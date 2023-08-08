Dia dos Pais: guia para presentear o pai de cada signo

Está difícil decidir o presente de Dia dos Pais? Então, que tal utilizar a Astrologia para auxiliar nessa missão e escolher presente que combine com a personalidade dele?
Do profundo autoconhecimento a maneiras muito divertidas de entender e se relacionar com o mundo à sua volta, a Astrologia tem sido cada vez mais usada para diferentes finalidades. Inclusive, para escolher um presente que tenha a cara do seu pai.
Pensando nisso, preparamos um guia de presentes para cada signo, assim você pode celebrar o Dia dos Pais com um toque astrológico e mostrar a ele o quanto você o conhece e ama.
Por isso, a seguir a gente te explica qual signo e planeta representa a figura paterna na Astrologia e como escolher o presente de Dia dos Pais.
O pai na Astrologia
Para a Astrologia, o Sol representa a essência de uma pessoa, porque simboliza sua identidade e seu ego. Nesse sentido, é visto como o núcleo de quem somos e como nos expressamos no mundo.
Por isso, quando falamos do signo solar de uma pessoa, estamos nos referindo ao signo onde o Sol se encontrava no momento de seu nascimento.
Além disso, o Sol também está numa Casa astrológica, e através dela é possível entender melhor seus sentimentos e desejos. Saiba aqui tudo sobre o Sol no Mapa Astral.
Nesse sentido, a relação entre a figura paterna e o Sol tem suas raízes na simbologia do Astro-Rei como uma fonte de vida, luz e poder.
Assim como o Sol fornece calor e energia para o nosso planeta, a figura paterna, na tradição e na Psicologia, é visto como um provedor, protetor e guia.
Presente de Dia dos Pais
Você já considerou usar as informações do signo solar do seu pai para entender melhor quem ele é, o que gosta ou por que ele é tão talentoso para umas coisas e uma negação para outras? Descobrir o signo dele pode revelar muito sobre sua personalidade, estilo de paternidade e até mesmo suas preferências.
Então, o primeiro passo e conferir qual é o signo do seu pai. É super simples:
- Acesse aqui o Mapa Astral grátis Personare.
- Então, você pode se manter logado ou criar o seu perfil.
- Se você já tem o seu Mapa, pode só clicar em “adicionar novo perfil” e incluir os dados do seu pai.
- Assim que você gerar o Mapa dele, veja o seu Perfil Astrológico, que estará localizado no lado esquerdo, embaixo da mandala do seu Mapa.
- Então, selecione a opção Planetas.
- Procure, então, por Sol, observando quais Casas e signos aparecem ao lado.
PAI COM SOL EM ÁRIES
Dinâmico, corajoso, independente e líder por natureza. Um pai com Sol em Áries adora aventura e desafios. Por isso, ele provavelmente vai gostar dos presentes que alimentam sua natureza competitiva e enérgica.
- SUGESTÕES DE PRESENTES:
- Equipamento para esportes e aventuras ao ar livre
- Relógio esportivo ou acessórios dinâmicos
- Ingressos para uma partida de seu esporte favorito
- Livros ou revistas sobre liderança e motivação
- Um dia em uma pista de corrida
- Roupas casuais e confortáveis para atividades ao ar livre
- Uma viagem de fim de semana cheia de atividades e aventura
- Ferramentas para churrasco ou kit de temperos gourmet
PAI COM SOL EM TOURO
Carismático, prático, paciente e apreciador das coisas boas da vida. Além disso, um pai com Sol em Touro valoriza a qualidade, o conforto e os prazeres simples da vida.
Por isso, ele vai adorar presentes que apelem aos seus sentidos e tragam um pouco mais de luxo para a sua rotina.
- SUGESTÕES DE PRESENTES:
- Uma boa garrafa de vinho ou kit de degustação de cerveja artesanal
- Relógio elegante ou abotoaduras sofisticadas
- Carteira de couro ou acessórios de alta qualidade
- Um jantar em um restaurante renomado que sirva sua comida favorita;
- Poltrona reclinável ou almofadas confortáveis para sua área de descanso;
- Livros sobre culinária, jardinagem ou arte
- Uma reserva no melhor barbeiro da cidade (o famoso barba, cabelo e bigode!)
- Uma viagem a um destino tranquilo, onde ele possa relaxar e desfrutar da natureza
PAI COM SOL EM GÊMEOS
Comunicativo, curioso, adaptável e intelectual. Por isso, considere essas características quando for comprar algo para um pai com o Sol em Gêmeos. A dica é optar por presentes que estimulem a mente e o aprendizado.
- SUGESTÕES DE PRESENTES:
- Livros de seu autor(a) favorito
- Assinatura de uma revista, streaming ou clube de leitura
- Aparelhos tecnológicos, como um smartphone, smartwatch, tablet, earpods, etc.
- Jogos de tabuleiro ou videogame
- Um curso online em um tópico de interesse
- Acessórios para o escritório
- Ingressos para uma palestra ou conferência de um assunto que ele está envolvido
PAI COM SOL EM CÂNCER
Sensível, protetor, afetuoso e nostálgico. Para um pai canceriano, presente é algo guardado para sempre.
Por isso, pense em algo que tenha conexão emocional com a história da família, com a história dele ou algo que simbolize o que ele representa para você.
- SUGESTÕES DE PRESENTES:
- Um álbum de fotos de família
- Uma refeição caseira, do tipo receita de família
- Uma cesta com suas comidas e bebidas preferidas
- Roupas confortáveis, como um roupão felpudo
- Uma carta escrita à mão
- Um fim de semana em família em um lugar tranquilo
- Arte que representa a casa ou a família
- Uma planta ou árvore para o jardim
PAI COM SOL EM LEÃO
Carismático, confiante, generoso e teatral. Para um pai com o Sol em Leão, o presente é algo único, intransferível e totalmente pessoal. Portanto, nada de presente “padrão”, do tipo que serve para qualquer pessoa.
Mas não precisa ser necessariamente caro! O segredo é escolher algo que o faça sentir-se especial e admirado. Por isso, algo personalizado é o ideal!
- SUGESTÕES DE PRESENTES:
- Uma pulseira de couro com nome ou uma frase gravada
- Um dia em um campo de golfe ou clube de tênis
- Ingressos para um show ou evento esportivo de grande porte
- Roupas ou acessórios para ele usar em ocasiões especiais
- O Mapa Astral dele (dê o vale-presente do Personare!)
- Um vinho com rótulo personalizado
- Um jantar em um restaurante que ele adora
PAI COM SOL EM VIRGEM
Metódico, prático, detalhista e dedicado. Pode até parecer difícil agradar um pai virginiano, porque ele vai te dizer que não precisa de nada.
Mas se você tiver atenção, vai ver que ele está o tempo todo “soltando dicas” de tudo o que não está mais funcionando direito na vida dele. Aí está o caminho até o presente perfeito! No geral, presentes úteis e de qualidade serão altamente apreciados.
- SUGESTÕES DE PRESENTES:
- Ferramentas ou equipamentos para um hobby que ele tenha
- Livros sobre os assuntos do seu interesse
- Uma assinatura da revista especializada no assunto que ele gosta ou trabalha
- Uma carteira, mochila ou mala com muitos compartimentos
- Uma massagem terapêutica ou tratamento de spa
- Um laptop ou pasta para guardar o que ele já tem
- Organizadores e aparelhos para a casa
- Um fim de semana de retiro em um local tranquilo e natural
PAI COM SOL EM LIBRA
Elegante, sociável, diplomático e artístico. Um pai com Sol em Libra apreciará presentes que reflitam seu senso de estilo e harmonia.
Por isso, ao escolher um presente para ele, pense no clássico – não tem como errar! Ah, e não se esqueça de lhe dar junto um cartão. É porque muitos o consideram o melhor do presente!
- SUGESTÕES DE PRESENTES:
- Uma assinatura de uma revista de arte ou moda
- Ingressos para uma exposição de arte ou concerto
- Perfumes refinados ou produtos de grooming
- Um jantar em um restaurante gourmet
- Acessórios de moda, como um cinto, gravata ou sapato
- Uma caneta com o nome gravado
- Uma peça de arte elegante para a casa
PAI COM SOL EM ESCORPIÃO
Intenso, apaixonado, misterioso e profundo. Um pai com Sol em Escorpião apreciará presentes que desafiem sua mente e toquem sua alma. Por isso, se você quer impressionar seu pai escorpiano, jamais lhe dê coisas óbvias.
Mas mais do que o objeto em si, prepare o clima de mistério e fantasia de receber algo totalmente inesperado. É porque a surpresa em si é o melhor do presente!
- SUGESTÕES DE PRESENTES:
- Livros de mistério, suspense, ocultismo ou psicologia
- Um curso ou workshop sobre um tema intrigante
- Um telescópio ou microscópio
- Óculos escuros
- Uma sessão de leitura astrológica ou Tarot (aqui no Personare temos)
- Uma viagem a um destino exótico e misterioso
- Acessórios personalizados, como uma carteira com suas iniciais
PAI COM SOL EM SAGITÁRIO
Aventureiro, otimista, filosófico e expansivo. Para um pai com Sol em Sagitário, pense em presentes que alimentem sua sede de conhecimento e aventura.
Por isso, é bem provável que ele goste de presentes extravagantes, exuberantes e exóticos. De preferência, importados. Não pelo valor material, mas pela distância que o presente viajou até chegar em suas mãos.
- SUGESTÕES DE PRESENTES:
- Uma gravura importada ou que remeta a um lugar que ele queira conhecer
- Equipamentos de camping e trilha
- Livros de filosofia ou religião
- Ingressos para uma palestra inspiradora
- Um jantar em um restaurante típico. De preferência, em algum lugar que tenha acabado de abrir ou que seja alguma comida que ele nunca tenha experimentado
- Uma caixa de vinhos (uma garrafa de cada país)
- Um dia de aventura ao ar livre, como passeio de balão ou caiaque
PAI COM SOL EM CAPRICÓRNIO
Responsável, ambicioso, disciplinado e prático. Para o capricorniano, não tem sentido ganhar presente só por uma formalidade ou costume social.
Por isso, seu pai gosta de presentear e ser presenteado com alguma coisa realmente útil, que faça diferença para ele. E para que isso aconteça, pode perguntar o que ele quer ganhar. Imagino que ele irá te dizer numa boa.
- SUGESTÕES DE PRESENTES:
- Uma pasta de couro ou maleta de negócios
- Livros sobre finanças ou liderança
- Relógio clássico ou abotoaduras elegantes
- Uma assinatura de uma revista de negócios
- Um curso ou workshop para desenvolvimento profissional
- Uma experiência de degustação de vinhos
- Uma peça de arte tradicional ou escultura
PAI COM SOL EM AQUÁRIO
Inovador, original, humanitário e visionário. Para um pai com Sol em Aquário, presentes únicos e inovadores serão um sucesso.
Para ele não importa muito o valor monetário das coisas, porque Aquário é o signo menos materialista de todo o Zodíaco. Nesse sentido, as duas palavras-chave para pensar num presente para ele são surpresa e originalidade.
- SUGESTÕES DE PRESENTES:
- Aparelhos tecnológicos e inovadores
- Livros de ficção científica ou tecnologia
- Ingressos para um evento de tecnologia ou ciência
- Uma contribuição para uma causa que ele apoie
- Uma viagem surpresa
- Arte moderna ou escultura abstrata
- Uma experiência futurista, como realidade virtual
PAI COM SOL EM PEIXES
Sensível, empático, criativo e espiritual. Um pai com Sol em Peixes apreciará presentes que toquem sua alma e inspirem sua criatividade. Mas, por favor, não importa o que você dê, escreva também um cartão. É porque isso, para ele, é a maior prova de carinho!
- Sugestões de presentes:
- Livros de poesia ou espiritualidade
- Um retiro de meditação ou ioga
- Música relaxante ou instrumentos musicais
- Um ingresso para uma peça de teatro
- Uma massagem completa ou terapia holística
- Meias ou sapatos confortáveis
- Uma viagem de cruzeiro
- Uma playlist só com as músicas preferidas dele (ou que tenham a ver com a relação de vocês)
Tatiana Magalhães: Redatora, taróloga e astróloga especializada em Astrologia Natal e [email protected]