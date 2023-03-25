Aprenda a fazer torta crepe de goiabada com creme de queijo

Já ouviu falar, comeu ou alguma vez já preparou uma torta crepe? Como o nome sugere, essa doçura tem sua massa composta de camadas de crepe. Diferente, né?
A receita que escolhemos traz uma das combinações mais amadas pelos brasileiros. Então. prepare-se para desejar a torta crepe de goiabada com creme de queijo.
Molhadinha e cremosa, essa delícia cai bem como sobremesa e também faz bonito em uma mesa de brunch ou café da tarde. Que tal servi-la em um chá com amigos e até mesmo no lanche da firma? Certeza de sucesso.
TORTA CREPE DE GOIABADA COM CREME DE QUEIJO
INGREDIENTES:
- Massa:
- 6 xícaras de farinha de trigo
- 1 colher de café de sal
- 9 colheres de sopa de açúcar
- 5 colheres de chá de fermento
- 6 ovos
- 3 xícaras de leite
- 6 colheres (sopa) de manteiga
- Recheio:
- 500g de goiabada cremosa
- 500g de cream cheese
- 50g de açúcar de confeiteiro
- Gotas de essência de baunilha a gosto
- Raspas de meio limão siciliano
MODO DE PREPARO:
- Em uma tigela, bata os ovos até espumar um pouco.
- Acrescente aos ovos o leite e a manteiga derretida e reserve.
- Em outro recipiente, misture os secos e adicione os líquidos. Misture tudo com um fouet.
- Em uma frigideira untada com manteiga, adicione uma concha cheia de massa. Doure dos dois lados e repita essa operação até acabar a massa.
- Para o recheio, coloque o cream cheese em uma tigela e junte o açúcar de confeiteiro e a baunilha.
- Com o auxílio de um fouet, misture bem para ficar cremoso.
- Quando estiver bem misturado, coloque as raspas de limão.
- Para a montagem, passe goiabada em um disco de massa e a pasta de cream cheese em outro e intercale as unidades com recheio diferentes até acabar a massa.
- Para finalizar, polvilhe açúcar de confeiteiro.
Fonte: Divino Fogão. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.