes plant-based disponíveis nas prateleiras dos mercados.
“O churrasco é uma das refeições mais populares da cultura brasileira, e a ideia é mostrar como o público flexitariano, que busca conscientemente diminuir o consumo de proteína animal, pode ter a experiência completa de um churrasco tradicional, com o mesmo sabor, suculência e formato de sempre, mas com ingredientes 100% plant-based “, explica Alessandra Mattar, engenheira alimentícia.
A seguir, veja como preparar 6 opções de acompanhamentos para um churrasco vegano!

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Chimichurri (molho de ervas típico da Argentina)

Ingredientes:

  • 4 colheres de sopa de orégano seco
  • 2 colheres de sopa de manjerona seca
  • 1 colher de sopa de tomilho seco
  • 1 colher de sopa de pimenta-calabresa seca em flocos
  • 2 dentes de alho bem picados
  • 1 maço de salsinha picada
  • 1/2 xícara de chá de vinagre de vinho tinto
  • 1 xícara de chá de azeite
  • 1/2 xícara de chá de água
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente com tampa, coloque os temperos secos e hidrate com a água. Deixe descansar por 30 minutos. Após, adicione os demais ingredientes e misture. Tampe e deixe descansar por 24 horas. Sirva em seguida.
Dica : para um choripan clássico, corte uma baguete ou um pão francês ao meio, no sentido do comprimento. Passe um pouco de chimichurri nas metades e leve para a grelha somente para selar. Monte o sanduíche com a linguiça vegana grelhada e o molho de chimichurri.

Farofa de cebola caramelizada

Ingredientes:

  • 2 colheres de sopa de margarina vegetal
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 2 cebolas descascadas e cortadas em fatias finas
  • 2 colheres de sopa de molho de soja
  • 1 colher de sopa de açúcar
  • 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras finas
  • 1 xícara de chá de farinha de mandioca torrada
  • 1 colher de chá de orégano seco
  • 1/2 colher de chá de cominho em pó
  • 1/2 maço de cheiro-verde picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma frigideira grande, coloque metade da margarina e o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Reduza o fogo, adicione a cebola e doure. Junte o pimentão e refogue por 5 minutos. Acrescente o molho de soja , o açúcar, os temperos, o restante da margarina e a farinha e refogue por mais 3 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Sirva em seguida.
Dica : sirva com linguiça à base de proteína vegetal.

Pão de alho

Ingredientes:

  • 300 g de floretes de couve-flor cozidos
  • 1/4 de xícara de chá de azeite
  • Suco de 1/2 limão
  • 3 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 colher de sopa de polvilho azedo
  • 4 colheres de sopa de água
  • Pão francês cortado em rodelas, sal e orégano a gosto
  • Azeite para untar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque os floretes de couve-flor, o azeite, o suco de limão, o alho, o polvilho azedo e o sal e bata até obter um creme. Sem parar de bater, aos poucos, adicione a água e bata para incorporar. Após, disponha os pães em uma assadeira untada com azeite e recheie com o creme. Polvilhe com orégano e leve ao forno preaquecido a 200°C por 15 minutos. Sirva em seguida.
Maionese verde vegana (Imagem: nblx | Shutterstock)
Maionese verde vegana Crédito: nblx | Shutterstock

Maionese verde vegana

Ingredientes:

  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • 1 colher de sopa de mostarda
  • Suco de 1/2 limão
  • 1/2 xícara de chá de leite de castanha-de-caju
  • 250 ml de óleo de canola
  • 1/2 maço de cheiro-verde
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

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Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque o alho, a mostarda, o suco de limão e o leite de castanhas e bata em velocidade baixa. Sem parar de bater, aos poucos, adicione o óleo de canola até obter consistência de maionese. Junte o cheiro-verde, o sal e a pimenta-do-reino e bata ligeiramente. Sirva em seguida.
Dica : sirva a maionese com hambúrguer sabor picanha à base de proteína vegetal.

Salada de repolho americana (coleslaw)

Ingredientes:

  • 1/2 repolho higienizado e cortado em tiras finas
  • 1 cenoura descascada e ralada
  • 1/2 xícara de chá de uvas-passas sem caroço
  • 1/2 xícara de chá de maionese vegana
  • 4 colheres de sopa de vinagre de maçã
  • 1 colher de sopa mostarda dijon
  • 1 colher de sopa de açúcar
  • 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o repolho e escalde por 30 segundos. Após, lave o repolho em água corrente, escorra e disponha em um recipiente. Acrescente os demais ingredientes e mexa para incorporar. Leve à geladeira até o momento de servir.
Dica: esta salada fica mais gostosa se preparada no dia anterior.

Vinagrete de banana

Ingredientes:

  • 2 bananas-da-terra descascadas e picadas
  • 1/2 cebola-roxa descascada e picada
  • 2 colheres de sopa de pimenta dedo-de-moça
  • Suco de 1 limão
  • Sal, azeite e salsinha picada a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque as bananas-da-terra e regue com o suco de limão. Adicione os demais ingredientes e mexa para incorporar. Leve à geladeira até o momento de servir.
Por Fernanda Valente e Redação EdiCase

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