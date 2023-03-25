Aprenda a fazer torta crepe de goiabada com creme de queijo

Nessa receita, o grande diferencial é a massa nada tradicional. A sobremesa é uma boa dica para incrementar o café da tarde
Evelize Calmon

Publicado em 25 de Março de 2023 às 06:00

Já ouviu falar, comeu ou alguma vez já preparou uma torta crepe? Como o nome sugere, essa doçura tem sua massa composta de camadas de crepe. Diferente, né? 
A receita que escolhemos traz uma das combinações mais amadas pelos brasileiros. Então. prepare-se para desejar a torta crepe de goiabada com creme de queijo
Molhadinha e cremosa, essa delícia cai bem como sobremesa e também faz bonito em uma mesa de brunch ou café da tarde. Que tal servi-la em um chá com amigos e até mesmo no lanche da firma? Certeza de sucesso. 

TORTA CREPE DE GOIABADA COM CREME DE QUEIJO

Torta crepe de goiabada com queijo: sobremesa suculenta Crédito: Divino Fogão/Divulgação
INGREDIENTES: 
  • Massa:
  • 6 xícaras de farinha de trigo
  • 1 colher de café de sal
  • 9 colheres de sopa de açúcar
  • 5 colheres de chá de fermento
  • 6 ovos
  • 3 xícaras de leite
  • 6 colheres (sopa) de manteiga
  • Recheio:
  • 500g de goiabada cremosa
  • 500g de cream cheese
  • 50g de açúcar de confeiteiro
  • Gotas de essência de baunilha a gosto
  • Raspas de meio limão siciliano
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma tigela, bata os ovos até espumar um pouco. 
  2. Acrescente aos ovos o leite e a manteiga derretida e reserve. 
  3. Em outro recipiente, misture os secos e adicione os líquidos. Misture tudo com um fouet
  4. Em uma frigideira untada com manteiga, adicione uma concha cheia de massa. Doure dos dois lados e repita essa operação até acabar a massa. 
  5. Para o recheio, coloque o cream cheese em uma tigela e junte o açúcar de confeiteiro e a baunilha. 
  6. Com o auxílio de um fouet, misture bem para ficar cremoso. 
  7. Quando estiver bem misturado, coloque as raspas de limão. 
  8. Para a montagem, passe goiabada em um disco de massa e a pasta de cream cheese em outro e intercale as unidades com recheio diferentes até acabar a massa. 
  9. Para finalizar, polvilhe açúcar de confeiteiro.
Fonte: Divino Fogão. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

