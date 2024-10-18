Aprenda a preparar gelatina colorida vegana

A gelatina colorida é uma sobremesa fácil de preparar e pode ser feita sem ingredientes de origem animal, tornando-se uma alternativa perfeita para os adeptos à dieta vegana. Além disso, é a opção perfeita para quem deseja saciar a vontade de comer doce de forma natural. Abaixo, veja como preparar essa deliciosa sobremesa em casa!
Gelatina colorida vegana
Ingredientes:
Gelatina branca
- 1 xícara de chá de leite de coco caseiro
- Açúcar a gosto
- 1/2 colher de chá de ágar-ágar
Gelatina amarela
- 1/2 xícara de chá de suco de maracujá natural
- Açúcar a gosto
- 1/2 colher de chá de ágar-ágar
Gelatina vermelha
- 1/2 xícara de chá de suco de morango natural
- Açúcar a gosto
- 1/2 colher de chá de ágar-ágar
Gelatina verde
- 10 folhas de hortelã
- Açúcar a gosto
- 1/4 de xícara de chá de água
- 1/2 colher de chá de ágar-ágar
Modo de preparo:
Gelatina amarela
Em uma panela, coloque o suco de maracujá natural adoçado com o ágar-ágar e leve ao fogo baixo para cozinhar por 3 minutos após levantar fervura, mexendo sempre para não empelotar. Após, desligue o fogo e transfira a gelatina para um recipiente com tampa. Leve à geladeira até endurecer. Reserve.
Gelatina vermelha
Em uma panela, coloque o suco de morango natural adoçado com o ágar-ágar e leve ao fogo baixo para cozinhar por 3 minutos após levantar fervura, mexendo sempre para não empelotar. Após, desligue o fogo e transfira a gelatina para um recipiente com tampa. Leve à geladeira até endurecer. Reserve.
Gelatina verde
Em um liquidificador, coloque as folhas de hortelã, a água e o açúcar e bata até obter uma consistência homogênea. Se precisar, peneire e complete com água para obter 1/4 de xícara de chá de suco de hortelã. Após, transfira o suco para uma panela e adicione o ágar-ágar. Leve ao fogo baixo para cozinhar por 3 minutos após levantar fervura, mexendo sempre para não empelotar. Após, desligue o fogo e transfira a gelatina para um recipiente com tampa. Leve à geladeira até endurecer. Reserve.
Gelatina branca
Em uma panela, coloque o leite de coco, o açúcar e o ágar-ágar e leve ao fogo baixo para cozinhar por 3 minutos, sem parar de mexer. Desligue o fogo e reserve. Após, em um refratário de vidro, coloque os cubos das gelatinas amarela, verde e vermelha. Adicione a gelatina branca e leve à geladeira até firmar. Sirva em seguida.