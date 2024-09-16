Churrascada com carne à vontade e bebida liberada é atração na Serra

Churrascada promete mais de 2 toneladas de carne em seis horas de evento Crédito: Shutterstock

Churrascada Gaúcha Steffen, que promete mais de 2 toneladas de carne em seis horas de evento. Uma grande festa regada a churrasco vai celebrar a cultura gaúcha no Espírito Santo no próximo domingo (22/09), com danças típicas, shows musicais e bebida liberada: é a, que promete mais de 2 toneladas de carne em seis horas de evento.

A churrascada, que será realizada das 10h às 16h, comemora o Dia do Gaúcho (celebrado nacionalmente na sexta, dia 20 de setembro). Uma das atrações inéditas da programação é o grupo de danças gaúchas Os Gaudérios, que vem pela primeira vez ao Estado.

O sanfoneiro Donato Fontana, os grupos Tchê Brasil, Os Santannas e Sanfonada e as duplas Erick & Eduardo e Zé Felipe & Romário completam o line-up.

Grupo de dança Os Gaudérios vem pela primeira vez ao Estado Crédito: Os Gaudérios/Divulgação

Alcatra, maminha, costela gaúcha, linguiça de pernil suíno, costelinha e lombo de porco, leitão e cordeiro no rolete, tulipa de frango, ancho, chorizo e chuleta estão entre os cortes garantidos na brasa, assados em espeto ou na parrilha.

Outro destaque do menu churrasqueiro é a costela gaúcha, preparada no fogo de chão. As bebidas serão servidas à vontade, no formato open bar, e a lista inclui chope, cerveja, vinho, refrigerante, água e suco.

CONCURSO DE TRAJES GAÚCHOS

Outra novidade dessa edição da churrascada é a premiação de traje gaúcho, que vai eleger os melhores looks nas categorias Prenda Gaúcha e Peão Gaúcho, valendo R$ 500. Crianças também poderão concorrer como Prendinha Gaúcha e Peãozinho Gaúcho, concorrendo ao prêmio de R$ 250.

Com estrutura pensada para receber o público infantil, o evento terá área kids com brinquedos para crianças de 3 a 12 anos.

Os interessados em participar da festa podem adquirir os últimos ingressos no site LeBillet, e as mesas já estão esgotadas. Nesta edição, o público esperado é de 2 mil pessoas.