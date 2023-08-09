Vinhos para o Dia dos Pais: lista inclui rótulo do ES e promoções

Presenteio meu pai com vinho desde sempre. Não sei por que, mas acho que a garrafa por si só combina com a figura paterna. Nesse Dia dos Pais, escolher de forma assertiva um vinho para presentear nessa data especial pode criar novas boas memórias.
Eu adoro desafiar meu pai com escolhas que seriam para ele bem improváveis, já que alguns preferem não arriscar e apostam sempre na uva preferida. E você?
Aproveitando que várias lojas de vinho estão com promoções, garimpei cinco opções com diferenciais e ótimos preços, afinal cada pai tem um paladar e uma preferência.
Espero que você encontre na lista (que inclui até um rótulo capixaba) uma boa opção para presentear no domingo (13). E que seja um feliz Dia dos Pais!
5 VINHOS PARA PRESENTEAR NO DIA DOS PAIS
1
Norton Barrel Selection Pinot Noir 2021 (Argentina)
Algumas pessoas costumam dizer que a Pinot Noir é uma uva mais fraquinha. De fato, os taninos dela são mais delicados, e quando o rótulo é jovem demais apresenta muita fruta. Mas no mundo do vinho tudo é relativo, e esse rótulo argentino é uma boa contradição. O Norton Barrel é de uma Pinot cultivada em Lujan de Cuyo, na Argentina, e tem 13.5% de álcool. Com 50% do vinho amadurecido em barricas de carvalho, o resultado é uma bebida intensa e complexa, de muita estrutura e com final persistente. É ideal para surpreender pais que torcem o nariz para a Pinot Noir e também para agradar os apaixonados por essa uva. Quanto: de R$ 134 por R$ 59 na Espaço DOC. (27) 3024-1222.
2
Red Rhino Pinotage 2019 (África do Sul)
Adoro presentear com vinhos de diferentes uvas e regiões, e um exemplo é esse rótulo da África do Sul elaborado com Pinotage, uma cepa não muito conhecida. É um vinho que coleciona prêmios, muito intenso tanto nos aromas quanto no sabor - e ao mesmo tempo descomplicado. Encorpado, pede pratos mais gordurosos para acompanhar, como aqueles que contêm carne vermelha e queijo. A vinícola é conhecida por suas práticas agrícolas sustentáveis e parte do valor arrecadado com a venda desse vinho é doada a parceiros que trabalham pela proteção dos rinocerontes naquele país. Quanto: de R$ 88,90 por R$ 80 na Wine Spot Adega. (27) 98868-0166.
3
Apaltagua Envero Gran Reserva Cabernet Sauvignon 2019 (Chile)
A Cabernet Sauvignon do Chile não poderia faltar nesta lista. Essa é sem dúvida uma escolha certeira para muitos pais, por ser a uva preferida. Esse Gran Reserva é envelhecido por 12 meses em barricas de carvalho, o que resulta em um vinho rico e complexo. Sugiro que, antes de servir, deixe aerar por 30 minutos na taça ou no decanter para equilibrar a potência dos 15% de álcool. É um vinho gostoso, fácil de harmonizar e com excelente preço. Vale ressaltar que a Apaltagua foi uma das vinícolas que mais se destacou durante a Vitória ExpoVinhos deste ano. Quanto: de R$ 80 por R$ 78,90 nos supermercados Carone. (27) 3382-3050.
4
Terre Gialle 2021 (Brasil)
Muita gente ainda não conhece o vinho Terre Gialle, produzido em Santa Teresa, aqui no Espírito Santo. Esse é o segundo vinho fino da região e traz um blend de 50% Syrah e 50% Cabernet Sauvignon. É muito bem feito, aromático, e tem taninos potentes e estrutura. No nariz, apresenta especiarias, notas de jabuticaba e de outras frutas negras. Seu processo de elaboração é todo artesanal, desde a colheita até a vinificação. Para harmonizar, sugiro carne assada com especiarias ou risoto com cogumelos. Quanto: R$ 120 na Magazzino Fioravante, em Santa Teresa. (27) 99984-9020.
5
Garofoli Rosso Conero 2020
Um bom vinho italiano tem seu lugar, principalmente entre os pais de perfil clássico. Produzido na região de Marche e elaborado 100% com Montepulciano, é macio, com taninos sedosos. Seus aromas remetem a cereja madura, e na boca mostra-se bem persistente. Combina perfeitamente com carnes grelhadas, carnes curadas e embutidos. Vinho fácil de agradar, vale tanto para iniciantes no mundo do vinho quanto para paladares exigentes. Quanto: R$ 114,90 na Grand Cru Vitória. (27) 98885-8407.