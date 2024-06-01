Conheça 5 receitas de bolo de chocolate vegano

Os bolos de chocolate são um clássico no café da manhã ou no lanche da tarde. Saborosos e fofinhos, eles são fáceis de fazer e podem ser preparados sem ingredientes de origem animal. Isso porque ovos, leite e manteiga podem ser facilmente substituídos no preparo de massas, caldas e coberturas. Pensando nisso, selecionamos 5 receitas de bolos veganos simples de fazer. Experimente!
Bolo de chocolate com cobertura
Ingredientes
Massa
- 3 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1 xícara de chá de cacau em pó
- 1 1/2 xícara de chá de água
- 1/3 de xícara de chá de óleo de coco
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 pitada de sal
- Óleo de coco para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Cobertura
- 2 xícaras de chá de água
- 1 xícara de chá de cacau em pó
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1 colher de sopa de óleo de coco
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, coloque a água, o açúcar, o óleo de coco, a farinha de trigo, o cacau e o sal e misture. Junte o fermento químico e mexa até obter uma massa homogênea. Reserve. Unte uma assadeira redonda com óleo de coco, enfarinhe com farinha de trigo e despeje a massa sobre ela. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos ou até dourar. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e reserve.
Cobertura
Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até reduzir e engrossar. Após, desligue o fogo, despeje a cobertura sobre o bolo e sirva em seguida.
Bolo de chocolate com paçoca
Ingredientes
- 3 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 1/2 xícara de chá de água
- 5 paçocastrituradas
- 3/4 de xícara de chá de açúcar
- 3/4 de xícara de chá de cacau em pó
- 1/2 xícara de chá de óleo de coco
- 2 colheres de sopa de fermento químico em pó
- 1 pitada de sal
- Óleo de coco para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o açúcar, o cacau em pó e o sal e misture. Adicione o óleo de coco e a água e mexa até obter uma consistência homogênea. Acrescente a paçoca, o fermento químico e misture para incorporar com os demais ingredientes. Reserve. Unte uma assadeira com óleo de coco, enfarinhe com farinha de trigo, despeje a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.
Bolo de chocolate com calda de morango
Ingredientes
Massa
- 3 xícaras de chá de farinha de trigo
- 2 xícaras de chá de cacau em pó
- 2 xícaras de chá de açúcar
- 1 xícara de chá de óleo de coco
- 1/2 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 xícara de chá de água quente
- Óleo de coco para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Calda
- 1/2 xícara de chá de castanha-de-caju picada
- 3/4 de xícara de chá de açúcar
- 100 g de morango picado
- 200 g de creme de leite de amêndoas
- 1 colher de sopa de suco de limão
- 1 pitada de sal
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto a água, e misture. Adicione a água e mexa até obter uma massa homogênea. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e reserve.
Calda
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência lisa. Após, despeje a calda sobre o bolo e sirva em seguida.
Petit gateau com calda de chocolate
Ingredientes
Bolo
- 1/4 de xícara de chá de óleo de coco
- 140 g de chocolate 70% cacau picado (vegano)
- 2 colheres de sopa de linhaça triturada
- 1/2 xícara de chá de água
- 2/3 de xícara de chá de açúcar mascavo
- 1/3 de xícara de chá de cacau em pó sem açúcar
- 1/3 de xícara de chá de fécula de araruta
- Óleo de coco para untar
Calda
- 1/2 xícara de chá de melado de cana
- 1/4 de xícara de chá de água
- 2 colheres de sopa de cacau em pó
Modo de preparo
Bolo
Em um recipiente, coloque a água e a linhaça, misture e deixe descansar por 10 minutos. Em banho-maria, derreta o chocolate e o óleo de coco juntos. Misture e reserve. Em um recipiente, coloque o cacau em pó, o açúcar mascavo, a fécula de araruta e mexa. Junte a linhaça e o chocolate derretido e misture até obter uma consistência homogênea. Reserve. Unte formas de cupcake com óleo de coco, distribua a massa sobre elas e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 18 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e reserve.
Calda
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture até obter uma consistência homogênea. Após, despeje a calda sobre os bolinhos e sirva em seguida.
Dica: sirva com sorvete e com folhas de hortelã.
Bolo de chocolate com banana
Ingredientes
- 1 xícara de chá de banana amassada
- 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo
- 1/4 de xícara de chá de água
- 1/4 de xícara de chá de óleo de coco
- 1 colher de chá de vinagre
- 1/2 colher de chá de essência de baunilha
- 45 g de aveia em flocos
- 95 g de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de cacau em pó 100%
- 1/2 colher de chá de fermento químico em pó
- 1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio
- 1/4 de colher de chá de sal
- Chocolate 70% cacau vegano a gosto
- Óleo de coco para untar
- Farinha de aveia para enfarinhar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque os ingredientes líquidos e misture. Em outro recipiente, coloque os ingredientes secos, exceto o chocolate 70% cacau, e mexa. Junte ambos e misture até obter uma massa homogênea. Por último, adicione o chocolate 70% cacau e mexa para incorporar. Unte uma forma de bolo inglês com óleo de coco e enfarinhe com farinha de aveia, disponha a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 50 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.