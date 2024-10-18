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Aprenda a preparar gelatina colorida vegana

Confira como fazer essa deliciosa sobremesa sem ingredientes de origem animal
Portal Edicase

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Publicado em 18 de Outubro de 2024 às 18:35

Gelatina colorida vegana (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Gelatina colorida vegana Crédito: New Africa | Shutterstock
A gelatina colorida é uma sobremesa fácil de preparar e pode ser feita sem ingredientes de origem animal, tornando-se uma alternativa perfeita para os adeptos à dieta vegana. Além disso, é a opção perfeita para quem deseja saciar a vontade de comer doce de forma natural. Abaixo, veja como preparar essa deliciosa sobremesa em casa!

Gelatina colorida vegana

Ingredientes:

Gelatina branca
  • 1 xícara de chá de leite de coco caseiro
  • Açúcar a gosto
  • 1/2 colher de chá de ágar-ágar
Gelatina amarela
  • 1/2 xícara de chá de suco de maracujá natural
  • Açúcar a gosto
  • 1/2 colher de chá de ágar-ágar
Gelatina vermelha
  • 1/2 xícara de chá de suco de morango natural
  • Açúcar a gosto
  • 1/2 colher de chá de ágar-ágar

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Gelatina verde
  • 10 folhas de hortelã
  • Açúcar a gosto
  • 1/4 de xícara de chá de água
  • 1/2 colher de chá de ágar-ágar

Modo de preparo:

Gelatina amarela
Em uma panela, coloque o suco de maracujá natural adoçado com o ágar-ágar e leve ao fogo baixo para cozinhar por 3 minutos após levantar fervura, mexendo sempre para não empelotar. Após, desligue o fogo e transfira a gelatina para um recipiente com tampa. Leve à geladeira até endurecer. Reserve.
Gelatina vermelha
Em uma panela, coloque o suco de morango natural adoçado com o ágar-ágar e leve ao fogo baixo para cozinhar por 3 minutos após levantar fervura, mexendo sempre para não empelotar. Após, desligue o fogo e transfira a gelatina para um recipiente com tampa. Leve à geladeira até endurecer. Reserve.
Gelatina verde
Em um liquidificador, coloque as folhas de hortelã, a água e o açúcar e bata até obter uma consistência homogênea. Se precisar, peneire e complete com água para obter 1/4 de xícara de chá de suco de hortelã. Após, transfira o suco para uma panela e adicione o ágar-ágar. Leve ao fogo baixo para cozinhar por 3 minutos após levantar fervura, mexendo sempre para não empelotar. Após, desligue o fogo e transfira a gelatina para um recipiente com tampa. Leve à geladeira até endurecer. Reserve.
Gelatina branca
Em uma panela, coloque o leite de coco, o açúcar e o ágar-ágar e leve ao fogo baixo para cozinhar por 3 minutos, sem parar de mexer. Desligue o fogo e reserve. Após, em um refratário de vidro, coloque os cubos das gelatinas amarela, verde e vermelha. Adicione a gelatina branca e leve à geladeira até firmar. Sirva em seguida.

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