Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dia a dia

5 receitas práticas para aproveitar as sobras do churrasco

Com um toque de criatividade, é possível transformar as carnes que sobraram em pratos deliciosos e evitar o desperdício
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 20 de Setembro de 2024 às 15:10

Imagem Edicase Brasil
Arroz carreteiro  Crédito: Structured Vision | Shutterstock
Está sem ideias do que fazer com os alimentos que restaram do churrasco? Uma ótima dica é reaproveitá-los.
Com um toque de criatividade, é possível transformar as carnes que sobraram em pratos deliciosos, garantindo uma refeição irresistível e evitando o desperdício.
A seguir, confira cinco receitas práticas para para aproveitar as sobras do churrasco!

Arroz carreteiro

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de arroz
  • 1 cebola descascada e picada
  • 6 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 600 g de sobras de churrasco (linguiça, carne e frango)
  • 2 colheres de sopa de óleo
  • Sal a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte as carnes e o tomate e refogue por mais 5 minutos. Acrescente o arroz e misture. Cubra com água, coloque sal e cozinhe até secar. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Dica: sirva decorado com pimenta-dedo-de-moça.

Salada com músculo desfiado

Ingredientes:

  • 600 g de músculo
  • 2 cebolas descascadas e fatiadas
  • 2 tomates sem sementes e picados
  • 1 colher de sopa de salsinha picada
  • 1 pimentão verde sem sementes e picado
  • 1/4 xícara de chá de azeite
  • 1/4 xícara de chá de vinagre
  • Sal a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque as sobras de músculo e desfie. Tempere com sal, vinagre e azeite e misture. Adicione o restante dos ingredientes e mexa para incorporar. Cubra com papel-alumínio e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.

Sanduíche de churrasco

Ingredientes:

  • 1 tomate sem sementes e fatiado
  • 2 fatias de pão de hambúrguer
  • 2 pedaços de carne de churrasco
  • 2 folha de alface higienizadas
  • 1 fatia de queijo
  • Maionese a gosto

Modo de preparo:

Com a ajuda de uma faca, passe a maionese nas fatias de pão. Reserve. Em uma frigideira, coloque os pedaços de carne e, sobre eles, o queijo. Leve ao fogo médio até o queijo derreter. Depois, disponha a carne sobre uma das fatias de pão e cubra com as folhas de alface e o tomate. Finalize com a outra fatia de pão e sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Croquete de carne assada Crédito: Liv Gaunt | Shutterstock

Croquete de carne assada

Ingredientes:

  • 1 kg de carne assada cortada em pedaços
  • 2 ovos batidos
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • Sal, salsinha picada e farinha de trigo a gosto
  • Farinha de rosca para empanar
  • Óleo para fritar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque a carne e triture bem. Adicione o sal, salsinha, a cebola e o alho e mexa para incorporar. Acrescente a farinha de trigo e um ovo e misture até obter uma massa homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com o restante massa e passe no ovo reservado. Empane na farinha de rosca e frite no óleo quente até dourar. Sirva em seguida.

Ragu

Ingredientes:

  • 400 g de sobras de churrasco picadas
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • 1 xícara de chá de polpa de tomate
  • 1 cenoura descascada e picada
  • 1 colher de chá de pimenta-dedo-de-moça
  • 4 colheres de sopa de vinho tinto seco
  • Sal e azeite a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte as sobras de churrasco e refogue por 2 minutos. Acrescente a polpa de tomate, a pimenta-dedo-de-moça, o vinho tinto e o sal e misture. Cozinhe até o molho encorpar e sirva em seguida.

Veja Também

Churrascada com carne à vontade e bebida liberada é atração na Serra

Veja receitas e dicas para fazer um churrasco perfeito

Choripán com vinagrete de cebola é uma boa receita para churrasco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem são os PMs afastados por omissão ao verem colega matar mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Jovem morre após ser atropelado por moto e carreta na BR 101, em Jaguaré
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados