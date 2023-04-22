Para adoçar

Torta de gelatina: receita de sobremesa para o fim de semana

O doce é bastante afetivo e fácil de fazer, mas seu preparo, que rende oito porções, requer ao menos sete horas de geladeira
Evelize Calmon

Publicado em 22 de Abril de 2023 às 06:00

Torta de gelatina
Receita de torta de gelatina rende em média oito porções Crédito: Todeschini/Divulgação
Torta de gelatina é um doce que pode despertar memórias de infância, assim como o mosaico de gelatina colorida que já mostramos aqui, em HZ. 
A sobremesa é fácil de fazer e de agradar, e pode fazer bonito no seu almoço de fim de semana. Para a cobertura, você pode escolher o seu sabor de gelatina preferido.  

TORTA DE GELATINA

Rendimento: 8 porções 
Tempo de preparo: 7 horas
Nível: fácil
INGREDIENTES:
  • Massa:
  • Meio pacote de biscoito de maisena
  • 5 colheres (sopa) de manteiga derretida
  • Recheio:
  • 1 lata de leite condensado
  • 1 lata de creme de leite sem soro
  • 1/2 xícara (chá) de leite
  • 1 envelope de gelatina incolor hidratada e aquecida
  • Cobertura:
  • 2 gelatinas em pó sabor morango
  • 1 xícara (chá) de água fervente
  • 1 xícara (chá) de água gelada
MODO DE PREPARO:
  1. Para fazer a massa, triture os biscoitos e misture com a manteiga. Forre o fundo de uma forma com essa mistura e leve para gelar.
  2. Para o recheio, bata no liquidificador todos os ingredientes e coloque na forma sobre a massa. Leve novamente para gelar, por pelo menos duas horas.
  3. Para a cobertura, misture a gelatina com a água fervente e em seguida adicione a água gelada.
  4. Deixe a gelatina esfriar completamente para acrescentá-la sobre a torta.
  5. Leve para gelar pela última vez por pelo menos quatro horas ou deixe de um dia para o outro.
Fonte: Todeschini Alimentos. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

