Veja receitas e dicas para fazer um churrasco perfeito

Fazer churrasco é uma ótima pedida para reunir a família em qualquer ocasião. Para tornar o evento ainda mais especial, é necessário compreender alguns truques que irão deixar a sua carne mais saborosa e suculenta.
Nesse sentido, a nutricionista Renata Guirau selecionou quatro dicas para você preparar um churrasco saudável para o seu pai, além de receitas de acompanhamento para uma refeição completa e nutritiva.
DICAS PARA UM CHURRASCO SABOROSO E SAUDÁVEL
1
Evite o óleo
Segundo a nutricionista, o excesso de óleo no preparo dos alimentos é uma das principais práticas que devem ser evitadas. “Preparo assado em forno elétrico ou a gás, grelhados, cozidos ou feitos na air fryer são formas saudáveis de se preparar as carnes. O ideal é evitar preparações que envolvam fritura por imersão, que é quando a carne precisa ser mergulhada no óleo quente para ser frita”, ensina a especialista.
2
Utilize o carboidrato como acompanhamento
Do ponto de vista nutricional, como os itens tradicionais do churrasco envolvem fontes de proteínas e gorduras, é importante agregar outros nutrientes para que a refeição fique completa. Uma opção de carboidrato sempre cai bem: arroz, mandioca cozida, batata assada na churrasqueira ou mesmo na salada de maionese, feijão-tropeiro e as farofas são ótimos exemplos. “Acrescentar vegetais faz toda a diferença. Saladas como a de rúcula ou [a] de alface [e] vinagretes que podem ter componentes além dos tradicionais cebola e tomate costumam agradar bastante”, diz Renata.
3
Aproveite os vegetais e as frutas
Outra opção muito nutritiva é preparar vegetais na churrasqueira. Pimentões, berinjela, abobrinha, tomate, cenoura, aspargos, cebolas em pétalas e até cogumelos ficam muito saborosos. Frutas, como o abacaxi com canela e a banana, ficam mais suculentas quando assadas na grelha e enriquecem a refeição. As frutas ácidas, como laranja, mexerica e principalmente o abacaxi, devem fazer parte do cardápio, pois, por serem fontes de vitamina C, favorecem melhor absorção de ferro e ajudam na digestão.
4
Desfrute das cervejas no preparo das carnes
A cerveja é um item sempre presente nos churrascos, seja para ingestão ou no preparo das carnes. “Quando utilizada como parte da preparação, o álcool evapora quando o alimento estiver exposto ao calor, e o prato fica seguro inclusive para as crianças. No entanto, vale lembrar que o consumo de bebidas alcoólicas sempre deve ocorrer com moderação”, alerta a especialista.
5 RECEITAS PARA UM CHURRASCO COMPLETO
Fraldinha na cerveja
INGREDIENTES:
- 1 kg de fraldinha
- 350ml de cerveja preta
- 3 dentes de alho descascados e amassados
- 2 colheres (sopa) de extrato de tomate
- 1 colher (sopa) de vinagre de vinho tinto
- 4 colheres (sopa) de azeite
- Sal, pimenta-do-reino moída e tomilho a gosto
COMO FAZER: em um recipiente com tampa, coloque o alho, o azeite, o extrato de tomate, o vinagre, o sal, a pimenta-do-reino e a cerveja e misture bem. Adicione a carne e o tomilho e mexa para incorporar. Tampe e leve à geladeira por 2 horas. Após, transfira a carne para a churrasqueira e asse até que ela fique levemente rosada por dentro e tostada por fora.
Molho chimichurri para salada
INGREDIENTES:
- 10g de salsinha desidratada
- 10g de alho desidratado
- 10g de cebola desidratada
- 5g de pimenta-calabresa desidratada
- 200ml de azeite
- 100ml de vinagre de vinho branco
- 5g de cebolinha desidratada
- 5g de louro em pó
- 5g de orégano desidratado
COMO FAZER: em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture bem. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira de um dia para o outro. Sirva em seguida.
Costela assada ao molho barbecue
INGREDIENTES:
- 5kg de costela
- 1 cebola descascada e ralada
- 2 dentes de alho descascados e ralados
- 2 colheres de sopa de açúcar mascavo
- 100ml de vinagre de arroz
- 100ml de água
- 2 colheres (sopa) de molho inglês
- 2 xícaras (chá) de ketchup
- 1 colher (sopa) de mostarda amarela
- 2 colheres (sopa) de mel
- 1 pitada de páprica picante
- 1 colher (café) de sal
- Azeite a gosto
COMO FAZER: em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o vinagre, o ketchup, o açúcar mascavo, a água, a mostarda, o mel e o molho inglês e misture para incorporar. Tempere com o sal e a páprica. Reduza o fogo e cozinhe por 20 minutos. Enquanto isso, asse a peça de costela na churrasqueira. Após, desligue o fogo e passe o molho na carne. Sirva em seguida. Dica: esprema 1/4 de um limão em cima da carne.
Espetinho de vegetais
INGREDIENTES:
- 1 pimentão amarelo sem sementes e cortado em cubos
- 1 cenoura descascada e cortada em fatias
- 1 batata-doce roxa descascada e cortada em cubos
- 2 cebolas descascadas e cortadas em meia-lua
- Sal e azeite a gosto
- Espetinhos de churrasco
COMO FAZER: nos espetinhos para churrasco, coloque o pimentão amarelo, a cenoura, a batata-doce e finalize com a cebola. Tempere com azeite e sal e leve para a churrasqueira até que os vegetais fiquem bem dourados. Sirva em seguida.
Cogumelos grelhados
INGREDIENTES:
- 5 cogumelos Portobelo
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 2 colheres (sopa) de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
COMO FAZER: em um recipiente, coloque o azeite, o sal, a pimenta-do-reino e o alho e misture até obter uma pasta. Após, tempere os cogumelos com a mistura e leve à churrasqueira até dourar. Sirva em seguida.