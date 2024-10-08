A culinária vegana é rica em sabores e ingredientes; por isso, é possível preparar muitas opções de sobremesas deliciosas, criativas e sem ingredientes de origem animal para satisfazer o seu desejo por doces. A seguir, confira 5 sobremesas veganas de dar água na boca que vão conquistar até mesmo os paladares mais exigentes.
Pudim de pão
Ingredientes
Pudim
- 4 pães franceses amanhecidos
- 2 xícaras de chá de leite vegetal de aveia
- 1 xícara de chá de açúcar
- 2 colheres de sopa de amido de milho
- 1 colher de sopa de óleo de coco
- 1 colher de chá de essência de baunilha
Caramelo
- 1/2 xícara de chá de açúcar
- 1/4 de xícara de chá de água
Modo de preparo
Caramelo
Em uma panela pequena, derreta o açúcar em fogo baixo, mexendo de vez em quando. Quando o açúcar derreter e começar a dourar, adicione a água aos poucos, mexendo com cuidado. Deixe ferver até obter um caramelo líquido e homogêneo. Despeje o caramelo em uma forma de pudim e espalhe bem, cobrindo o fundo. Reserve.
Pudim
Corte os pães em pedaços pequenos e coloque-os em uma tigela grande. Aqueça o leite vegetal em uma panela em fogo baixo, mas sem deixar ferver. Despeje o leite sobre os pedaços de pão e deixe descansar por 10 minutos, até que o pão absorva o leite e fique macio.
Em outra tigela, misture o açúcar, o amido de milho, o óleo de coco e a essência de baunilha até formar uma mistura homogênea. Adicione essa mistura ao pão embebido e misture bem até que tudo fique incorporado.
Despeje a massa na forma caramelizada. Leve a forma ao forno preaquecido a 180 °C em banho-maria (coloque a forma de pudim dentro de uma forma maior com água) por cerca de 40 a 50 minutos, ou até que o pudim esteja firme e dourado por cima. Leve à geladeira por pelo menos 2 horas antes de desenformar e servir.
Banana caramelada
Ingredientes
Calda
- 100 ml de água
- 300 g de açúcar
Para empanar
- 200 g de farinha de trigo
- 200 ml de água
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- 4 bananas cortadas em 4 pedaços
- Óleo para fritar
Modo de preparo
Empanado
Em uma tigela, coloque a água e a farinha de trigo e mexa até obter uma mistura homogênea. Em seguida, adicione o fermento e misture. Reserve. Em uma panela, aqueça em fogo médio uma quantidade de óleo suficiente para cobrir as bananas. Passe as bananas na massa reservada e frite, aos poucos, até dourar.
Calda
Em uma panela, coloque a água e o açúcar. Mexa, em fogo médio, até obter um caramelo levemente espesso. Mantenha a calda em fogo baixo e vá passando as bananas fritas (uma por vez) no caramelo até cobrir todos os lados. Transfira-as para uma travessa e espere até a calda endurecer. Sirva em seguida .
Picolé de melão
Ingredientes
- 1 melão cantaloupe
- 1 colher de sopa de açúcar
- 1/4 de xícara de chá de leite de amêndoas
Modo de preparo
Corte o melão, retire a casca e as sementes e pique em pedaços grandes. Em um liquidificador, bata os pedaços de melão, o açúcar e o leite até obter uma mistura homogênea . Transfira a mistura batida para formas de picolé e leve ao freezer por 12 horas ou até que esteja firme. Desenforme e sirva.
Banoffee
Ingredientes
Base
- 200 g de bolacha de maisena vegana
- 4 colheres de sopa de óleo de coco derretido
Doce de leite
- 1 xícara de chá de açúcar demerara
- 200 ml de leite de coco caseiro
- 1 colher de sopa de óleo de coco
- 1 colher de chá de essência de baunilha
Recheio
- 4 bananas maduras
Chantili
- 200 g creme de leite de amêndoas
- 2 colheres de sopa de emulsificante
- 2 colheres de sopa de açúcar
- 1 colher de chá de essência de baunilha
Montagem
- Canela em pó para polvilhar
Modo de preparo
Base
Triture as bolachas em um processador ou liquidificador até virar uma farofa fina. Em um recipiente, misture com o óleo de coco até formar uma massa úmida. Forre o fundo de uma forma de fundo removível (aproximadamente 20 cm de diâmetro) com a massa, pressionando bem para firmar. Leve à geladeira enquanto prepara os outros ingredientes.
Doce de leite vegano
Em uma panela, derreta o açúcar em fogo baixo até virar um caramelo (mexendo de vez em quando para não queimar). Adicione o leite de coco aos poucos, mexendo sempre até que o açúcar derreta novamente e forme um doce de leite cremoso. Acrescente o óleo de coco e a baunilha, misture e cozinhe por mais alguns minutos até engrossar. Desligue o fogo e deixe esfriar completamente antes de usar.
Chantili
Em uma batedeira , bata todos os ingredientes até formar um chantili cremoso e consistente. Reserve na geladeira.
Montagem
Retire a base da geladeira e espalhe o doce de leite vegano por cima, de forma uniforme. Corte as bananas em rodelas e coloque sobre o doce de leite, formando uma camada. Cubra com o chantili, alisando com uma espátula ou colher. Polvilhe canela em pó para decorar. Leve à geladeira por pelo menos 1 hora antes de servir, para que o banoffee fique bem firme e geladinho.
Musse de maracujá
Ingredientes
- 1 xícara de chá de suco de maracujá concentrado
- 400 ml de leite de castanha-de-caju caseiro
- 1/2 xícara de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de água
- 1 colher de sopa de amido de milho
- 1 colher de chá de agar-agar (gelatina vegetal)
- 1/4 de xícara de chá de água
Modo de preparo
Em uma panela, misture o amido de milho com 1/2 xícara de chá de água até dissolver completamente. Acrescente o leite e o açúcar à mistura de amido. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar levemente. Isso criará uma base cremosa para a mousse.
Em outra panela, dissolva o agar-agar em 1/4 de xícara de água e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até ferver por cerca de 1 minuto (o agar-agar precisa ferver para ativar seu poder de gelificação).
Retire a base de leite vegetal do fogo, adicione o suco de maracujá e o agar-agar ativado, misturando bem até que fique homogêneo. Coloque essa mistura no liquidificador e bata por 1-2 minutos para incorporar mais ar, deixando a mousse mais leve e aerada.
Distribua a mistura em taças individuais ou em uma tigela grande e leve à geladeira por pelo menos 3 horas, ou até firmar. Sirva em seguida.