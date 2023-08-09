Vinhos para o Dia dos Pais: lista inclui rótulo do ES e promoções

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Norton Barrel Selection Pinot Noir 2021 (Argentina)

Algumas pessoas costumam dizer que a Pinot Noir é uma uva mais fraquinha. De fato, os taninos dela são mais delicados, e quando o rótulo é jovem demais apresenta muita fruta. Mas no mundo do vinho tudo é relativo, e esse rótulo argentino é uma boa contradição. O Norton Barrel é de uma Pinot cultivada em Lujan de Cuyo, na Argentina, e tem 13.5% de álcool. Com 50% do vinho amadurecido em barricas de carvalho, o resultado é uma bebida intensa e complexa, de muita estrutura e com final persistente. É ideal para surpreender pais que torcem o nariz para a Pinot Noir e também para agradar os apaixonados por essa uva. Quanto: de R$ 134 por R$ 59 na Espaço DOC. (27) 3024-1222.

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Red Rhino Pinotage 2019 (África do Sul)

Adoro presentear com vinhos de diferentes uvas e regiões, e um exemplo é esse rótulo da África do Sul elaborado com Pinotage, uma cepa não muito conhecida. É um vinho que coleciona prêmios, muito intenso tanto nos aromas quanto no sabor - e ao mesmo tempo descomplicado. Encorpado, pede pratos mais gordurosos para acompanhar, como aqueles que contêm carne vermelha e queijo. A vinícola é conhecida por suas práticas agrícolas sustentáveis e parte do valor arrecadado com a venda desse vinho é doada a parceiros que trabalham pela proteção dos rinocerontes naquele país. Quanto: de R$ 88,90 por R$ 80 na Wine Spot Adega. (27) 98868-0166.

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Apaltagua Envero Gran Reserva Cabernet Sauvignon 2019 (Chile)

A Cabernet Sauvignon do Chile não poderia faltar nesta lista. Essa é sem dúvida uma escolha certeira para muitos pais, por ser a uva preferida. Esse Gran Reserva é envelhecido por 12 meses em barricas de carvalho, o que resulta em um vinho rico e complexo. Sugiro que, antes de servir, deixe aerar por 30 minutos na taça ou no decanter para equilibrar a potência dos 15% de álcool. É um vinho gostoso, fácil de harmonizar e com excelente preço. Vale ressaltar que a Apaltagua foi uma das vinícolas que mais se destacou durante a Vitória ExpoVinhos deste ano. Quanto: de R$ 80 por R$ 78,90 nos supermercados Carone. (27) 3382-3050.

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Terre Gialle 2021 (Brasil)

Muita gente ainda não conhece o vinho Terre Gialle, produzido em Santa Teresa, aqui no Espírito Santo. Esse é o segundo vinho fino da região e traz um blend de 50% Syrah e 50% Cabernet Sauvignon. É muito bem feito, aromático, e tem taninos potentes e estrutura. No nariz, apresenta especiarias, notas de jabuticaba e de outras frutas negras. Seu processo de elaboração é todo artesanal, desde a colheita até a vinificação. Para harmonizar, sugiro carne assada com especiarias ou risoto com cogumelos. Quanto: R$ 120 na Magazzino Fioravante, em Santa Teresa. (27) 99984-9020.

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Garofoli Rosso Conero 2020