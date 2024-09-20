5 receitas práticas para aproveitar as sobras do churrasco

Está sem ideias do que fazer com os alimentos que restaram do churrasco? Uma ótima dica é reaproveitá-los.
Com um toque de criatividade, é possível transformar as carnes que sobraram em pratos deliciosos, garantindo uma refeição irresistível e evitando o desperdício.
A seguir, confira cinco receitas práticas para para aproveitar as sobras do churrasco!
Arroz carreteiro
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de arroz
- 1 cebola descascada e picada
- 6 dentes de alho descascados e amassados
- 1 tomate sem sementes e picado
- 600 g de sobras de churrasco (linguiça, carne e frango)
- 2 colheres de sopa de óleo
- Sal a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte as carnes e o tomate e refogue por mais 5 minutos. Acrescente o arroz e misture. Cubra com água, coloque sal e cozinhe até secar. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Dica: sirva decorado com pimenta-dedo-de-moça.
Salada com músculo desfiado
Ingredientes:
- 600 g de músculo
- 2 cebolas descascadas e fatiadas
- 2 tomates sem sementes e picados
- 1 colher de sopa de salsinha picada
- 1 pimentão verde sem sementes e picado
- 1/4 xícara de chá de azeite
- 1/4 xícara de chá de vinagre
- Sal a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque as sobras de músculo e desfie. Tempere com sal, vinagre e azeite e misture. Adicione o restante dos ingredientes e mexa para incorporar. Cubra com papel-alumínio e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.
Sanduíche de churrasco
Ingredientes:
- 1 tomate sem sementes e fatiado
- 2 fatias de pão de hambúrguer
- 2 pedaços de carne de churrasco
- 2 folha de alface higienizadas
- 1 fatia de queijo
- Maionese a gosto
Modo de preparo:
Com a ajuda de uma faca, passe a maionese nas fatias de pão. Reserve. Em uma frigideira, coloque os pedaços de carne e, sobre eles, o queijo. Leve ao fogo médio até o queijo derreter. Depois, disponha a carne sobre uma das fatias de pão e cubra com as folhas de alface e o tomate. Finalize com a outra fatia de pão e sirva em seguida.
Croquete de carne assada
Ingredientes:
- 1 kg de carne assada cortada em pedaços
- 2 ovos batidos
- 1/2 cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e amassado
- Sal, salsinha picada e farinha de trigo a gosto
- Farinha de rosca para empanar
- Óleo para fritar
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque a carne e triture bem. Adicione o sal, salsinha, a cebola e o alho e mexa para incorporar. Acrescente a farinha de trigo e um ovo e misture até obter uma massa homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com o restante massa e passe no ovo reservado. Empane na farinha de rosca e frite no óleo quente até dourar. Sirva em seguida.
Ragu
Ingredientes:
- 400 g de sobras de churrasco picadas
- 1 cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 1 xícara de chá de polpa de tomate
- 1 cenoura descascada e picada
- 1 colher de chá de pimenta-dedo-de-moça
- 4 colheres de sopa de vinho tinto seco
- Sal e azeite a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte as sobras de churrasco e refogue por 2 minutos. Acrescente a polpa de tomate, a pimenta-dedo-de-moça, o vinho tinto e o sal e misture. Cozinhe até o molho encorpar e sirva em seguida.