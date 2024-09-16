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6 horas de festa

Churrascada com carne à vontade e bebida liberada é atração na Serra

Churrascada Gaúcha do Steffen Centro de Eventos acontece neste domingo (22), com shows de Os Gaudérios, Tchê Brasil e Os Santannas
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 16 de Setembro de 2024 às 20:22

Churrasco no espeto
Churrascada promete mais de 2 toneladas de carne em seis horas de evento Crédito: Shutterstock
Uma grande festa regada a churrasco vai celebrar a cultura gaúcha no Espírito Santo no próximo domingo (22/09), com danças típicas, shows musicais e bebida liberada: é a Churrascada Gaúcha Steffen, que promete mais de 2 toneladas de carne em seis horas de evento.    
A churrascada, que será realizada das 10h às 16h, comemora o Dia do Gaúcho (celebrado nacionalmente na sexta, dia 20 de setembro). Uma das atrações inéditas da programação é o grupo de danças gaúchas Os Gaudérios, que vem pela primeira vez ao Estado.
O sanfoneiro Donato Fontana, os grupos Tchê Brasil, Os Santannas e Sanfonada e as duplas Erick & Eduardo e Zé Felipe & Romário completam o line-up.
Os Gaudérios
Grupo de dança Os Gaudérios vem pela primeira vez ao Estado Crédito: Os Gaudérios/Divulgação
Alcatra, maminha, costela gaúcha, linguiça de pernil suíno, costelinha e lombo de porco, leitão e cordeiro no rolete, tulipa de frango, ancho, chorizo e chuleta estão entre os cortes garantidos na brasa, assados em espeto ou na parrilha. 
Outro destaque do menu churrasqueiro é a costela gaúcha, preparada no fogo de chão. As bebidas serão servidas à vontade, no formato open bar, e a lista inclui chope, cerveja, vinho, refrigerante, água e suco.

CONCURSO DE TRAJES GAÚCHOS

Outra novidade dessa edição da churrascada é a premiação de traje gaúcho, que vai eleger os melhores looks nas categorias Prenda Gaúcha e Peão Gaúcho, valendo R$ 500. Crianças também poderão concorrer como Prendinha Gaúcha e Peãozinho Gaúcho, concorrendo ao prêmio de R$ 250. 
Com estrutura pensada para receber o público infantil, o evento terá área kids com brinquedos para crianças de 3 a 12 anos.
Os interessados em participar da festa podem adquirir os últimos ingressos no site LeBillet, e as mesas já estão esgotadas. Nesta edição, o público esperado é de 2 mil pessoas.
CHURRASCADA GAÚCHA STEFFEN
Quando: 22 de setembro de 2024 (domingo)
Horário: das 10h às 16h
Onde: Steffen Centro de Eventos. Rodovia ES-010, Km 4, Jardim Limoeiro, Serra 
Ingresso: R$ 270 (individual), R$ 130 (crianças de 7 a 12 anos) e R$ 80 (crianças de 3 a 6 anos). Mesas esgotadas. Vendas pelo site LeBillet 
Mais informações: (27) 99994-6535, 98132-3232 e @steffeneventos.

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