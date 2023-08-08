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Astrologia

Dia dos Pais: guia para presentear o pai de cada signo

Vem ver como utilizar a Astrologia para escolher presente que seja a cara do seu pai
Personare

Personare

Publicado em 08 de Agosto de 2023 às 08:00

Presente de Dia dos Pais: guia para cada signo
Presente de Dia dos Pais: guia para cada signo Crédito: Personare
Está difícil decidir o presente de Dia dos Pais? Então, que tal utilizar a Astrologia para auxiliar nessa missão e escolher presente que combine com a personalidade dele?
Do profundo autoconhecimento a maneiras muito divertidas de entender e se relacionar com o mundo à sua volta, a Astrologia tem sido cada vez mais usada para diferentes finalidades. Inclusive, para escolher um presente que tenha a cara do seu pai.
Pensando nisso, preparamos um guia de presentes para cada signo, assim você pode celebrar o Dia dos Pais com um toque astrológico e mostrar a ele o quanto você o conhece e ama.
Por isso, a seguir a gente te explica qual signo e planeta representa a figura paterna na Astrologia e como escolher o presente de Dia dos Pais.

O pai na Astrologia

Para a Astrologia, o Sol representa a essência de uma pessoa, porque simboliza sua identidade e seu ego. Nesse sentido, é visto como o núcleo de quem somos e como nos expressamos no mundo. 
Por isso, quando falamos do signo solar de uma pessoa, estamos nos referindo ao signo onde o Sol se encontrava no momento de seu nascimento. 
Além disso, o Sol também está numa Casa astrológica, e através dela é possível entender melhor seus sentimentos e desejos. Saiba aqui tudo sobre o Sol no Mapa Astral.
Nesse sentido, a relação entre a figura paterna e o Sol tem suas raízes na simbologia do Astro-Rei como uma fonte de vida, luz e poder. 
Assim como o Sol fornece calor e energia para o nosso planeta, a figura paterna, na tradição e na Psicologia, é visto como um provedor, protetor e guia.
Veja aqui mais detalhes sobre o pai de cada signo. Então, com isso em mente, elaboramos um guia especial de presentes baseado nos signos solares. Vem ver!

Presente de Dia dos Pais

Você já considerou usar as informações do signo solar do seu pai para entender melhor quem ele é, o que gosta ou por que ele é tão talentoso para umas coisas e uma negação para outras? Descobrir o signo dele pode revelar muito sobre sua personalidade, estilo de paternidade e até mesmo suas preferências.
Então, o primeiro passo e conferir qual é o signo do seu pai. É super simples:
  • Acesse aqui o Mapa Astral grátis Personare.
  • Então, você pode se manter logado ou criar o seu perfil.
  • Se você já tem o seu Mapa, pode só clicar em “adicionar novo perfil” e incluir os dados do seu pai.
  • Assim que você gerar o Mapa dele, veja o seu Perfil Astrológico, que estará localizado no lado esquerdo, embaixo da mandala do seu Mapa.
  • Então, selecione a opção Planetas.
  • Procure, então, por Sol, observando quais Casas e signos aparecem ao lado.

PAI COM SOL EM ÁRIES

Dinâmico, corajoso, independente e líder por natureza. Um pai com Sol em Áries adora aventura e desafios. Por isso, ele provavelmente vai gostar dos presentes que alimentam sua natureza competitiva e enérgica.
  • SUGESTÕES DE PRESENTES:
  • Equipamento para esportes e aventuras ao ar livre
  • Relógio esportivo ou acessórios dinâmicos
  • Ingressos para uma partida de seu esporte favorito
  • Livros ou revistas sobre liderança e motivação
  • Um dia em uma pista de corrida
  • Roupas casuais e confortáveis para atividades ao ar livre
  • Uma viagem de fim de semana cheia de atividades e aventura
  • Ferramentas para churrasco ou kit de temperos gourmet

via GIPHY

PAI COM SOL EM TOURO

Carismático, prático, paciente e apreciador das coisas boas da vida. Além disso, um pai com Sol em Touro valoriza a qualidade, o conforto e os prazeres simples da vida.
Por isso, ele vai adorar presentes que apelem aos seus sentidos e tragam um pouco mais de luxo para a sua rotina.
  • SUGESTÕES DE PRESENTES:
  • Uma boa garrafa de vinho ou kit de degustação de cerveja artesanal
  • Relógio elegante ou abotoaduras sofisticadas
  • Carteira de couro ou acessórios de alta qualidade
  • Um jantar em um restaurante renomado que sirva sua comida favorita;
  • Poltrona reclinável ou almofadas confortáveis para sua área de descanso;
  • Livros sobre culinária, jardinagem ou arte
  • Uma reserva no melhor barbeiro da cidade (o famoso barba, cabelo e bigode!)
  • Uma viagem a um destino tranquilo, onde ele possa relaxar e desfrutar da natureza

via GIPHY

PAI COM SOL EM GÊMEOS

Comunicativo, curioso, adaptável e intelectual. Por isso, considere essas características quando for comprar algo para um pai com o Sol em Gêmeos. A dica é optar por presentes que estimulem a mente e o aprendizado.
  • SUGESTÕES DE PRESENTES:
  • Livros de seu autor(a) favorito
  • Assinatura de uma revista, streaming ou clube de leitura
  • Aparelhos tecnológicos, como um smartphone, smartwatch, tablet, earpods, etc.
  • Jogos de tabuleiro ou videogame
  • Um curso online em um tópico de interesse
  • Acessórios para o escritório
  • Ingressos para uma palestra ou conferência de um assunto que ele está envolvido

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PAI COM SOL EM CÂNCER

Sensível, protetor, afetuoso e nostálgico. Para um pai canceriano, presente é algo guardado para sempre.
Por isso, pense em algo que tenha conexão emocional com a história da família, com a história dele ou algo que simbolize o que ele representa para você.
  • SUGESTÕES DE PRESENTES:
  • Um álbum de fotos de família
  • Uma refeição caseira, do tipo receita de família
  • Uma cesta com suas comidas e bebidas preferidas
  • Roupas confortáveis, como um roupão felpudo
  • Uma carta escrita à mão
  • Um fim de semana em família em um lugar tranquilo
  • Arte que representa a casa ou a família
  • Uma planta ou árvore para o jardim

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PAI COM SOL EM LEÃO

Carismático, confiante, generoso e teatral. Para um pai com o Sol em Leão, o presente é algo único, intransferível e totalmente pessoal. Portanto, nada de presente “padrão”, do tipo que serve para qualquer pessoa. 
Mas não precisa ser necessariamente caro! O segredo é escolher algo que o faça sentir-se especial e admirado. Por isso, algo personalizado é o ideal!
  • SUGESTÕES DE PRESENTES:
  • Uma pulseira de couro com nome ou uma frase gravada
  • Um dia em um campo de golfe ou clube de tênis
  • Ingressos para um show ou evento esportivo de grande porte
  • Roupas ou acessórios para ele usar em ocasiões especiais
  • O Mapa Astral dele (dê o vale-presente do Personare!)
  • Um vinho com rótulo personalizado
  • Um jantar em um restaurante que ele adora

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PAI COM SOL EM VIRGEM

Metódico, prático, detalhista e dedicado. Pode até parecer difícil agradar um pai virginiano, porque ele vai te dizer que não precisa de nada.
Mas se você tiver atenção, vai ver que ele está o tempo todo “soltando dicas” de tudo o que não está mais funcionando direito na vida dele. Aí está o caminho até o presente perfeito! No geral, presentes úteis e de qualidade serão altamente apreciados.
  • SUGESTÕES DE PRESENTES:
  • Ferramentas ou equipamentos para um hobby que ele tenha
  • Livros sobre os assuntos do seu interesse
  • Uma assinatura da revista especializada no assunto que ele gosta ou trabalha
  • Uma carteira, mochila ou mala com muitos compartimentos
  • Uma massagem terapêutica ou tratamento de spa
  • Um laptop ou pasta para guardar o que ele já tem
  • Organizadores e aparelhos para a casa
  • Um fim de semana de retiro em um local tranquilo e natural

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PAI COM SOL EM LIBRA

Elegante, sociável, diplomático e artístico. Um pai com Sol em Libra apreciará presentes que reflitam seu senso de estilo e harmonia.
Por isso, ao escolher um presente para ele, pense no clássico – não tem como errar! Ah, e não se esqueça de lhe dar junto um cartão. É porque muitos o consideram o melhor do presente!
  • SUGESTÕES DE PRESENTES:
  • Uma assinatura de uma revista de arte ou moda
  • Ingressos para uma exposição de arte ou concerto
  • Perfumes refinados ou produtos de grooming
  • Um jantar em um restaurante gourmet
  • Acessórios de moda, como um cinto, gravata ou sapato
  • Uma caneta com o nome gravado
  • Uma peça de arte elegante para a casa

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PAI COM SOL EM ESCORPIÃO

Intenso, apaixonado, misterioso e profundo. Um pai com Sol em Escorpião apreciará presentes que desafiem sua mente e toquem sua alma. Por isso, se você quer impressionar seu pai escorpiano, jamais lhe dê coisas óbvias. 
Mas mais do que o objeto em si, prepare o clima de mistério e fantasia de receber algo totalmente inesperado. É porque a surpresa em si é o melhor do presente!
  • SUGESTÕES DE PRESENTES:
  • Livros de mistério, suspense, ocultismo ou psicologia
  • Um curso ou workshop sobre um tema intrigante
  • Um telescópio ou microscópio
  • Óculos escuros
  • Uma sessão de leitura astrológica ou Tarot (aqui no Personare temos)
  • Uma viagem a um destino exótico e misterioso
  • Acessórios personalizados, como uma carteira com suas iniciais

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PAI COM SOL EM SAGITÁRIO

Aventureiro, otimista, filosófico e expansivo. Para um pai com Sol em Sagitário, pense em presentes que alimentem sua sede de conhecimento e aventura. 
Por isso, é bem provável que ele goste de presentes extravagantes, exuberantes e exóticos. De preferência, importados. Não pelo valor material, mas pela distância que o presente viajou até chegar em suas mãos.
  • SUGESTÕES DE PRESENTES:
  • Uma gravura importada ou que remeta a um lugar que ele queira conhecer
  • Equipamentos de camping e trilha
  • Livros de filosofia ou religião
  • Ingressos para uma palestra inspiradora
  • Um jantar em um restaurante típico. De preferência, em algum lugar que tenha acabado de abrir ou que seja alguma comida que ele nunca tenha experimentado
  • Uma caixa de vinhos (uma garrafa de cada país)
  • Um dia de aventura ao ar livre, como passeio de balão ou caiaque

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PAI COM SOL EM CAPRICÓRNIO

Responsável, ambicioso, disciplinado e prático. Para o capricorniano, não tem sentido ganhar presente só por uma formalidade ou costume social.
Por isso, seu pai gosta de presentear e ser presenteado com alguma coisa realmente útil, que faça diferença para ele. E para que isso aconteça, pode perguntar o que ele quer ganhar. Imagino que ele irá te dizer numa boa.
  • SUGESTÕES DE PRESENTES:
  • Uma pasta de couro ou maleta de negócios
  • Livros sobre finanças ou liderança
  • Relógio clássico ou abotoaduras elegantes
  • Uma assinatura de uma revista de negócios
  • Um curso ou workshop para desenvolvimento profissional
  • Uma experiência de degustação de vinhos
  • Uma peça de arte tradicional ou escultura

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PAI COM SOL EM AQUÁRIO

Inovador, original, humanitário e visionário. Para um pai com Sol em Aquário, presentes únicos e inovadores serão um sucesso.
Para ele não importa muito o valor monetário das coisas, porque Aquário é o signo menos materialista de todo o Zodíaco. Nesse sentido, as duas palavras-chave para pensar num presente para ele são surpresa e originalidade.
  • SUGESTÕES DE PRESENTES:
  • Aparelhos tecnológicos e inovadores
  • Livros de ficção científica ou tecnologia
  • Ingressos para um evento de tecnologia ou ciência
  • Uma contribuição para uma causa que ele apoie
  • Uma viagem surpresa
  • Arte moderna ou escultura abstrata
  • Uma experiência futurista, como realidade virtual

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PAI COM SOL EM PEIXES

Sensível, empático, criativo e espiritual. Um pai com Sol em Peixes apreciará presentes que toquem sua alma e inspirem sua criatividade. Mas, por favor, não importa o que você dê, escreva também um cartão. É porque isso, para ele, é a maior prova de carinho!
  • Sugestões de presentes:
  • Livros de poesia ou espiritualidade
  • Um retiro de meditação ou ioga
  • Música relaxante ou instrumentos musicais
  • Um ingresso para uma peça de teatro
  • Uma massagem completa ou terapia holística
  • Meias ou sapatos confortáveis
  • Uma viagem de cruzeiro
  • Uma playlist só com as músicas preferidas dele (ou que tenham a ver com a relação de vocês)

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Tatiana Magalhães: Redatora, taróloga e astróloga especializada em Astrologia Natal e [email protected]

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