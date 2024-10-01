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Confira 5 receitas veganas para o jantar

Aprenda a preparar deliciosas receitas sem ingredientes de origem animal
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 01 de Outubro de 2024 às 19:36

Lasanha de berinjela (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Lasanha de berinjela Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock
Segundo informações da  Academy of Nutrition and Dietetics , uma dieta vegana bem planejada é adequada para todas as fases da vida e pode reduzir em até 30% o risco de doenças crônicas, como diabetes tipo 2 e hipertensão.
Além disso, refeições livres de ingredientes e exploração animal ajudam a preservar o meio ambiente. Pensando nisso, preparamos cinco receitas veganas deliciosas para o jantar. Confira abaixo!

Lasanha de berinjela

Ingredientes:

  • 2 berinjelas
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Óleo para untar
Molho de tomate
  • 6 tomates maduros
  • 4 dentes de alho picados
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Óleo para refogar
  • 1 xícara de chá de água
Molho branco
  • 1 xícara de chá de castanhas-de-caju cruas
  • 2 xícaras de chá de água fria
  • 1 pitada de noz-moscada ralada
  • 2 colheres de sopa de amido de milho
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • Água para demolho das castanhas

Modo de preparo:

Lave as berinjelas, corte-as no sentido do comprimento e salpique sal. Coloque as fatias em um escorredor até pararem de soltar água. Grelhe-as em uma frigideira em fogo médio, tempere com sal, pimenta-do-reino e reserve.
Molho de tomate
Lave os tomates, corte-os e bata no liquidificador até obter um purê. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e aqueça em fogo médio. Doure o alho picado e acrescente o purê de tomate. Adicione a água, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Tampe a panela e deixe cozinhar por 5 minutos. Reserve.
Molho branco
Em um recipiente com água, deixe as castanhas de molho por 1 hora. Após, escorra e bata no liquidificador com a água fria até obter um leite. Acrescente o amido de milho e bata novamente até obter uma mistura homogênea. Coloque essa mistura em uma panela e leve ao fogo médio até engrossar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Retire do fogo e reserve.

Montagem

Unte um refratário com óleo e cubra com molho de tomate. Alterne camadas de berinjela, molho branco e molho de tomate. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.
Dica: polvilhe com castanhas de caju trituradas e decore com manjericão.

Bolinhos de brócolis e abobrinha

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de brócolis picado
  • 1 abobrinha ralada
  • 1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico
  • 1 colher de sopa de linhaça dourada triturada
  • 3 colheres de sopa de água
  • 1 colher de chá de alho em pó
  • 1/2 colher de chá de sal
  • 2 colheres de sopa de cebolinha picada
  • 1 colher de chá de suco de limão
  • Azeite de oliva para grelhar
  • 1/2 xícara de chá de iogurte natural vegano
  • 1 colher de chá de suco de limão
  • 1 colher de sopa de endro fresco picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma tigela pequena, misture a linhaça com a água. Deixe descansar até formar uma consistência gelatinosa. Depois, em uma tigela grande, misture o brócolis picado e a abobrinha ralada. Esprema a abobrinha ralada em um pano limpo para remover o excesso de água antes de adicionar.
Adicione a farinha de grão-de-bico, a linhaça, o alho em pó, o sal, a pimenta-do-reino, a cebolinha e o suco de limão aos vegetais. Misture bem até obter uma massa que seja possível modelar em bolinhos. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e adicione um pouco de azeite de oliva. Modele os bolinhos e coloque na frigideira. Em seguida, deixe-os fritar por 5 minutos de cada lado.
Em uma tigela, misture o iogurte vegano, o suco de limão, o endro, o sal e a pimenta-do-reino. Sirva os bolinhos acompanhados do molho de iogurte vegano, com folhas verdes frescas ao lado para decorar.

Ensopado de feijão com milho e pimentões

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de feijão-vermelho cozido
  • 400 g de tomates pelados picados
  • 1 xícara de chá de milho-verde
  • 1 pimentão vermelho picado
  • 1 pimentão amarelo picado
  • 1 cebola picada
  • 3 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de cominho em pó
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 2 xícaras de chá de caldo de legumes
  • Suco de 1/2 limão
  • Folhas de coentro e salsinha para decorar

Modo de preparo:

Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola picada e refogue até ficar macia e translúcida. Adicione o alho picado e refogue por mais 2 minutos. Acrescente os pimentões vermelho e amarelo picados à panela e cozinhe até começarem a amolecer. Adicione o cominho, a páprica defumada e misture bem.
Adicione os tomates pelados picados, o milho-verde, o feijão-vermelho cozido e o caldo de legumes. Misture bem e tempere com sal e pimenta-do-reino. Deixe o ensopado ferver, depois reduza o fogo para médio-baixo e deixe cozinhar por aproximadamente 25 minutos, mexendo ocasionalmente, até os legumes estarem bem macios e o caldo engrossar. Desligue o fogo e adicione o suco de limão para dar um toque de acidez. Decore com folhas de coentro e salsinha e sirva quente.
Batata-doce recheada (Imagem: Tatjana Baibakova | Shutterstock)
Batata-doce recheada Crédito: Imagem: Tatjana Baibakova | Shutterstock

Batata-doce recheada

Ingredientes:

Batatas assadas
  • 2 batatas-doces
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 pitada de sal
Recheio
  • 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido
  • 1 xícara de chá de tomates-cereja cortados em rodelas
  • 1 colher de sopa de óleo vegetal
  • 4 colheres de sopa de molho de tomate concentrado
  • 1 colher de chá de sal
  • 1 colher de sopa de cebola picada
  • 1 colher de chá de alho picado
  • 1/2 xícara de chá de folhas de espinafre cortadas em tiras
  • 200 ml de água
  • Queijo vegano ralado a gosto

Modo de preparo:

Batatas assadas
Lave as batatas-doces em água corrente, fure-as e adicione um pouco de sal. Coloque em uma forma e regue com um pouco de azeite. Leve ao forno preaquecido a 250 °C por aproximadamente 1 hora ou até ficarem macias.
Recheio
Em uma frigideira, aqueça o óleo vegetal em fogo médio e acrescente a cebola e o alho. Quando a cebola estiver levemente dourada, adicione os tomates, o grão-de-bico , o molho de tomate e o sal. Cubra com a água e deixe cozinhar em fogo baixo por aproximadamente 15 minutos ou até o líquido reduzir pela metade. Acrescente o espinafre, misture ligeiramente e desligue o fogo.

Montagem

Coloque as batatas assadas dentro de um recipiente e corte-as ao meio, sem separar. Acrescente o recheio, cubra com queijo vegano ralado e sirva.

Risoto

Ingredientes

  • 1 litro e meio de água
  • 1 xícara de chá de arroz arbóreo
  • 1 xícara de chá de leite de castanha-de-caju
  • 300 g de tomate-cereja
  • Folhas de um ramo de manjericão fresco
  • 1 cebola
  • 1 xícara de chá de vinho branco seco
  • 2 dentes de alho picados
  • 3 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de açúcar mascavo
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água, metade da cebola, 1 dente de alho e metade do manjericão. Deixe ferver até obter um caldo de legumes. Reserve. Em uma assadeira, coloque os tomates-cereja, 2 colheres de sopa de azeite de oliva, sal, pimenta-do-reino, o restante do manjericão e o açúcar mascavo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos, mexa a cada 10 minutos. Reserve.
Em uma panela, refogue a cebola e o alho restantes com 1 colher de sopa de azeite, até que fiquem bem dourados. Adicione o arroz arbóreo e mexa. Acrescente o vinho e misture até evaporar. Vá acrescentando o caldo de legumes aos poucos (1 concha por vez) sem parar de mexer. Faça esse processo até o arroz ficar al dente . Adicione o leite de castanha-de-caju e mexa. Desligue o fogo e acrescente os tomates e o azeite de oliva. Misture bem e Sirva em seguida.

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