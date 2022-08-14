Dia dos Pais: 10 filmes no streaming para curtir em família

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O PAI DA NOIVA (2022)

"O Pai da Noiva" é uma nova versão do filme clássico dos anos 1990, estrelado por Steve Martin. A história em si é atemporal, pois conta os dilemas de uma família e seus laços inquebráveis. Baseado no romance de Edward Streeter, o filme acompanha uma família formada por Billy (Andy Garcia) e Ingrid (a estrela da música Gloria Estefan), que decidem se separar, mas deixam a decisão em segredo, pois sua filha Sofia (Adria Arjona) anuncia seu casamento. Assim, o pai orgulhoso começa os preparativos para a cerimônia, enquanto precisa esconder o que está acontecendo na sua própria relação. Garante boas risadas com carinho e afeto. Em cartaz na HBO Max.

02

À PROCURA DA FELICIDADE (2006)

Dirigido pelo italiano Gabriele Muccino, esse potente drama rendeu uma indicação ao Oscar para Will Smith. Aqui, um pai solteiro (Smith) e determinado não mede esforços na luta para construir uma vida melhor para sua família e descobrir o verdadeiro sentido da felicidade. Prepare os lenços. Pode ser conferido na Netflix.

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DE REPENTE PAI (2013)

Remake americano de uma comédia francesa que faz jus ao filme original, pois diverte e faz pensar sobre as obrigações de ser pai. Trata-se de uma trama real, a história de um homem que fica sabendo que as suas doações anônimas feitas há 20 anos para clínicas de fertilização deram resultado! No filme, David (Vince Vaughn, ótimo) era um playboy irresponsável até descobrir que tinha 533 filhos (!). Após isso, ele inicia uma jornada de autoconhecimento em meio à procura de formas de se tornar um grande pai. Para ser assistido na Star +

04

PROCURA-SE UM PAI (2020)

Doce filme mexicano em cartaz na Netflix. No epicentro da trama, as tormentas de Blanca (Natália Coronado), uma garota de 12 anos que arma um plano mirabolante: contratar um ator para fingir ser seu pai. Com isso, ela conseguirá fazer a inscrição para participar de uma competição de BMX. O porquê dessa bagunça toda? Sua mãe a proibiu de ir ao evento.

05

CONFISSÕES DE ADOLESCENTE (2013)

Baseado na série brasileira que fez sucesso nos anos 1990 e com direção de Daniel Filho, o filme conta a história de quatro adolescentes que vivem com seu pai. A trama acompanha a história das irmãs Tina (Sophia Abrahão), Bianca (Bella Camero), Alice (Malu Rodrigues) e Karina (Clara Tiezzi), que lutam com os conflitos que antecedem a vida adulta enquanto ajudam o patriarca (Cássio Gabus Mendes) que está passando por dificuldades financeiras. Veja na HBO Max.

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OS INCRÍVEIS (2004)

Quem disse que pai também não pode ser super-herói com poderes sobrenaturais? Temos o exemplo de Beto Pêra, em "Os Incríveis". Apesar da sua grande força, Beto teve que enfrentar tarefas duras mesmo para um Sr. Incrível, tendo que conciliar sua vida de herói com a vida paterna, participando ativamente das atividades domésticas enquanto a sua esposa, a Mulher-Elástica, salva o mundo. Família moderna é isso! Em cartaz no Disney +.

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O OUTRO PAI (2019)

Mais uma delícia do cinema latino, desta vez vindo da Espanha, que pode ser encontrada na Netflix. Em "O Outro Pai", quatro irmãs muito diferentes, todas com seus pequenos segredos, assistem ao funeral de sua mãe em Madri. O testamento revela que seu pai não é seu pai biológico e elas partem em busca do homem que ajudou a gerá-las.

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JUNTOS E MISTURADOS (2014)

Deliciosa comédia estrelada por Adam Sandler e Drew Barrymore (como esses dois têm uma bela química juntos, não é?). Um pai viúvo (Sandler) e uma mãe recentemente divorciada (Barrymore) vão a um encontro às cegas que dá desastrosamente errado. Sem surpresa, nenhum quer ver o outro nunca mais. No entanto, o destino intervém quando eles compram um pacote de férias para suas famílias no mesmo resort. Disponível na HBO Max.

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PAI EM DOSE DUPLA (2015)

E quem disse que pais não competem? Em "Pai em Dose Dupla", na Star +, acompanhamos Brad (Will Ferrell) e Dusty (Mark Wahlberg) em uma disputa particular para ver quem é o melhor pai. Calma, vamos explicar o B.O.: Brad é um apresentador de rádio que tenta fazer com que seus enteados o amem e o chamem de pai. Mas seus planos mudam quando o pai biológico das crianças, Dusty, retorna.

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PROCURANDO NEMO (2003)