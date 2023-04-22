Torta de gelatina: receita de sobremesa para o fim de semana

Torta de gelatina é um doce que pode despertar memórias de infância, assim como o mosaico de gelatina colorida que já mostramos aqui, em HZ.
A sobremesa é fácil de fazer e de agradar, e pode fazer bonito no seu almoço de fim de semana. Para a cobertura, você pode escolher o seu sabor de gelatina preferido.
TORTA DE GELATINA
Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 7 horas
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- Massa:
- Meio pacote de biscoito de maisena
- 5 colheres (sopa) de manteiga derretida
- Recheio:
- 1 lata de leite condensado
- 1 lata de creme de leite sem soro
- 1/2 xícara (chá) de leite
- 1 envelope de gelatina incolor hidratada e aquecida
- Cobertura:
- 2 gelatinas em pó sabor morango
- 1 xícara (chá) de água fervente
- 1 xícara (chá) de água gelada
MODO DE PREPARO:
- Para fazer a massa, triture os biscoitos e misture com a manteiga. Forre o fundo de uma forma com essa mistura e leve para gelar.
- Para o recheio, bata no liquidificador todos os ingredientes e coloque na forma sobre a massa. Leve novamente para gelar, por pelo menos duas horas.
- Para a cobertura, misture a gelatina com a água fervente e em seguida adicione a água gelada.
- Deixe a gelatina esfriar completamente para acrescentá-la sobre a torta.
- Leve para gelar pela última vez por pelo menos quatro horas ou deixe de um dia para o outro.
Fonte: Todeschini Alimentos. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.