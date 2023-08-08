Dia dos Pais: guia para presentear o pai de cada signo

Presente de Dia dos Pais: guia para cada signo Crédito: Personare

Está difícil decidir o presente de Dia dos Pais? Então, que tal utilizar a Astrologia para auxiliar nessa missão e escolher presente que combine com a personalidade dele?

Do profundo autoconhecimento a maneiras muito divertidas de entender e se relacionar com o mundo à sua volta, a Astrologia tem sido cada vez mais usada para diferentes finalidades. Inclusive, para escolher um presente que tenha a cara do seu pai.

Pensando nisso, preparamos um guia de presentes para cada signo, assim você pode celebrar o Dia dos Pais com um toque astrológico e mostrar a ele o quanto você o conhece e ama.

Por isso, a seguir a gente te explica qual signo e planeta representa a figura paterna na Astrologia e como escolher o presente de Dia dos Pais.

O pai na Astrologia

Para a Astrologia, o Sol representa a essência de uma pessoa, porque simboliza sua identidade e seu ego. Nesse sentido, é visto como o núcleo de quem somos e como nos expressamos no mundo.

Por isso, quando falamos do signo solar de uma pessoa, estamos nos referindo ao signo onde o Sol se encontrava no momento de seu nascimento.

Nesse sentido, a relação entre a figura paterna e o Sol tem suas raízes na simbologia do Astro-Rei como uma fonte de vida, luz e poder.

Assim como o Sol fornece calor e energia para o nosso planeta, a figura paterna, na tradição e na Psicologia, é visto como um provedor, protetor e guia.

Presente de Dia dos Pais

Você já considerou usar as informações do signo solar do seu pai para entender melhor quem ele é, o que gosta ou por que ele é tão talentoso para umas coisas e uma negação para outras? Descobrir o signo dele pode revelar muito sobre sua personalidade, estilo de paternidade e até mesmo suas preferências.

Então, o primeiro passo e conferir qual é o signo do seu pai. É super simples:

Acesse aqui o Mapa Astral grátis Personare.

Então, você pode se manter logado ou criar o seu perfil.



Se você já tem o seu Mapa, pode só clicar em “adicionar novo perfil” e incluir os dados do seu pai.



Assim que você gerar o Mapa dele, veja o seu Perfil Astrológico, que estará localizado no lado esquerdo, embaixo da mandala do seu Mapa.



Então, selecione a opção Planetas.



Procure, então, por Sol, observando quais Casas e signos aparecem ao lado.



PAI COM SOL EM ÁRIES

SUGESTÕES DE PRESENTES:

Equipamento para esportes e aventuras ao ar livre



Relógio esportivo ou acessórios dinâmicos



Ingressos para uma partida de seu esporte favorito



Livros ou revistas sobre liderança e motivação



Um dia em uma pista de corrida



Roupas casuais e confortáveis para atividades ao ar livre



Uma viagem de fim de semana cheia de atividades e aventura



Ferramentas para churrasco ou kit de temperos gourmet



PAI COM SOL EM TOURO

Por isso, ele vai adorar presentes que apelem aos seus sentidos e tragam um pouco mais de luxo para a sua rotina.

SUGESTÕES DE PRESENTES:

Uma boa garrafa de vinho ou kit de degustação de cerveja artesanal



Relógio elegante ou abotoaduras sofisticadas



Carteira de couro ou acessórios de alta qualidade



Um jantar em um restaurante renomado que sirva sua comida favorita;



Poltrona reclinável ou almofadas confortáveis para sua área de descanso;



Livros sobre culinária, jardinagem ou arte



Uma reserva no melhor barbeiro da cidade (o famoso barba, cabelo e bigode!)



Uma viagem a um destino tranquilo, onde ele possa relaxar e desfrutar da natureza



PAI COM SOL EM GÊMEOS

SUGESTÕES DE PRESENTES:

Livros de seu autor(a) favorito



Assinatura de uma revista, streaming ou clube de leitura



Aparelhos tecnológicos, como um smartphone, smartwatch, tablet, earpods, etc.



Jogos de tabuleiro ou videogame



Um curso online em um tópico de interesse



Acessórios para o escritório



Ingressos para uma palestra ou conferência de um assunto que ele está envolvido



PAI COM SOL EM CÂNCER

Por isso, pense em algo que tenha conexão emocional com a história da família, com a história dele ou algo que simbolize o que ele representa para você.

SUGESTÕES DE PRESENTES:

Um álbum de fotos de família



Uma refeição caseira, do tipo receita de família



Uma cesta com suas comidas e bebidas preferidas



Roupas confortáveis, como um roupão felpudo



Uma carta escrita à mão



Um fim de semana em família em um lugar tranquilo



Arte que representa a casa ou a família



Uma planta ou árvore para o jardim



PAI COM SOL EM LEÃO

Mas não precisa ser necessariamente caro! O segredo é escolher algo que o faça sentir-se especial e admirado. Por isso, algo personalizado é o ideal!

SUGESTÕES DE PRESENTES:

Uma pulseira de couro com nome ou uma frase gravada



Um dia em um campo de golfe ou clube de tênis



Ingressos para um show ou evento esportivo de grande porte



Roupas ou acessórios para ele usar em ocasiões especiais



O Mapa Astral dele (dê o vale-presente do Personare!)



Um vinho com rótulo personalizado



Um jantar em um restaurante que ele adora



PAI COM SOL EM VIRGEM

Mas se você tiver atenção, vai ver que ele está o tempo todo “soltando dicas” de tudo o que não está mais funcionando direito na vida dele. Aí está o caminho até o presente perfeito! No geral, presentes úteis e de qualidade serão altamente apreciados.

SUGESTÕES DE PRESENTES:

Ferramentas ou equipamentos para um hobby que ele tenha



Livros sobre os assuntos do seu interesse



Uma assinatura da revista especializada no assunto que ele gosta ou trabalha



Uma carteira, mochila ou mala com muitos compartimentos



Uma massagem terapêutica ou tratamento de spa



Um laptop ou pasta para guardar o que ele já tem



Organizadores e aparelhos para a casa



Um fim de semana de retiro em um local tranquilo e natural



PAI COM SOL EM LIBRA

Por isso, ao escolher um presente para ele, pense no clássico – não tem como errar! Ah, e não se esqueça de lhe dar junto um cartão. É porque muitos o consideram o melhor do presente!

SUGESTÕES DE PRESENTES:

Uma assinatura de uma revista de arte ou moda



Ingressos para uma exposição de arte ou concerto



Perfumes refinados ou produtos de grooming



Um jantar em um restaurante gourmet



Acessórios de moda, como um cinto, gravata ou sapato



Uma caneta com o nome gravado



Uma peça de arte elegante para a casa



PAI COM SOL EM ESCORPIÃO

Mas mais do que o objeto em si, prepare o clima de mistério e fantasia de receber algo totalmente inesperado. É porque a surpresa em si é o melhor do presente!

SUGESTÕES DE PRESENTES:

Livros de mistério, suspense, ocultismo ou psicologia



Um curso ou workshop sobre um tema intrigante



Um telescópio ou microscópio



Óculos escuros



Uma sessão de leitura astrológica ou Tarot (aqui no Personare temos)



Uma viagem a um destino exótico e misterioso



Acessórios personalizados, como uma carteira com suas iniciais



PAI COM SOL EM SAGITÁRIO

Por isso, é bem provável que ele goste de presentes extravagantes, exuberantes e exóticos. De preferência, importados. Não pelo valor material, mas pela distância que o presente viajou até chegar em suas mãos.

SUGESTÕES DE PRESENTES:

Uma gravura importada ou que remeta a um lugar que ele queira conhecer



Equipamentos de camping e trilha



Livros de filosofia ou religião



Ingressos para uma palestra inspiradora



Um jantar em um restaurante típico. De preferência, em algum lugar que tenha acabado de abrir ou que seja alguma comida que ele nunca tenha experimentado



Uma caixa de vinhos (uma garrafa de cada país)



Um dia de aventura ao ar livre, como passeio de balão ou caiaque



PAI COM SOL EM CAPRICÓRNIO

Por isso, seu pai gosta de presentear e ser presenteado com alguma coisa realmente útil, que faça diferença para ele. E para que isso aconteça, pode perguntar o que ele quer ganhar. Imagino que ele irá te dizer numa boa.

SUGESTÕES DE PRESENTES:

Uma pasta de couro ou maleta de negócios



Livros sobre finanças ou liderança



Relógio clássico ou abotoaduras elegantes



Uma assinatura de uma revista de negócios



Um curso ou workshop para desenvolvimento profissional



Uma experiência de degustação de vinhos



Uma peça de arte tradicional ou escultura



PAI COM SOL EM AQUÁRIO

Para ele não importa muito o valor monetário das coisas, porque Aquário é o signo menos materialista de todo o Zodíaco. Nesse sentido, as duas palavras-chave para pensar num presente para ele são surpresa e originalidade.

SUGESTÕES DE PRESENTES:

Aparelhos tecnológicos e inovadores



Livros de ficção científica ou tecnologia



Ingressos para um evento de tecnologia ou ciência



Uma contribuição para uma causa que ele apoie



Uma viagem surpresa



Arte moderna ou escultura abstrata



Uma experiência futurista, como realidade virtual



PAI COM SOL EM PEIXES

Sugestões de presentes:

Livros de poesia ou espiritualidade



Um retiro de meditação ou ioga



Música relaxante ou instrumentos musicais



Um ingresso para uma peça de teatro



Uma massagem completa ou terapia holística



Meias ou sapatos confortáveis



Uma viagem de cruzeiro



Uma playlist só com as músicas preferidas dele (ou que tenham a ver com a relação de vocês)

