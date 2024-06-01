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Conheça 5 receitas de bolo de chocolate vegano

Aprenda a preparar opções deliciosas, fofinhas e sem ingredientes de origem animal. Além disso, super fáceis de fazer
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 01 de Junho de 2024 às 11:03

Imagem Edicase Brasil
Bolo de chocolate com cobertura  Crédito: Marcus Z-pics | Shutterstock
Os bolos de chocolate são um clássico no café da manhã ou no lanche da tarde. Saborosos e fofinhos, eles são fáceis de fazer e podem ser preparados sem ingredientes de origem animal. Isso porque ovos, leite e manteiga podem ser facilmente substituídos no preparo de massas, caldas e coberturas. Pensando nisso, selecionamos 5 receitas de bolos veganos simples de fazer. Experimente!

Bolo de chocolate com cobertura

Ingredientes

Massa
  • 3 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1 xícara de chá de cacau em pó
  • 1 1/2 xícara de chá de água
  • 1/3 de xícara de chá de óleo de coco
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 pitada de sal
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
Cobertura
  • 2 xícaras de chá de água
  • 1 xícara de chá de cacau em pó
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1 colher de sopa de óleo de coco

Modo de preparo

Massa
Em um recipiente, coloque a água, o açúcar, o óleo de coco, a farinha de trigo, o cacau e o sal e misture. Junte o fermento químico e mexa até obter uma massa homogênea. Reserve. Unte uma assadeira redonda com óleo de coco, enfarinhe com farinha de trigo e despeje a massa sobre ela. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos ou até dourar. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e reserve.
Cobertura
Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até reduzir e engrossar. Após, desligue o fogo, despeje a cobertura sobre o bolo e sirva em seguida.

Bolo de chocolate com paçoca

Ingredientes

  • 3 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 1/2 xícara de chá de água
  • 5 paçocastrituradas
  • 3/4 de xícara de chá de açúcar
  • 3/4 de xícara de chá de cacau em pó
  • 1/2 xícara de chá de óleo de coco
  • 2 colheres de sopa de fermento químico em pó
  • 1 pitada de sal
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o açúcar, o cacau em pó e o sal e misture. Adicione o óleo de coco e a água e mexa até obter uma consistência homogênea. Acrescente a paçoca, o fermento químico e misture para incorporar com os demais ingredientes. Reserve. Unte uma assadeira com óleo de coco, enfarinhe com farinha de trigo, despeje a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.

Bolo de chocolate com calda de morango

Ingredientes

Massa
  • 3 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 2 xícaras de chá de cacau em pó
  • 2 xícaras de chá de açúcar
  • 1 xícara de chá de óleo de coco
  • 1/2 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 xícara de chá de água quente
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
Calda
  • 1/2 xícara de chá de castanha-de-caju picada
  • 3/4 de xícara de chá de açúcar
  • 100 g de morango picado
  • 200 g de creme de leite de amêndoas
  • 1 colher de sopa de suco de limão
  • 1 pitada de sal

Modo de preparo

Massa
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto a água, e misture. Adicione a água e mexa até obter uma massa homogênea. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e reserve.
Calda
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência lisa. Após, despeje a calda sobre o bolo e sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Petit gateau com calda de chocolate Crédito: jrslompo | Shutterstock

Petit gateau com calda de chocolate

Ingredientes

Bolo
  • 1/4 de xícara de chá de óleo de coco
  • 140 g de chocolate 70% cacau picado (vegano)
  • 2 colheres de sopa de linhaça triturada
  • 1/2 xícara de chá de água
  • 2/3 de xícara de chá de açúcar mascavo
  • 1/3 de xícara de chá de cacau em pó sem açúcar
  • 1/3 de xícara de chá de fécula de araruta
  • Óleo de coco para untar
Calda
  • 1/2 xícara de chá de melado de cana
  • 1/4 de xícara de chá de água
  • 2 colheres de sopa de cacau em pó

Modo de preparo

Bolo
Em um recipiente, coloque a água e a linhaça, misture e deixe descansar por 10 minutos. Em banho-maria, derreta o chocolate e o óleo de coco juntos. Misture e reserve. Em um recipiente, coloque o cacau em pó, o açúcar mascavo, a fécula de araruta e mexa. Junte a linhaça e o chocolate derretido e misture até obter uma consistência homogênea. Reserve. Unte formas de cupcake com óleo de coco, distribua a massa sobre elas e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 18 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e reserve.
Calda
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture até obter uma consistência homogênea. Após, despeje a calda sobre os bolinhos e sirva em seguida.
Dica: sirva com sorvete e com folhas de hortelã.

Bolo de chocolate com banana

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de banana amassada
  • 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo
  • 1/4 de xícara de chá de água
  • 1/4 de xícara de chá de óleo de coco
  • 1 colher de chá de vinagre
  • 1/2 colher de chá de essência de baunilha
  • 45 g de aveia em flocos
  • 95 g de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de cacau em pó 100%
  • 1/2 colher de chá de fermento químico em pó
  • 1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio
  • 1/4 de colher de chá de sal
  • Chocolate 70% cacau vegano a gosto
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ingredientes líquidos e misture. Em outro recipiente, coloque os ingredientes secos, exceto o chocolate 70% cacau, e mexa. Junte ambos e misture até obter uma massa homogênea. Por último, adicione o chocolate 70% cacau e mexa para incorporar. Unte uma forma de bolo inglês com óleo de coco e enfarinhe com farinha de aveia, disponha a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 50 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.

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